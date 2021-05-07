«Сыграл бы Месси хорошо дождливым вечером в Стоке?» История фразы, ставшей мемом

В 2008-м «Сток Сити» под руководством валлийского тренера Тони Пьюлиса впервые за 23 года вышел в АПЛ. Тогда команде не хватило всего двух очков, чтобы обогнать «Вест Бромвич» в Чемпионшипе — «Сток» занял второе место. Жителей Сток-он-Трента, небольшого промышленного города из графства Стаффордшир, это не особо беспокоило — построенный в 1997-м «Британия Стэдиум» наконец-то дождался выхода в АПЛ. Чтобы стать настоящим испытанием для тех, кому не повезло отправиться сюда в гости.

Тони Пьюлис начал свою тренерскую карьеру в начале 1990-х, став ассистентом Гарри Реднаппа в «Борнмуте». Впервые в «Стоке» бывший валлийский защитник появился в 2002-м — спустя три года Пьюлис покинул клуб из-за разногласий с руководством, но при новом президенте Тони Коутсе вернулся обратно. Пьюлису предоставили свободу в выборе игроков, и вскоре обновлённый «Сток» полез вверх по таблице. В итоге основанный на лонгболлах и на физическом превосходстве исконно британский футбол Пьюлиса принёс результат.

Правда, летом 2008-го об игровых особенностях «Стока» знали только фанаты Чемпионшипа. Пьюлис стартовал в АПЛ с выездного поражения от «Болтона» (1:3). Команду тогда быстро записали в число главных претендентов на вылет: какая-то невнятная банда, играющая в навесы, примечательная только количеством высоких игроков.

К слову, средний рост футболистов Пьюлиса составлял 184 см, при этом в заявке находились 11 игроков ростом минимум 190 см (из них вратарём был только Томас Соренсен). Общую статистику разбавляли фланговые игроки вроде Лиама Лоуренса (178 см), чья задача была предельно простой — пробежать и навесить. В стенах «Британия Стэдиум» гренадерский отряд Пьюлиса становился настоящим кошмаром для любой обороны.

Тони Пьюлис Фото: Mark Thompson/Getty Images

Первым на себе это испытала «Астон Вилла», проигравшая «Стоку» на выезде во втором туре со счётом 2:3. Тогда штрафную Брэда Фриделя просто закидали навесами — два гола в концовке забили Сидибе (193 см) и Фуллер (191 см). Помимо лонгболлов и отряда громил, в арсенале у Пьюлиса были и другие штучки.

Например, по указанию Пьюлиса траву на «Британия Стэдиум» специально не стригли и делали высокой — у команд, привыкших к позиционному футболу, на такой поляне абсолютно не получалась игра в короткий пас. Также «Сток Сити» сделал себе минимально допустимый периметр поля (100 на 64 метра) — вроде мелочь, но техничным соперникам часто как раз и не хватало нескольких дециметров пространства, чтобы разбежаться. К тому же человек-катапульта Рори Делап получал необходимый разгон для своих смертоносных аутов.

На домашние выступления «Сток Сити» влиял и сам стадион. Несмотря на то что его построили в 1997 году, «Британия Стэдиум» был выполнен в олдскульном стиле с открытыми углами на холмистой местности. Поле задувало так сильно, что в матче с «Тоттенхэмом» Дэнни Хиггинботаму пришлось три раза ставить мяч на точку перед тем, как пробить пенальти. Его просто уносило ветром.

В общем, выезды на «Британия Стэдиум» быстро превратились для команд АПЛ в кошмар и испытание на прочность. С огромным трудом здесь победил «Эвертон» (3:2), пропустив оба гола после аутов Рори Делапа. Дэвид Мойес не скрывал замешательства после матча: «Это просто какой-то человек-рогатка. Сегодня был очень странный день. Не все из наших новичков говорят по-английски, так что было непросто объяснить им особенности игры против такого соперника».

Мощный вброс. Зря вы думаете, что с аутов не забивают голы Рори Делап одобряет этот текст.

Ирландскому хавбеку Рори Делапу тогда было уже 32 года. До «Стока» он играл в «Карлайл Юнайтед», «Дерби», «Саутгемптоне» и «Сандерленде». Иногда бегал за сборную Ирландии. И был самым обычным фланговым полузащитником — трудолюбивым, но без каких-либо технических изысков. Правда, был нюанс. Ещё в школе Делап стал чемпионом своего округа по метанию копья. Долгое время никто не мог придумать, как использовать уникальные навыки Делапа. Но Тони Пьюлис сумел.

Он обратил внимание, что ещё в «Дерби» Делап далеко забрасывал ауты за спину защитникам — форварды Ванчопе и Кристи цеплялись за мяч. На тренировках в «Стоке» Пьюлис спросил Делапа, может ли он забросить мяч из аута прямо в штрафную. Делап ответил: «Конечно». Ему удавалось выполнять броски на 30 или 40 метров, причём мяч летел по максимально неудобной для обороняющихся игроков траектории — низко и сильно, со скоростью примерно 60 километров в час. Пьюлис понял, что теперь у «Стока» есть страшное и неожиданное оружие.

Делап брал мяч в руки, харкал на ладони, протирал мяч футболкой (уже потом появилось специальное полотенце) и пулял его в чужую штрафную. Соперники даже не могли сообразить, что происходит — великаны из «Стока» регулярно превращали эти забросы в голы.

Аут Рори Делапа Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Тренер «Челси» Луис Фелипе Сколари перед выездом на «Британия Стэдиум» искренне восхищался «Стоком»: «Возможно, они играют не в очень привлекательный футбол, но он эффективен. Пьюлис использует сильные стороны своей команды и делает это с умом. Мне нравится этот тренер и манера игры «Сток Сити», ведь она отличается от остальных. А Делап… Я думаю, что он играет руками в мяч лучше, чем ногами, и это просто фантастика».

Что интересно, игру с «Челси» Делап пропустил из-за проблем с плечевым суставом — «Сток» проиграл 0:2. Затем Делап вернулся, и «Сток» дома последовательно прибил «Сандерленд», «Тоттенхэм» и «Арсенал». После поражения Арсен Венгер сгорел: «Это не футбол, это регби». Оба гола в ворота «Арсенала» были забиты после аутов Рори Делапа. Венгер потом пытался запретить такой розыгрыш аутов и писал жалобы в FA по поводу состояния поля на «Британия Стэдиум». «Слова Венгера про регби были мёдом для моих ушей. Значит, мы всё делали правильно», — вспоминал потом Тони Пьюлис.

Ауты – одно из неизученных явлений в футболе. «Ливерпуль» пытается сделать их своей фишкой И чемпиону Англии это удаётся.

Многие команды с тех пор отдельно готовились к выездам в Сток-он-Трент. Но Гарет Саутгейт, тренировавший «Мидлсбро», столкнулся с такой проблемой: «Мы пробовали отработать оборону при аутах. Но у нас даже не было игроков, которые могли бы кидать мяч так, как это делал Делап». Настоящую войну Делапу объявил «Халл Сити» — в одном из матчей голкипер Майхилл специально выбил мяч на угловой, а не в аут. А разминающиеся запасные «Халла» мешали Делапу — форвард Дин Виндасс даже получил за это жёлтую карточку. «Сток Сити» реально боялись.

И боялись не только из-за аутов Делапа. Футболисты Пьюлиса много фолили, шли в жёсткие стыки и всячески оказывали физическое давление на соперников. Самый яркий и известный эпизод случился в игре с «Арсеналом» в 2010-м, когда Райан Шоукросс сломал ногу Аарону Рэмзи — этот инцидент был следствием стиля игры «Сток Сити».

В дебютном сезоне АПЛ «Сток» занял 12-е место. При этом 35 очков из 45 команда набрала на «Британия Стэдиум». Победитель Чемпионшипа «Вест Бромвич» занял последнее место. Довольные этим фактом фанаты «Стока» пели им на прощание: «Лонгболлы, вам надо было играть в лонгболлы».

При Пьюлисе «Сток» закрепился в Премьер-лиге и даже дошёл до финала Кубка Англии в 2011-м, получив путёвку в Лигу Европы. Всё это время «Сток» сохранял свой стиль — схема 4-4-2, огромное количество навесов, огромные игроки (логично, что вскоре Пьюлис подписал Питера Крауча за £ 10 млн), ауты стареющего Делапа + силовой, местами даже грязный футбол.

В ноябре 2010-го комментатор Энди Грей, комментируя игру Лионеля Месси в матче с «Реалом», сказал: «Месси — молодец, конечно, но смог бы он хорошо сыграть холодным и дождливым вечером в Стоке?». Фраза моментально стала мемом и с тех пор превратилась в культовую. Холодный и дождливый вечер в Стоке означал проверку на прочность — образно говоря, экзамен на краповый берет для тех, кто не сталкивался с суровым британским футболом. The Telegraph даже поставил фразу про Сток на второе место в рейтинге самых устойчивых футбольных выражений.

«Сток Сити» Пьюлиса закончился в 2013-м — команда не прогрессировала, Пьюлис расторг контракт по обоюдному согласию и отдал команду в руки Марку Хьюзу. При нём «Сток» был уже больше похож на футбольную, а не регбийную команду, но от клейма «регбистов» хозяева «Британия Стэдиум» так и не избавились. Несколько сезонов «Сток» выступал относительно успешно (успев разгромить «Ливерпуль» со счётом 6:1 в прощальном матче Джеррарда), пока не свалился в зону вылета в 2018-м.

А фраза про дождливый и холодный вечер в Стоке продолжает жить — во время протестов против Суперлиги фанаты «Арсенала» (уж они точно знают, что такое выезды на «Британия Стэдиум») часто использовали плакаты с упоминанием мема. Три года назад Кевин Де Брёйне после победы «Манчестер Сити» над «Стоком» (2:0) вспомнил фразу Энди Грея в «Твиттере».

«Холодный дождливый вечер в Стоке», — написал Кевин и поставил галочку «выполнено».

Да и сам Лионель Месси спустя несколько лет отреагировал на вопрос Грея в беседе с журналистом Гильемом Балаге: «Они просто не видели поля, на которых я играл в Росарио». В ноябре прошлого года про вечер в Стоке вспомнил Томас Мюллер после победы над «Штутгартом»: «Как там британцы говорят? Надо проявить себя дождливым и холодным вечером в Стоке? Сегодня ветра не было, да и Штутгарт не Сток, наверное, хотя команда у них хорошая».

В общем, Сток мелькает часто — многие не могли понять, например, зачем «ПСЖ» взял Шупо-Мотинга, который в сезоне-2017/2018 как раз выступал за «Сток Сити». После победного гола в ворота «Аталанты» в прошлогоднем четвертьфинале ЛЧ Гари Линекер ожидаемо задался главным вопросом.

«Шупо-Мотинг забил победный гол. Но смог бы он так сделать холодным дождливым вечером во вторник в Стоке?»

«Сток Сити» давно в Чемпионшипе, но память о брутальной команде Тони Пьюлиса жива. Правда, до возвращения в АПЛ далеко — «Сток» идёт на 14-м месте. Сам Тони Пьюлис после «Стока» с переменным успехом поработал в «Кристал Пэлас», «Вест Бромвиче», «Мидлсбро». А в прошлом году он покинул «Шеффилд Уэнсдей» и теперь сидит без работы. Рори Делап же завершил карьеру ещё в 2013-м.