Как сложился легендарный дуэт Шевченко – Ребров. Бывший СССР болел за них, как за своих

В конце 1990-х не было на территории бывшего Союза более убойного атакующего тандема, чем Шевченко – Ребров. Да что Союза – во всей Европе таких эффективных связок насчитывались единицы. Великое киевское «Динамо» третьей и последней сборки мастера Лобановского восхищало и влюбляло, радовало и ужасало. Той дивной команде сопереживали рождённые во всех 15 республиках СССР. В киевских дворах пацанва поголовно воображала себя Шевой и Ребрухой, дотемна гоняя в футбол в палёных, с ближайшего рынка майках под номерами 10 и 11. А их герои издевались над звёздной «Барселоной» (7:0 в два захода!), выбрасывали из Лиги чемпионов не менее великий «Реал», находившийся в ранге обладателя трофея, и гоняли в полуфинале «Баварию» – чуть-чуть не дожали.

Не похожие друг на друга ни внешне, ни внутренне, ни стилистически нападающие соединились в классный тандем, который впоследствии, после неминуемого и почти одновременного отъезда Андрея с Сергеем на Запад, ещё долго служил сборной Украины. Хотя возник он, как и многое в нашей жизни, довольно случайно. Они вообще могли запросто разминуться по жизни. Не иначе как сама судьба примагнитила двух нестоличных парней из Горловки и Дворковщины друг к другу.

Свой первый и единственный гол в ворота «Динамо» Ребров забил в «странном» матче

У Реброва с Шевченко небольшая разница в возрасте – всего два года (1974/1976), но в футболе и она подчас имеет значение. В то время как Андрей собирал призы в динамовской школе, Сергей уже гонял в высшей лиге Союза. Тренер «Шахтёра» Валерий Яремченко запустил его туда 17-летним юнцом, за что Ребров не устаёт его благодарить. И он превосходно воспользовался своим шансом.



В выпуске «Футбольного обозрения», посвящённом предпоследнему – вообще предпоследнему — в истории туру чемпионата СССР, ведущий ошибочно назвал гол Реброва киевлянам дебютным в его взрослой карьере. На самом деле свой первый гол в «вышке» Сергей забил с первого же выхода на замену – просто этого в столице нашей Родины почти никто не заметил. При счёте 2:0 в середине второго тайма бойкий новичок выскочил на поле пустого стадиона в Ереване (зрителей не пускали в наказание за недавние беспорядки) и головой воткнул мяч в ворота «Арарата». «Шахтёр» потерял два очка, но обрёл будущего бомбардира. У примы горняцкой атаки Сергея Щербакова появился достойный сменщик, а затем и постоянный партнёр. Только судьбы у них после Донбасса сложились очень по-разному…



Тот самый гол динамовцам случился позже и при комичных обстоятельствах. По прошествии десятилетий сам автор вспоминал его со смехом: «Я могу рассказать об одном матче [странном]. Я забил мяч киевскому «Динамо». Радовался больше жизни! Оборачиваюсь – а кроме меня никто не радуется. Я единственный, по-моему, не знал… Я побежал – стадион весь в восторге. Убежал уже на базар за стадион. Поворачиваюсь – а я один вообще. Почему никто не обнимает меня?»



«Динамо», ещё метившее на бронзу, предсказуемо обыграло «Шахтёр», которому ничего не нужно было (10-11-е место), но молоденького форварда заметили и запомнили. Интересно, что все два гола в высшей союзной лиге невысокий (173 см) нападающий забил головой, второй – вообще из-под долговязого киевского москвича Алексаненкова. Тогда это удивляло – со временем перестало. Классная игра на опережение в воздухе стала такой же визиткой Реброва, как и хлёсткий удар с правой ноги.

Валерий Яремченко бывший тренер «Шахтёра» «Умение Сергея играть головой, прыгучесть — это ещё далеко не всё. Умение играть головой — это ещё умение правильно вычислить траекторию полета мяча, выбрать место, где будет приземляться мяч, это реакция человека на движущийся объект».

Новому проекту в России Ребров предпочёл лучший клуб Украины. «Динамо» он обошёлся в $ 150 тысяч

Распад Союза и неконтролируемый отток игроков – куда угодно, лишь бы за бугор – привёл к резкому падению уровня футбола на «одной шестой части суши». Те, кто вчера играл во второй лиге, вдруг оказались в высшей. Зато для молодых наступило раздолье. Кто-кто, а Ребров по ушедшей эпохе вряд ли горевал. Переходный, первый чемпионат Украины он завершил лучшим бомбардиром родного клуба (10 голов в 19 играх) и получил предложения сразу из двух столиц. В 18 лет!

С тёзкой и почти земляком Семаком (от Горловки до Луганска 120 км) Ребров мог встретиться задолго до золотого «Рубина». В 1992-м за ним приезжал в Донецк человек от Аль-Халиди, иракского бизнесмена и основателя клуба «Асмарал». Поведись Сергей на его обещания – и карьера могла покатиться по совершенно иному, крайне непредсказуемому сценарию. Ребров прислушался к внутреннему голосу и совету футбольного «крёстного» — и выбрал Киев.

Сергей Ребров бывший нападающий «Шахтёра» «Помнится, когда меня позвали в «Динамо», я сказал наставнику: «Как вы решите, так и будет». Не думаю, что ему хотелось меня отпускать, но Валерий Иванович пошёл мне навстречу, так как понимал — в Киеве у меня больше шансов раскрыться, вырасти в профессиональном плане. Ведь в то время в «Шахтёре» не было такого президента, как сейчас. Донецкий клуб заметно уступал киевскому и по части инфраструктуры, и по уровню игры, и по задачам».

Со слов бывшего президента «Динамо» Безверхого, трансфер нападающего обошёлся киевлянам в 150 000 долларов. Для того смутного времени – приличные деньги. Игроки основы получали в клубе тысячу баксов в месяц – и радовались жизни. У Реброва в Донецке оклад был $ 300.



Правда, попал он в «Динамо» не в лучшее время. Киевляне только что – во многом по собственной глупости – прошляпили национальное золото (слишком высокомерно отнеслись к ещё вчера перволиговой «Таврии»). Команда была достаточно разгильдяистой и плохо управляемой. Многолетнему соратнику Лобановского Анатолию Пузачу в силу особенностей характера было сложно навести порядок в коллективе. Но Ребров ему должен быть признателен – за доверие. Несмотря на сложную адаптацию новичка, Пузач упорно ставил его в состав. Гол «Кривбассу» (сравнял счёт на последней минуте) так и остался для Реброва единственным во втором полугодии 1992-го. Саленко к тому времени уже укатил в Испанию, и за главного в киевской атаке остался другой уроженец России – Леоненко, насколько талантливый футболист, настолько непростой в коммуникации человек.

Фото: РИА Новости

Новый тренер, жёсткий и немногословный Михаил Фоменко, восстановил дисциплину в раздевалке и вернул «Динамо» на подобающее ему первое место в таблице. Но статистика Реброва всё равно не поражала воображение – всего пятёрка мячей за чемпионат. 16-летний Шевченко тем временем только-только осваивался в «Динамо-2».



О подрастающей в недрах клуба звёздочке заговорили в следующем сезоне. Играя правым полузащитником, Шева забил больше всех в динамовском дубле (12 голов). А у Реброва за два года в Киеве предметом наибольшей гордости оставался результативный удар на «Камп Ноу», восхитительно красивый, но бесполезный в турнирном плане (после громкой победы дома 3:1 динамовцы «сгорели» «Барсе» в гостях – 1:4).

Андрей Шевченко мог стать игроком «Спартака» или ЦСКА. И это не шутка В «Спартак» приглашали и Сергея Реброва. Кто заблокировал эти трансферы?

Ребров рисковал закончить с футболом, не дождавшись Шевченко в основе

Они вообще могли разминуться. В то время как Шевченко на широком шаге нёсся навстречу главной команде, Ребров страдал от тяжёлой травмы. 0 минут в игре за целое полугодие 1994-го – и мрачная перспектива досрочного финиша карьеры.

Сергей Ребров бывший нападающий киевского «Динамо» «Операция была сложная. Повредил хрящ в колене. Хирурги всё прочистили, но не брались предсказывать, когда вырастет новый хрящ. А без него бегать не мог. Ждал полгода. Лечился в Германии – вот там некоторые врачи говорили, что с такими травмами трудно полноценно двигаться».

Ребров справился, вернулся. 14 сентября 1994 года он феноменально вышел против «Спартака» при 100 тысячах на Республиканском стадионе Киева в Лиге чемпионов – и на 86-й забил победный гол из «песочной ямы»!

А через два месяца они впервые воссоединились на поле с Шевой – в практически родном для Реброва Донецке. Сергей появился в старте, Андрей заменил грузина Джишкариани. Голы забивали другие (Киев победил – 3:1), но начало будущему бомбардирскому партнёрству было положено.



Правда, поначалу они чаще меняли друг друга, чем остальных. Тренер Сабо регулярно ругался со своей примой Леоненко, но пока тот давал результат – терпел его гонор и ставил. Молодые были на подхвате: принеси, подай – ну, вы в курсе. Вот и первый раз в ЛЧ – в «Лужниках» против «Спартака» — Шевченко появился, заменив Реброва. Первый мяч за основу – «Днепру» 1 декабря 1994 года – Андрей провёл, пока Сергей сидел на лавочке, а «Баварию» пугнул голом, когда Реброва даже в запасе не было (немцы ответили четырьмя).



Шевченко, пожалуй, пользовался бóльшим расположением импульсивного Йожефа Йожефовича, чем Ребров. Сабо нужно воздать должное за активное внедрение талантливого юниора в первую команду. Но о том, что в Киеве зарождается новый супердуэт, тогда и помыслить было сложно. Совместно Андрей с Сергеем зажигали только в молодёжке – у блестящего в прошлом нападающего сборной СССР Виктора Колотова.

Пока Ребров учил английский для соревнований по радиоспорту, Шевченко лихачил на первой иномарке

В их первом совместном сезоне-1994/1995 «Динамо» успели порулить три человека: до декабря – Сабо, с января по апрель – Онищенко, а на финишной прямой – в качестве «и.о.» — начальник команды Павлов. По моей просьбе Николай Петрович вспомнил, какими Андрей с Сергеем были в молодости, до бешеной популярности.

— Серёжа Ребров попал в «Динамо» из Донецка, а Андрюшка Шевченко являлся воспитанником киевской школы. Мне как начальнику команды приходилось общаться с ними на темы, что такое хорошо и что такое плохо, что можно, а чего нельзя. Серёжка увлекался радио и на новой базе выбирал номер, чтобы волны лучше ловились. Со стороны это выглядело забавно, но для участия в международных соревнованиях требовалось знание английского языка – и он его учил! В «Тоттенхэме» это очень Реброву пригодилось. А Андрюшка был более шебутной мальчишка. Один раз приехал на базу с давлением – сердце чуть из груди не выскакивает! Сабо закипел: «Это что такое? Где был?!». Заподозрил в каких-то гулянках. А у нас там в двух километрах – пост ГАИ. Я туда метнулся, к ребятам милиционерам: «Такую-то машину знаете?» — «Знаем. Шевченко. Ох он и гоняет!». Я удивился: «А чего ж вы его не останавливаете?» — «Так мы ж болельщики…». Я и посоветовал им разок тормознуть Шеву да подержать минут 20-30, чтобы успокоился. Следующий раз приезжает на тренировку – давление в норме. Подействовало!

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Леоненко как старший пытался пихать ребятам, но они, по-моему, всерьёз его высказывания не воспринимали: всё на уровне хи-ха, ха-ха. Мне кажется, они, наоборот, учили Витю. Я Шеву ещё по дублю запомнил – он и правым хавом произвёл на меня сильное впечатление. В нападение его, кажется, Володя Онищенко первым поставил, когда Сабо психанул и ушёл из «Динамо» после «Баварии». Оба были ребята взрывные, скоростные, отлично дополняли друг друга, но будущие звёзды футбола в них ещё не угадывались. Всем известными Шевченко и Ребровым они стали благодаря Лобановскому и только ему. Состоялись бы они как большие игроки без Валерия Васильевича? Думаю, вряд ли. Лобановский пользовался беспрекословным авторитетом – его слово было законом. Ни до, ни после него таких тренеров у нас не было.

Места боевой славы полковника Лобановского 6 января Валерию Лобановскому исполнилось бы 75 лет. Вспомним самые выдающиеся победы корифея тренерского цеха Советского Союза и Украины.

Их совместная история в «Динамо» – ВВЛ, Шевченко и Реброва – продлилась совсем недолго. Всего два с половиной года – с января 1997-го по май 1999-го. Но как же много она вместила! Если вдруг не застали их игру, загуглите: «Динамо» Киев – «Реал» Мадрид, 1998/1999, второй гол. Это классика. Ребров, уткнувшись в цепочку соперников, черпачком забрасывает мяч через кучерявую голову Ивана Кампо, и Шевченко, вихрем влетев в штрафную, от души вколачивает его в сетку, не замечая ноги-шлагбаума защитника…

Валерий Лобановский бывший главный тренер киевского «Динамо» «Почему сейчас многие клубы хотят пригласить Реброва и Шевченко? Потому, что они играют в более современный футбол, чем звёзды. Тот же Шевченко умеет обороняться, сыграть в середине, в атаке, остро работает, беря игру на себя. Он приближается к универсалу».

Через год Шевченко уедет в «Милан», а Ребров через два – в «Тоттенхэм». Но в памяти болельщиков они останутся неразрывно связаны друг с другом – и с Лобановским. Не зря, возвращаясь в Киев с трофеем Лиги чемпионов, а затем и с «Золотым мячом», Шева первым делом вёз трофеи к памятнику учителю. «Они и ваши тоже, Васильич».