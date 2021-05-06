Лицензирование в России прямо сейчас не прошёл бы даже «Реал»!

Требования РПЛ завышены? В ведущих лигах Европе есть стадионы меньше, чем у «Оренбурга»

Лицензирование клубов ФНЛ — одна из главных тем в российском футболе последних дней. Команды, претендующие на участие в РПЛ, пока не прошли процедуру лицензирования. Аналогичная ситуация у стремящихся в стыковые матчи. Главной проблемой для многих стала инфраструктура: так, например, на домашней арене «Алании» идёт реконструкция, а стадион «Оренбурга» не соответствует требованиям по вместительности.

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«Оренбург» могут протащить в РПЛ в обход регламента. Зачем нам закон, если он не работает? В клубе поздно вспомнили о необходимости реконструировать стадион. Поблажки для него ударят по репутации всего нашего футбола.

Мы заинтересовались, как обстоят дела со стадионами в других лигах Европы. Спойлер: есть арены даже меньше, чем у «Оренбурга»!

Испания

В испанской Примере сразу три клуба не получили бы лицензию на участие в РПЛ, поскольку вместительность их стадионов менее 10 000 зрителей. Речь идёт об «Уэске», «Эйбаре» и… мадридском «Реале»!

«Эль Алькорас» (домашняя арена «Уэски») вмещает 7 800 человек, что всего на 300 больше, чем у «Оренбурга». Там на трибунах в среднем собирается около 5000 зрителей на каждом матче. Если, конечно, нет никаких ограничений. «Ипуруа», домашний стадион «Эйбара», вмещает 8200 зрителей. Средняя посещаемость — 4500 человек. Правда, с Оренбургом сравнивать Уэску и Эйбар всё же не совсем корректно — слишком уж большая разница в населении городов (570 000, 54 000 и 27 000 человек соответственно).

Домашний стадион мадридского «Реала» — «Сантьяго Бернабеу» — закрыт на реконструкцию до 2022 года. А пока «Королевский клуб» ютится на скромном «Альфредо ди Стефано», где обычно играет их «Кастилья». Вместимость там около 6000 зрителей — меньше, чем требует РПЛ.

«Реал» будет играть матчи чемпионата на 6-тысячном стадиончике. Что происходит? Пока только до конца сезона.

Португалия

В португальской Примейре пять стадионов меньше, чем у «Оренбурга». Это арены «Тонделы» (5000), «Фамаликана» (5300), «Насьонала» (5600), «Портимоненсе» (6000) и «Морейренсе» (6200). Города, где базируются клубы, также намного меньше Оренбурга. Ещё два стадиона вмещают менее 10 000 человек — это «Эштадиу душ Аркуш» (9000) и «Капитал ду Мовел» (9200), где проводят свои матчи «Риу Аве» и «Пасуш де Феррейра» соответственно.

Нидерланды

Среди клубов Эредивизи сразу три не прошли бы лицензирование в РПЛ. Домашняя арена «Валвейка» вмещает 7500 зрителей — столько же, сколько и стадион «Газовик», где проводит свои матчи «Оренбург». Арена «ВВВ-Венло» рассчитана на 8000 человек, стадион «Эммена» — на 8300. Но города опять-таки намного меньше, чем Оренбург. Больше всех из этой троицы Эммен (108 000 жителей). На каждом из стадионов собирается порядка 6000-8000 зрителей, если нет ограничений по заполняемости арены.

Украина

В УПЛ два клуба уступают «Оренбургу» по вместимости. Максимум 5000 зрителей способен принять «Колос» — домашний стадион одноимённого клуба. При этом в родном для команды селе Ковалёвка проживает чуть больше 1500 человек. Стадион «Ника», где проводит домашние матчи «Александрия», вмещает 7000 зрителей.

Как видите, нет ничего страшного в том, чтобы играть на стадионах с вместимостью менее 10 000 человек. Но в РПЛ почему-то считают иначе.