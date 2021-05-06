«Крылья» взяли ФНЛ и вышли в финал Кубка, но останутся без РПЛ? Объясняем, что случилось

Чем ближе финиш сезона – тем острее встаёт вопрос с лицензированием клубов ФНЛ. Без санкции со стороны РФС в элиту никто не попадёт. Вчера футбольные власти объявили, что проблемы есть не только у «Оренбурга» и «Алании» (о них известно давно), но и у «Торпедо», «Балтики», «Нефтехимика» и даже «Крыльев Советов».
История с «Крыльями» может стать самой печальной: во-первых, клуб был на голову сильнее конкурентов в ФНЛ и уже оформил повышение в классе. Во-вторых, Самара – футбольный город со стадионом чемпионата мира. Ну, и в-третьих, команда действительно показывает классный футбол и пробилась не только в РПЛ, но и в финал Кубка России. Объясняем, почему у них возникли проблемы с получением лицензии.
Проблемы «Крыльев» связаны с финансами. Нет, зарплаты игрокам и сотрудникам платят исправно – проблемы у клуба со старыми долгами. Но и это не всё: РФС не хватило официальных финансовых гарантий от самарской команды.
Такие вроде бы обычные претензии слышать удивительно. В Самаре знали о серьёзности процедуры лицензирования, но всё равно на первом этапе всё провалили.
Фото: kc-camapa.ru
«Для начала надо полностью ознакомиться с нашими недостатками, чтобы понимать степень и уровень проблем, – заявил вчера корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий. – Будем работать, будем устранять. Уверен, что все недостатки исправим. Изначально было ясно, что лицензирование в этом году будет серьёзным. Это было сказано на всех уровнях. Я обращал внимание, что к этому надо относиться серьёзнее. Вот некий промежуточный результат, к счастью, не финальный. Будем работать».
Сегодня глава клуба высказался уже конкретнее:
«С этого года процедура лицензирования профессиональных клубов со стороны РФС претерпела изменения, требования по всем критериям стали более жёсткими. Как вы знаете, коснулось это не только нашего клуба. Конечно, проблемы у всех разные. У клуба «Крылья Советов» замечания по финансовым критериям, они нам понятны. Мы работаем. Ближайшие два дня мы будем готовить документы и направим их в РФС. Проблемы есть, но уверен, что всё будет хорошо».
Время на исправление ошибок у «Крыльев» есть – заседание апелляционного комитета состоится 12 мая. Исправят ли их в Самаре – большой вопрос. Но если сделать это не получится, то клубу придётся, как и «Оренбургу», просить сделать исключение и допустить команду к РПЛ. И если РФС будет стоять на своём и не станет раздавать проходки в элиту за обещания и красивые глаза, то две лучшие команды ФНЛ повышения в классе не получат. И винить в этом можно будет только себя.
- 6 мая 2021
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