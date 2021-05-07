Ещё один российский футболист уедет в Европу? Сафоновым интересуются в Англии

В российской прессе появилась новость об интересе к Матвею Сафонову со стороны английского клуба. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. Вратарь «Краснодара» попал в сферу интересов «Брайтона», который занимает 14-е место в АПЛ.
По информации eurostavka.ru, «Чайки» рассматривают Сафонова как голкипера на перспективу, способного закрыть позицию первого номера на долгие годы. При этом «Брайтон» якобы смущают два фактора: недавняя травма Матвея, из-за которой он пропустил четыре месяца (в том числе и молодёжный Евро), а также его высокая трансферная стоимость (15 млн евро).
Казалось бы, стоит порадоваться за Матвея — у него появился отличный шанс попробовать свои силы в Европе, о чём он неоднократно говорил.
Есть интерес уехать в Европу и показать, что не так всё страшно. Все боятся ехать, потому что может не получиться. Нужны хорошие примеры — чтобы смотрели на тех же Головина и Миранчука, и хотели уехать. Как-то неправильно проводить всю карьеру в России. Хочется посмотреть, как там [в Европе].
Однако информации, подтверждающей интерес к 22-летнему вратарю со стороны «Брайтона» или какого-либо другого зарубежного клуба, в иностранной прессе пока нет. А последний раз о возможности Сафонова уехать в Европу говорили ещё полгода назад. Тогда отец вратаря признался, что ему звонили — спрашивали, не хочет ли Матвей попробовать свои силы в Англии.
По нашей информации, это и был «Брайтон». Причём интерес к Сафонову тогда был довольно предметный. Видимо, «чайки» снова вернулись к его кандидатуре.
Если «Брайтон» действительно опять вышел на Матвея (и сделал это с конкретным предложением «Краснодару»), то это очень хороший вариант. И пусть не смущает их 14-е место в этом сезоне — команда добротная, показывает хороший футбол. По ожидаемым очкам «Брайтон» и вовсе должен идти в зоне еврокубков, но их подводит реализация. Показательным в этом плане получился матч с «Манчестер Юнайтед».
Вылет в Чемпионшип «Брайтону» в этом году точно не грозит. В следующем году они могут выстрелить — если, конечно, не потеряют главного тренера. На Грэма Поттера большой спрос, в том числе и среди топ-клубов АПЛ. Буквально на днях появилась информация, что его рассматривают в качестве сменщика Моуринью в «Тоттенхэме».
Если Сафонов решится на переход в «Брайтон», то за место в основе ему придётся по-настоящему бороться. Среди конкурентов: Роберт Санчес, вратарь сборной Испании, и опытный по меркам АПЛ австралиец Мэтью Райан. Санчес по проценту отражённых ударов вообще входит в топ-5 голкиперов АПЛ, но и он не безгрешен. Только посмотрите, как Роберт сыграл на выходе в матче против «Лестера».
Бороться с Санчесом и Райаном точно можно. И даже нужно, если «Брайтон» и «Краснодар» смогут договориться по Сафонову. Контракт Матвея с «быками» рассчитан ещё на два года.
Наших в Англии, кстати, не было достаточно давно: последним из россиян на полях Туманного Альбиона играл ещё Павел Погребняк. Случилось это в мае 2013 года, когда форвард выступал за «Рединг».
Для Сафонова «Брайтон» может стать отличным трамплином в европейский клуб статусом выше. Интересно, что выберет сам Матвей.
- 7 мая 2021
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