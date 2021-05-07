Заболотный возвращается в ЦСКА. Самый неожиданный переход лета в РПЛ уже состоялся

До летнего трансферного окна ещё несколько недель, но одна из главных бомб уже взорвалась. Антон Заболотный возвращается в ЦСКА! По нашей информации, 29-летний форвард и армейский клуб уже подписали контракт. Заболотный перейдёт в новую-старую команду летом на правах свободного агента. Контракт начнёт действовать с начала следующего сезона.

Важно отметить, что ради варианта с ЦСКА Заболотный отклонил предложение от «Краснодара», который тоже активно им интересовался и очень хотел подписать нападающего. Но после того, как на россиянина вышли красно-синие, игрок чётко понял, что это единственное предложение, которое ему интересно. Всё дело в том, что Заболотный – воспитанник ЦСКА. Он провёл в клубе пять лет, но за это время не сыграл за основную команду ни одного матча. Как нам известно, Антоном движет огромное желание доказать, что решение не дать ему нормального шанса было ошибкой. Именно поэтому форвард принял предложение красно-синих. Ради этого он даже пошёл на понижение зарплаты по сравнению с той, которая у него была прописана в последнем контракте в «Сочи».

Ещё будучи в «Зените» Антон давал большое интервью Григорию Телингатеру. Полностью интервью можно прочитать здесь.

«4 месяца живу без интернета». Большое интервью с Заболотным Откровенно – о хайпе, хейте и стёбе.

В этом разговоре был небольшой отрезок про период Заболотного в ЦСКА.



– Ваш бывший одноклубник Мелкадзе рассказывал, что вы стали правильно питаться. Что для себя исключили из еды?

– Когда-то в столовке ЦСКА я закидывал в себя всё. Молодой же, переваривалось моментально. Помню, Игнашевич и Вася Березуцкий зашли и положили себе салатик, огурчик, помидорчик. Подумал: «Возьмите мясца, макарон, соусом залейте». Я только потом понял поговорку «ты – это то, что ты ешь». Очень важна вода. Я сейчас в день употребляю четыре литра, чтобы улучшить метаболизм.

Видно, что Заболотный учится на ошибках. Скоро узнаем, сделал ли он выводы из своего первого периода в ЦСКА и будет ли второй заход успешным.