Глушаков, Жирков, Нобоа и ещё 7 самых классных игроков РПЛ с истекающими контрактами

Конец сезона и трансферное окно уже рядом. Летом-2021 на рынок свободных агентов выйдет большая группа игроков, которые наверняка будут пользоваться спросом в РПЛ. Мы выяснили, у кого истекают контракты и кто может сменить команду.

Андрей Лунёв, «Зенит»

Лунёв – самый дорогостоящий футболист РПЛ потенциальных свободных агентов. За последние два сезона вратарь пропустил достаточно матчей из-за травм и в этом чемпионате провёл всего 12 игр. Помимо Лунёва контракт заканчивается в «Зените» и у Михаила Кержакова, сыгравшего 17 матчей в РПЛ и шесть в Лиге чемпионов. По имеющейся информации, в Петербурге рассчитывают и на Андрея, и на Михаила: вратарям предложены новые договоры.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Юрий Жирков, «Зенит»

Легенда российского футбола реже играет в последнее время (13 матчей). По информации Bobsoccer, санкт-петербургский клуб не будет продлевать контракт с 37-летним футболистом. Но это не значит, что карьера Жиркова точно подошла к концу. Возрастной защитник постоянно вызывается в сборную и с высокой степенью вероятности выступит летом на Евро.

«Возраст сказывается на всех. Другое дело, что Жирков нам реально помог со Словенией, даже не до конца готовый — он об этом знает, это объективно. Он понимает свою задачу и отлично её выполняет. Игроки такого уровня даже за пять минут сильно влияют на игру. Пять минут, 20 минут, 60, 90 минут — всё помогает в решении задачи. Убеждены, к сбору в мае он будет готов. Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале», — говорит Черчесов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Дзюба старался, а я даже видео пока не посмотрел». Большое интервью с Черчесовым Главный тренер сборной ответил на 59 вопросов.

Владислав Игнатьев, «Локомотив»

Игнатьев, несмотря на пропущенные 10 матчей из-за травм, выдаёт неплохой сезон. Защитник-универсал провёл 15 встреч, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами. Также Владислав сыграл пять лигочемпионских матчей. Вместе с тем в ходе победной серии «Локомотива» Игнатьев выходил на поле лишь однажды.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ведран Чорлука, «Локомотив»

Капитан «Локомотива» покинет клуб летом. На предстоящем Евро Чорлука войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии, где будет исполнять роль ассистента Златко Далича. Что касается игровой карьеры, то Ведран может перейти в ЦСКА, о чём сообщал «Чемпионат».

«Олича и Чорлуку связывают давние и тёплые отношения по сборной Хорватии. Не исключено, что в ближайшее время между сторонами начнутся тесные переговоры», — рассказал один из наших источников в конце апреля. Ещё одним вариантом продолжения карьеры игрока является «Динамо». То, что Чорлука по-прежнему в форме, подтверждает статистика – 29 матчей во всех соревнованиях.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Будущее «Локомотива» — под большим вопросом. Уйти могут тренер, капитан и воспитанники Пятерные премиальные за «Спартак» не гарантируют сохранения лидеров.

Денис Глушаков, «Химки»

Чемпион России-2017 сыграл 15 матчей в чемпионате, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей. Полузащитник не собирается заканчивать карьеру — более того, мечтает о возвращении в сборную России! В начале апреля Глушаков выбыл из строя, получив травму боковой связки коленного сустава. Сейчас Денис собирается вернуться на поле и завершить сезон на мажорной ноте, сыграв со «Спартаком» и «Сочи».

«Химки» надеются удержать одного из лидеров. «У Дениса завершается контракт. Думаю, и он не против остаться в «Химках», и клуб хочет сохранить футболиста. Думаю, по финансовым условиям мы договоримся. Приоритет – здоровье игрока. Можно сыграть один матч и потом лечь в лазарет на полгода. Поэтому здесь будем советоваться с медицинским штабом, когда он сможет выйти на поле. Хочется, чтобы Денис полностью восстановился от травмы и был готов к новому сезону», – сказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Артур Юсупов, «Сочи»

Мало кто удивится, если Юсупов впервые за долгое время получит вызов в сборную и сыграет на Евро-2020. 31-летний полузащитник проводит шикарный сезон: 26 матчей, девять голов и три голевые передачи. Артур один из ключевых игроков «Сочи», поэтому глупо расставаться с таким футболистом бесплатно. Скорее всего, южане сохранят Юсупова.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В России и до 40 забивать можно. Погребняку рано на покой «Старики»-бомбардиры в профессиональных лигах страны. Есть даже призёр Евро.

Кристиан Нобоа, «Сочи»

Ещё один полузащитник «Сочи», проводящий феноменальный сезон – 12 голов и семь ассистов в 24 матчах. Кристиану – 36, но он не собирается заканчивать. Статистика говорит сама за себя – в последних четырёх встречах эквадорец забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Нобоа входит в топ-5 бомбардиров чемпионата и идёт первым среди полузащитников-голеадоров.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»

Воспитанник «Локомотива» проводит четвёртый сезон в основе родного клуба. Жемалетдинов поучаствовал в 20 играх сезона, забил три мяча и отдал пять голевых передач. В этом году дебютировал в сборной России, сыграв в трёх мартовских матчах. В середине апреля агент игрока Вадим Шпинёв рассказывал «Чемпионату» о сорванной встрече по контракту с руководством клуба:

«В начале недели мне поступил звонок от господина Леонченко с желанием встретиться и обсудить ситуацию по ребятам. Предварительно она была назначена на четверг, а в среду должно было быть оговорено время. В течение всей среды я не получил ни грамма информации, а ближе к девяти вечера мне пришло сухое сообщение от Леонченко: «Добрый вечер. Извиняюсь, завтра не смогу». Речи о переносе её на другое время тоже не было. Что происходит? Этот вопрос лучше адресовать нынешнему гендиректору клуба. Так как до конца чемпионата остался месяц, данная ситуация вынуждает меня активнее проводить консультации с другими клубами. Потому что Рифат — это молодой игрок, футболист сборной, который стал лидером «Локо» и ещё до конца не раскрыл свой потенциал, а контракт у него заканчивается этим летом. Я должен предоставить ему все возможные варианты».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Жемалетдинов — один из лучших игроков весны в РПЛ. Грустно, что вокруг него начались игры История взаимных спекуляций, в которой не будет победителей.

Маркус Берг, «Краснодар»

Шведский форвард объявил об уходе из «Краснодара» и вернётся летом в «Гётерборг», за который выступал с 2005 по 2007 годы. В нынешнем сезоне Берг принял участие в 15 матчах Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал две результативные передачи. После встречи с «Сочи» болельщики устроили проводы Маркусу и другому нападающему «Краснодара» Ари. Всего же с момента прихода в клуб Берг забил 22 мяча в 61 игре.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Ари, «Краснодар»

Бразилец приехал в Россию в 2010 году и прошёл через «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив», с которым выиграл единственное чемпионство. В этом сезоне Ари пропустил из-за травм много игр – провёл всего девять матчей, в которых отметился двумя голами. Нападающий не хочет уезжать из России и будет пытаться продолжить карьеру в нашем чемпионате.

«Моим первым вариантом остаётся Россия. Есть пара команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но я не хочу вести переговоры прямо сейчас. Поэтому буду ждать. Посмотрим, какие команды в России будут во мне заинтересованы. Конкретных предложений нет. Есть те, кто хочет поговорить. Но я буду разговаривать только через агента. Турецкие команды сейчас тоже есть. Там даже есть агент, который мне звонил. Но пока я не хочу уезжать. Подожду варианты в России. Если не будет хороших предложений, посмотрю на другие страны», – заявил форвард.