Несколько лет назад Беговича включили в Книгу рекордов Гиннесса.

«Это очень круто!» Как вратарь стал автором самого дальнего гола в истории АПЛ

В ноябре 2013 года вратарь «Сток Сити» Асмир Бегович вошёл в историю АПЛ. Босниец поразил ворота «Саутгемптона» на 13-й секунде, став автором самого «дальнего» гола – с расстояния 91,9 метра. Спустя почти восемь лет этот рекорд побили во второй английской лиге, но в АПЛ Бегович всё равно остался лучшим. Рассказываем, как боснийский вратарь удивил футбольный мир.

Счастливый случай, благодаря которому Бегович попал в Книгу рекордов Гиннесса

Игроки «Саутгемптона» неожиданно решили развести мяч в центре поля и сразу же пойти в атаку. Впрочем, они совершили потерю, а защитник «Стока» Питерс отпасовал назад Беговичу, который просто вынес мяч вперёд. Оказалось, что голкипер «Саутгемптона» Боруц далеко вышел из ворот, а мяч, перелетев через него, закатился в ворота.

Сам Бегович после матча назвал свой гол счастливым случаем.

«Это очень круто! Безусловно, мне приятно, но понимаю, что это счастливый случай. Мне жаль, что такое случилось с Боруцом, но я рад, что мы заработали очко. Надеюсь, что нам удастся сохранить уверенность в собственных силах. Я не хотел праздновать этот мяч, потому что это было бы не очень хорошо по отношению к Боруцу. Сегодня были не лучшие условия для футбола. Ветер очень сильно мешал футболистам. Было сложно предсказать направление полёта мяча», – заявил тогда Бегович.

Босниец стал всего пятым вратарём, поразившим ворота соперников за всю историю АПЛ. До него это удавалось сделать:

— Петеру Шмейхелю из «Астон Виллы» в октябре 2001 года;

— Брэду Фриделю из «Блэкберн Роверс» в феврале 2004 года;

— Полу Робинсону из «Тоттенхэма» в мае 2007 года;

— Тиму Ховарду из «Эвертона» в январе 2012 года.

С тех ни одному голкиперу из АПЛ так и не удалось войти в этот список. Уже в сентябре 2014-го Бегович официально попал в Книгу рекордов Гиннесса как автор гола, забитого с самого дальнего расстояния.

«Горжусь своим достижением. Совершенно не ожидал такого. Я действительно ценю эту награду, а сертификат о рекорде займёт почётное место на стене в моём доме», — сказал боснийский вратарь.

В январе 2021 года рекорд Беговича побил голкипер клуба второй английской лиги (четвёртый по рангу дивизион Англии) «Ньюпорт Каунти» Том Кинг. 25-летний валлиец забил при помощи ветра на стадионе «Джонни-Рокс» в ворота «Челтенхэма» с расстояния 96,01 метра. Позже Книга рекордов Гиннесса подтвердила достижение вратаря.

Вратарь из Англии забил потрясающий гол. И попал в Книгу рекордов Гиннесса Но Том Кинг даже не праздновал свой гол.

При этом результат Беговича остался лучшим в АПЛ. Сейчас Асмир выступает за «Борнмут», являясь основным вратарём. В нынешнем сезоне Чемпионшипа он провёл 43 матча (15 игр на ноль), в которых пропустил 41 гол. «Борнмут» продолжает бороться за выход в АПЛ, поэтому уже в следующем сезоне мы вновь можем увидеть 33-летнего голкипера в элите английского футбола.