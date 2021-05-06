России нужна своя Суперлига для богатых. Остальным не место в элите

Несколько недель назад футбольный мир сходил с ума из-за создания Европейской Суперлиги. Богатые решили объединиться, чтобы зарабатывать ещё больше и играть матчи между собой, впуская к себе в элитный клуб лишь избранных. Идею тут же раскритиковали в УЕФА, болельщики устроили протесты, и проект быстренько свернули.

Суперлига развалилась, а проблема никуда не исчезла. В этой ситуации никто не выиграл Единственная хорошая новость: могло быть хуже.

Идею своей Суперлиги стоило бы обдумать и российским топ-клубам. В последние годы уровень нашего клубного футбола только падает: мы опустились на восьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, команды РПЛ проигрывают откровенным аутсайдерам в борьбе за попадание в групповую стадию еврокубков (тбилисскому «Локо», бакинскому «Нефтчи» и израильскому «Маккаби» из Хайфы), и даже «Зенит» со всеми его дорогими покупками второй год подряд не может выйти из группы в Лиге чемпионов.



Российская Суперлига может дать шанс нашему футболу на спасение. Объясняем, почему она необходима.

Причина №1. Конкуренция

Причин провалов нашего футбола в Европе можно найти много: кто-то скажет про лимит, кто-то про нехватку конкуренции, кто-то про недостаточную интенсивность игры в лиге или общий уровень футболистов в России и даже систему «осень-весна». Дискуссии о лимите и системе чемпионата оставим коллегам. А вот про конкуренцию и интенсивность поговорить стоит отдельно. Лучше всего работают живые примеры, вот несколько из них.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Зимой будущий чемпион России «Зенит» без шансов обыграл «Спартак», который на тот момент тоже претендовал на титул. Да, счёт в матче был всего лишь 3:1, но красно-белые могли пропускать и шесть, и семь мячей.

– В прошлом туре «Зенит» в стремлении оформить чемпионство у себя дома набросал шесть (!) мячей второй на тот момент команде лиги.

– Последняя команда лиги, «Тамбов», проиграла девять из девяти матчей в 2021 году с общим счётом 4:27.

– У «Ротора» (14-е место РПЛ на сегодняшний день) две победы, одна ничья и шесть поражений в девяти матчах после паузы, общий счёт – 2:21.

Золото «Зенита» — приговор нашему чемпионату. У питерцев просто нет конкурентов Сине-бело-голубые давали много шансов соперникам, но никто ими не воспользовался. Это очень печально.

О каком развитии футбола мы говорим, если чемпион России забивает шесть голов и последней команде лиги, и второй, и всё это чуть больше, чем за одну неделю? Логично, что в условиях такой внутренней «конкуренции» лидер РПЛ будет просто не готов к более серьёзному сопротивлению в еврокубках. У остальных всё ещё сложнее: большинство команд, которые мы по привычке считаем топами, стараются просто взломать «автобусы» команд победнее. Но в еврокубках наши топ-клубы ждут другие соперники, готовые играть быстрее, умнее и не только отсиживаться в обороне. Правда, неужели мы ждём, что ЦСКА или «Локомотив», которые в РПЛ мучаются с условным «Уралом» или «Арсеналом», будут легко обыгрывать условный «Аякс» или даже любую «Боруссию»? Если же каждую неделю наши топовые команды будут играть между собой, то к более высокому темпу и уровню сопротивления привыкнут быстрее, и в еврокубках у них будет больше шансов на успех. И больше заработанных денег, соответственно.

Причина №2: желание развиваться

Косвенно эта причина, конечно, связана с нормальной конкуренцией. В РПЛ можно, пусть и не очень чётко, разделить клубы на те, кто хочет нормально развиваться и расти, и те, кого устраивает место в «болоте» или статус «команды-лифта». Как думаете, было ли желание развиваться у «Ротора», в который партиями набирают футболистов от одного агента? А было ли такое желание у «Тамбова» – сейчас уже без пяти минут мёртвого клуба с долгами и без нормального домашнего стадиона? Это лишь самые яркие примеры, хотя можно вспомнить и другие – какие цели перед собой ставят условные «Урал» или «Ахмат»? Есть полное ощущение, что просто болтаться в РПЛ их вполне устраивает.

«Оренбург» не пустят в РПЛ? Чиновники снова распределят места в элите на следующий сезон Шансы на Премьер-Лигу есть и у 15-й команды РПЛ, и у 3-й — ФНЛ. Ждём «Нижний» вместо «Оренбурга» и шанс для «Балтики» с «Торпедо»?

Если копать глубже, то посмотрите, какая дичь творится в ФНЛ: вот «Оренбург» вроде бы готов выйти в РПЛ, но за несколько лет так и не смог привести свой стадион в порядок – а по регламенту с их ареной в высшей лиге места нет. Хорошо, что исключений для него вроде как не будет (хотя теоретически это ещё возможно). А сколько было историй, когда успешно выступающий в ФНЛ клуб вдруг сдавал в самом конце сезона из-за того, что деньги на РПЛ просто отсутствовали?



Такие истории бьют не только по репутации нашего футбола, но и по его развитию. Клубы без задач и желания просто тормозят конкуренцию между теми, кто развиваться хочет.

Причина №3: цена за телеправа и новые спонсоры

Одна из идей Суперлиги – зарабатывать как можно больше. Сейчас права на нашу лигу стоят копейки — 1,7 миллиарда рублей за сезон. Для сравнения – топ-клубы Европы получили с трансляций в сезоне-2018/2019 (сезон до пандемии коронавируса) 4,1 миллиарда евро. Разница просто огромная. И здесь нужно хотя бы попытаться сократить разрыв.



Все боссы клубов РПЛ постоянно твердят о том, что хотят получать от телеправ больше денег. Такое желание понятно. Но за что платить зрителю? Даже сейчас немногие готовы отдавать 300 рублей в месяц за доступ ко всем играм тура. Желание взять всё бесплатно, когда есть возможность «спиратить» – наша проблема. С другой стороны, понять болельщиков можно: вряд ли многим (кроме тех, кто искренне переживает за эти команды) интересно смотреть матчи между условным «Тамбовом» и «Ротором», а тем более — за деньги!

Россия упала на 8-ю строчку в клубном рейтинге УЕФА. Сколько клубов и куда заявит РПЛ? Мы предупреждали, что это может случиться.

Суперлига способна ситуацию изменить, ведь в таком случае мы практически лишимся проходных матчей, а игры между топами будут происходить каждую неделю – это зрителю гораздо интереснее, не жалко заплатить даже больше 300 рублей. Вряд ли удастся сразу зарабатывать миллиарды, но сумма контрактов точно должна возрасти. Под это дело можно и серьёзных спонсоров найти, ведь ТВ-аудитория и посещаемость топ-матчей сильно возрастут.

Как это организовать?

Формат национальной Суперлиги нужно обсуждать клубам. Здесь можно и разделить чемпионат на две части, где после половины сезона топы борются между собой за чемпионство, а остальные – за прописку в РПЛ. Кстати, живой пример такого чемпионата: переходный с системы «весна-осень» на «осень-весна» сезон – один из лучших розыгрышей РПЛ в истории. Можно и поделить команды заранее, подняв критерии лицензирования. С конкретикой пусть разбираются клубы, лига и РФС – главное здесь сама идея.

Фото: fcorenburg.ru

Но Суперлига ни в коем случае не должна быть закрытой. Из неё также могут вылетать (это добавит конкуренции), в неё можно будет выходить (только в случае полного соответствия ещё более жёсткому регламенту по лицензированию).

Как исчезали футбольные клубы в России. Окончание В последние годы в российском футболе было немало потерь.

Прикинуть примерный список клубов не составит труда и сейчас: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Динамо», «Рубин», «Сочи», «Локомотив» – это клубы с современными стадионами, в их финансовом положении и мотивации развиваться последние несколько лет сомневаться точно не приходится. Десятую путёвку между собой могут разыграть «Химки», «Ахмат» и «Урал». А дальше бороться за выход в Суперлигу будут команды ФНЛ и те, кто из нынешнего состава РПЛ в неё не попал. Но, повторюсь, это лишь идея. Конкретику по составу участников и требованиям к ним должны обсуждать клубы и футбольные власти.

А как же быть с футболом в регионах, ведь Суперлига задушит маленькие клубы?

Критика идеи Суперлиги, скорее всего, будет основана на двух тезисах: такой чемпионат убьёт романтику футбола (когда маленький провинциальный клуб может обыграть топ-команду), а футбол в наших регионах загнётся. Разберём их оба.



Во-первых, российская Суперлига, как мы говорили ранее, не должна быть закрытой. У всех по-настоящему желающих попасть туда команд должен быть шанс. И именно за шанс пробиться в элиту клубы поменьше и должны бороться. Чем не романтика быть первым парнем на деревне, чтобы потом попасть в город и стать заметным там, заработать денег и закрепиться? Во-вторых, никто не отменял Кубок России, где будет разыгрываться путёвка в еврокубки и маленькие команды будут играть с большими. В таком случае его значимость для представителей других дивизионов только возрастёт: небольшая команда также сможет победить большую и выйти в Европу.

«Это будет катастрофа». «Аланию» не пустят в РПЛ, даже если она туда выйдет? Шансы «Торпедо» на возвращение в Премьер-Лигу неожиданно повысились.

Что делать со вторым тезисом? Тут всё просто: если регион не хочет, чтобы футбол в нём умер, он будет стараться этого не допустить. Постепенно вкладывать деньги в академии, стараться добиться результата не здесь и сейчас, а последовательно идти к цели – попасть в элиту, чтобы в ней закрепиться. Сейчас большинство клубов устраивает ситуация, когда никто ничего не хочет. Такое наблюдается не только в РПЛ, но и в ФНЛ (там даже больше). Вот и пускай те, кому большие победы не нужны, варятся в своём соку. А если отношение поменяется, и на футболе захочется зарабатывать (но в нормальном смысле этого слова), клуб сможет быстро ворваться в элиту – посмотрите на «Краснодар» или «Сочи».

Фото: РИА Новости

Зачем выдумывать Суперлигу, если можно просто сократить РПЛ?

Одна из задач новой Суперлиги – позиционирование и отход от уже давно потерявшей хорошую репутацию РПЛ. Да, милицию в полицию переименовали, но суть осталась той же, однако в футболе история, скорее, про рекламу и новое позиционирование: мы – не то прошлая РПЛ с её скандалами и зашкварами, мы – новая лига лучших, без команд-банкротов, с красивыми стадионами и только качественными матчами.

В США футбол на топовом уровне. России есть чему поучиться Как за 25 лет превратить неведомый «соккер» в значительный вид спорта.

Да, такая идея сейчас кажется слишком революционной и где-то наивной. Конкретных проблем при её создании всплывёт очень много. Куда в России, где до сих пор привыкли решать вопросы по понятиям и где у кучи клубов бюджеты согласовываются лишь на сезон, создавать Суперлигу? Но когда с каждым годом состояние футбола в стране становится хуже и есть два варианта – создать что-то свежее, революционное и попробовать изменить жизнь к лучшему или дальше наблюдать за деградацией футбола, я бы точно голосовал за первый. А вы?