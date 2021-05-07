Большой скандал на Украине! Почему клуб Милевского не хотел выходить на матч с «Шахтёром»

В последнее время украинская Премьер-лига является поставщиком необычных новостей. Футболисты «Колоса» устраивают пьяный дебош в поезде, Луческу выигрывает чемпионство с «Динамо», а «Минай» пытается бойкотировать игру с «Шахтёром», но всё-таки выходит на поле. Раньше такое представить было тяжело. Что же случилось перед матчем «Минай» – «Шахтёр»?

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«Минай» собирался бойкотировать игру

За некоторое время до начала встречи стало известно, что хозяева будут бойкотировать игру. По информации UA-футбол, причиной протеста стали аномально подскочившие котировки ставок у букмекеров. Коэффициент на победу аутсайдера значительно вырос, а люди начали ставить на то, что в матче будет забито больше трёх мячей. В случае поражения «Минай», за который выступает нападающий Артём Милевский, потерял бы место в УПЛ. Донецкий клуб, в свою очередь, получил бы путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Спойлер: так и произошло.

«Минай» вышел через 35 минут после начала матча

«Минай» прибыл на стадион «Олимпийский» за 25 минут до стартового свистка. Ожидалось, что хозяева выйдут на поле без разминки, что и произошло, правда, с большим опозданием. Перед началом матча стало известно, что «Минай» отказывается играть. Журналист украинского телеканала «Футбол» сообщил, что футболисты закрылись в раздевалке и не шли на контакт с официальными представителями УПЛ.

Если бы «Минай» не появился на поле до 19:30, то получил бы техническое поражение согласно регламенту. Пока клуб сидел в раздевалке, игроки «Шахтёра» вышли на вторую разминку перед матчем. Позже появилась информация, что два неназванных игрока «Миная» уговаривали команду не выходить на поле. Вскоре хозяева всё же появились и начали встречу 25-го тура. Странно? Да.

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«Минай» не захотел исполнять указ о «сливе» матча с «Шахтёром»

Украинский спортивный журналист Артём Франков сообщил, почему «Минай» вышел на матч, несмотря на ранее появившуюся информацию о бойкоте.

«Минай» должен был проиграть в три-четыре мяча. Начали ставить, поплыли коэффициенты… Но дело не в коэффициентах или обещаниях главы комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола Франческо Баранки о честном футболе до конца, а в нежелании команды исполнять указание о сливе. Речь о непокорности большинства игроков — как минимум.

Вторая и, похоже, основная версия: невыход на игру — единственный способ вернуть вбуханные в ставки огромные деньги кого-то из окружения «Миная». А вот выйти — опасно, потому что «Шахтёр» кинет разобранному сопернику пятерик, ставки зайдут, и тогда начнётся мощный шухер с участием МВД. Полагаю, букмекеры в таких раскладах не молчат.

Источник в полиции подтверждает. Вот только не подтверждает участия или даже внимания со стороны ФФУ и ее дорогостоящего комитета. Так что пока, до поступлений новых сведений, разбираемся. Однако у ребят конкретный тупик, да, игроки — заложники, но никто не мешает им рассказать о своей позиции. Думаю, нас ждёт немало открытий», — написал журналист в своём телеграм-канале.

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«Минай» получил четыре безответных мяча и находится на гране роспуска

Как и предполагалось, в матче было забито больше трёх мячей. «Шахтёр» открыл счёт на 29-й минуте усилиями Тараса Степаненко. После перерыва «Минай» получил трёшку: Соломон забил второй, Майкон довёл счёт до разгрома, а точку в игре поставил тот же Степаненко, оформивший дубль. Получается, что многие заработали на этом подозрительном матче.

По информации спортивного журналиста ТК «Футбол» Мирослава Небесного, проект «Минай» будет закрыт. Клуб был основан в 2015 году, но профессиональный статус получил с сезона-2018/2019. Год назад «Минай» стал победителем первой лиги Украины, а в этом сезоне занял последнее место в УПЛ. Тем не менее, вряд ли матч с «Шахтёром» останется без внимания правоохранительных органов.