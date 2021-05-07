«Спартак» слишком часто страдал ерундой. Прогнозы на 29-й тур РПЛ

Прошлый тур удивил результатами, и наши прогнозисты на троих собрали всего 18 очков. Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов взял пять баллов: угадал разницу голов в матче «Арсенал» – «Спартак» и исход встреч «Краснодар» – «Сочи» и «Ростов» – «Тамбов». Читатель Тимур Алиев из Москвы верно предсказал счёт матча «Ротор» – «Ахмат» и исход игр «Химки» – «Урал» и «Ростов» – «Тамбов». Это семь баллов. Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Росип набрал шесть очков, угадав счёт матча «Арсенал» – «Спартак» и исход встречи «Ростов» – «Тамбов».
Таблица после 28-го тура
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Идём дальше.
Прогноз специалистов
Владимир Пономарёв, бывший футболист ЦСКА
«Ахмат» – «Тамбов» – 1:0
Не самая интересная игра — проходная. «Ахмат» выиграет, конечно, тем более дома играет.
«Сочи» – «Ротор» – 2:0
Очень симпатизирую «Сочи»: непредсказуемая, атакующая команда. У них много импровизации в нападении. «Ротор» постарается побороться, но не тот уровень сопротивления.
«Уфа» – «Зенит» – 1:1
«Зенит», скорее всего, выставит запасной состав. Сезон был тяжёлый. Наверняка Дзюба и Азмун не будут играть. Они могут даже уступить – имеют право. Но, конечно, чемпиону не захочется проигрывать с крупным счётом.
«Арсенал» – «Рубин» – 0:0
«Рубин» прибавил в последних играх. Наверняка хотят прорваться в еврокубки. Но в Туле казанцам будет тяжело.
«Локомотив» – «Динамо» – 1:1
«Динамо» хорошо смотрится, да и «Локомотив» неплохо играет. После провала с «Зенитом» железнодорожникам надо сделать выводы — так играть в обороне нельзя.
ЦСКА – «Краснодар» – 2:0
Интересный матч. Гончаренко может показать, что он из себя что-то представляет, но всё-таки армейцы, наверное, выиграют. Влашич, правда, не будет играть – с одной стороны хорошо, с другой – плохо. Никола всегда был лидером. Он основное звено, распределитель атак. Когда хорват на поле, у команды есть спокойствие и уверенность, что Влашич забьёт, если что-то пойдёт не так. А когда его нет, они все будут стараться забить. Игроки ЦСКА могут показать хорошую командную игру.
«Урал» – «Ростов» – 0:1
«Ростов» что-то тормознулся, Карпин не может с ними совладать, а так ведь играли неплохо. Но тут, думаю, жёлто-синие выиграют.
«Спартак» – «Химки» – 2:1
«Химки» выиграли последний матч. Молодцы, я даже за них порадовался. Будет серьёзная игра, в которой победит «Спартак». Они побежали, сейчас нацелены на ворота. Если станут играть поперёк поля, то ничего не получится, а если вдоль, то всё будет нормально.
Прогноз читателей
Михаил Мельников (г. Колпино)
«Ахмат» – «Тамбов» – 3:0
«Ахмат» реабилитируется после «Ротора», «Тамбов» откровенно доигрывает сезон.
«Сочи» – «Ротор» – 1:0
Сочинцы пока борются за еврокубки. «Ротор» обречён.
«Уфа» – «Зенит» – 1:0
«Уфа» со Стукаловым показывает хороший результат, «Зенит» же выпустит смешанный состав.
«Арсенал» – «Рубин» – 0:1
«Арсенал» решил проблемы и будет готовиться к стыковым матчам. «Рубин» при Слуцком заметно преобразился, поэтому одержит победу.
«Локомотив» – «Динамо» – 2:1
Железнодорожники на ходу и смогут реабилитироваться в дерби за фиаско в Петербурге. «Динамо» пока ещё немного несыгранная команда.
ЦСКА – «Краснодар» – 1:1
Обеим командам есть кому и что доказывать. Будет битва.
«Урал» – «Ростов» – 1:2
Сложный матч. Ситуация в турнирной таблице ни на кого не давит, поэтому «Ростов» заберёт три очка. Он просто выше классом.
«Спартак» – «Химки» – 1:0
«Химки» – играющая команда, но «Спартак» своего не упустит.
Прогноз журналистов
Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»
«Ахмат» – «Тамбов» – 3:0
Хм… Даже не знаю, на кого бы поставить. Наверное, всё-таки на «Ахмат». Давно таких рискованных ставок не делал.
«Сочи» – «Ротор» – 2:0
Говорят, «Локо» хорош этой весной, но мало кто замечает «Сочи». А эта команда тоже в полном порядке по игре в последнее время. Более чем верен в победе «Сочи».
«Уфа» – «Зенит» – 0:0
Не думаю, что игроки «Зенита» так отмечали титул, что не в состоянии играть в футбол. Вовсе нет, но мотивация всё равно уже не та, когда цель достигнута.
«Арсенал» – «Рубин» – 1:2
Самый тяжёлый матч в туре, чтобы предсказывать. И я бы даже сказал, что по игре между командами не такая уж и большая разница. Понятно, что «Рубин» выглядит убедительнее, но не намного. А тут ещё матч именно в Туле. Очень тяжело. Аккуратно поставлю на Казань.
«Локомотив» – «Динамо» – 2:0
Понятно, что команду Николича на днях разбомбили. Не знаю, как это скажется на футболистах, но есть ощущение, что если «Локомотив» сыграет в свою силу, то победит.
ЦСКА – «Краснодар» – 1:1
Есть большие вопросы к Оличу как к тренеру, но «Краснодар» в этом сезоне неслучайно из топ-клубов идёт хуже всех в таблице. И пока не похоже, чтобы Гончаренко что-то наладил в команде Галицкого.
«Урал» – «Ростов» – 1:2
«Уралу» уже ничего не нужно в этом чемпионате. Да и «Ростову» тоже. Есть лишь микроскопические шансы на пятое место (и Лигу конференций в случае победы «Локо» в Кубке России). Не думаю, что футболисты станут прямо стелиться в подкатах и показывать какую-то выдающуюся интенсивность. В другое время она, конечно же, была бы на уровне Лиги чемпионов – без сомнений.
«Спартак» – «Химки» – 2:0
«Спартак» в этом сезоне слишком часто страдал ерундой. Сейчас осталось два тура, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Тедеско уходит, но по тому, как он прыгает, складывается ощущение, что ему не всё равно. Да и футболистам «Спартака» наверняка не всё равно. Хочется в это верить.
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