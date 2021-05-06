«Люди не должны переодеваться в собачатнях и мыться ржавой водой». Колонка Червиченко

Андрей Червиченко в своей новой колонке для «Чемпионата» рассуждает о ситуации вокруг «Оренбурга» и процедуре лицензирования для футбольных клубов.

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Нашей футбольной стране пора перестать быть банановой республикой. Есть правила, нормы и законы, которые нужно чётко соблюдать. А не так, что строгость любого закона в России компенсируется необязательностью его исполнения. А также, что причастность к небожителям даёт индульгенцию на почти повсеместное нарушение того или иного закона. Допустим, очень простая ситуация: команды выходят в еврокубки и им присылают положение для выступления. Я не припомню ни одной дискуссии насчёт спортивной составляющей. Все что делают? Берут под козырёк и идут выполнять требования: к раздевалке, судейским, инфраструктуре и трансляциям. Нигде и никто не рассуждает о спортивном принципе. Почему в Европе все берут под козырёк, а в своей собственной стране никто так не поступает? Сколько может продолжаться этот хозяйственный бардак? Разве «Оренбург» в прошлый раз не вышел с таким же недостроенным стадионом в РПЛ, и только его близость к определённой и большой структуре позволила им играть? Ничего не путаю? Так почему сейчас они опять собираются выйти, снова ничего не реконструировав, не приведя в норму свой совдеповский стадион и не выполнив определённые требования?

«Оренбург» могут протащить в РПЛ в обход регламента. Зачем нам закон, если он не работает? В клубе поздно вспомнили о необходимости реконструировать стадион. Поблажки для него ударят по репутации всего нашего футбола.

Я считаю, что строгость запретов в этой ситуации хороша. Мы не должны получать недокомплект в виде «Оренбурга». Есть люди и регионы, которые тратят на это деньги, а у этих почему индульгенция? Почему люди должны переодеваться в собачатнях, мыться ржавой водой после игры и терпеть срывы трансляций из-за обрыва кабеля.

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Есть нюанс, который может оспариваться – количество мест. Взятая с потолка цифра в десять тысяч не объективна и не продумана для каждого региона в отдельности. Цифра должна быть либо колеблющаяся, либо привязана к общему количеству жителей региона. Ещё один вариант – уменьшена до пяти тысяч. Если у команды собирается по семь-восемь тысяч, зачем нужно десять? Не надо. Но эти семь-восемь должны быть идеально удобны и отлично оборудованы. С каждого места должно быть хорошо видно поле, а не так, что ты пол-игры наблюдаешь опорный столб, а вторую половину выглядываешь, чтобы что-то разглядеть.

Фото: fcorenburg.ru

Команд, у которых понятны источники финансирования, могут проходить более лайтово данную процедуру, но я таких в ФНЛ не вижу. Остальные должны подтвердить своё фактическое финансирование на следующий сезон, чтобы не возникало таких ситуаций, как с «Тамбовом». У них ребята борются, и они молодцы, но почему они должны играть в долг? Им до сих пор никто не гарантировал того, что им заплатят. Футболисты тоже должны быть защищены.

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Правовой нигилизм в ФНЛ давно пора искоренить. Да и вообще эту лигу нужно почистить прилично. Если туда как следует нырнуть и посмотреть соответствие всех команд и их стадионов регламенту и положениям, можно ужаснуться. Моё мнение, что 80 процентов из них не соответствует этому. Всё так, потому что на договорнячках, на связях, на приближении к сильным мира сего. А вы понимаете, что обращение к сильным чревато? Мы живём в такое время, что никто никому ничего бесплатно не делает. Вы один раз к ним обратились, вам помогли, вас протащили, значит вы уже должны. И в какой-то момент с какой-то просьбой могут обратиться к вам — и не факт, что с какой-то приятной и хорошей для вас. Эти моменты и есть ростки коррупции, которые сеются перед началом сезона.

Требования РПЛ завышены? В ведущих лигах Европы есть стадионы меньше, чем у «Оренбурга» Лицензирование в России прямо сейчас не прошёл бы даже «Реал»!

Если «Оренбургу» разрешат играть в РПЛ, но при этом все замечания не будут устранены – будет очень плохо. Я знаю, что общее собрание РПЛ против заступничества, протекционизма и протаскивания команд, которые не соответствуют регламенту. Уверен, что, если будет второе голосование, проголосуют точно так же. Думаю, что Дюков не пойдёт на конфронтацию с общим собранием. А как-то уламывать или укатывать людей… Мы уже ответили: приведите всё в соответствие, и никто никаких препонов делать не будет.



Регионам футбол нужен, но обратите внимание на вещи, которые может сделатьсам клуб. Я не верю, что в Оренбурге за три года ничего не смогли сделать с внутрянкой стадиона. Просто не хотели или забили на это!