«Реал» и «Барсу» хотят выкинуть из Лиги чемпионов. Теперь Месси точно сменит команду?

Испанская радиостанция Cadena COPE сообщила, что президент УЕФА Александер Чеферин хочет исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков на два года. Именно эти клубы не объявили о своём выходе из Суперлиги и теперь могут попасть под жёсткие санкции.

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Чеферин несколько раз намекал на неприятные последствия

О том, что клубам, не вышедшим из Суперлиги, может грозить еврокубковый бан, стало известно ещё в конце апреля. Тогда Чеферина намекнул им на лишение прав на участие в Лиге чемпионов.

«Испанские и итальянские клубы, всё еще держащиеся за Суперлигу, должны опровергнуть свой откол от УЕФА, иначе они будут лишены права участвовать в Лиге чемпионов. Совершенно очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они частью Суперлиги или европейским клубом. Если они говорят «мы в Суперлиге», то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов. Если они готовы к этому, то могут играть в своём собственном турнире», — приводил слова Чеферина Associated Press.

«Реалу» и «Ювентусу» грозят серьёзные санкции. Разрешат ли им играть в Лиге чемпионов? Встреча «сливочных» с «Челси» под вопросом.

В одном из своих интервью словенский функционер чётко разделил клубы Суперлиги на три группы:

1. Английские клубы, которые покинули состав Суперлиги первыми («Ливерпуль», «Арсенал», «МЮ», «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм»);

2. Остальные три команды, вышедшие из состава участников, — «Атлетико Мадрид», «Милан» и «Интер»;

3. Все остальные («Реал», «Барселона» и «Ювентус»), которые, по словам Чеферина, верят, что Земля плоская, а также, что Суперлига всё ещё существует.

Именно третья группа рискует сейчас получить серьёзное наказание. Их могут выкинуть из еврокубков. Две недели назад на конгрессе УЕФА Чеферин заявил, что этим клубам необходимо мужество, чтобы признать свои ошибки. Уже вчера глава союза вновь высказался о них, приведя в пример девять команд, которые уже объявили о выходе из Суперлиги.

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«Эти клубы быстро осознали свои ошибки и приняли меры, чтобы продемонстрировать своё раскаяние и будущую приверженность европейскому футболу. Этого нельзя сказать о клубах, которые продолжают участвовать в так называемой «Суперлиге», и УЕФА будет иметь дело с этими клубами впоследствии», — заявил Чеферин.

Видимо, словенец дал клубам Суперлиги две недели на раздумье, но, не получив от них желаемого ответа, начинает применять санкции, которые также поддержал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Что ответили клубы Суперлиги?

Сегодня, после вердикта УЕФА по Суперлиге, «Реал», «Барселона» и «Ювентус» на своих официальных сайтах выступили с заявлением, которое состоит из шести пунктов. Вот главные тезисы из него:

1. Клубы-основатели продолжают страдать от давления со стороны УЕФА и ФИФА. Хотя это недопустимо во время судебных разбирательств, которые сейчас ведутся между европейской организацией и клубами Суперлиги.

2. Проект Суперлиги разработали для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность всей европейской футбольной семье, которая сейчас находится в кризисе.

3. Суперлига — лучшее шоу, которое может укрепить мировой интерес к спорту, при этом продвигая женский футбол на глобальный уровень.

4. Клубы-основатели готовы к критике, а также к размышлениям о причинах некоторых из них. Суперлига готова даже пересмотреть предложенный подход к новому турниру.

5. Они планируют действовать ответственно и настойчиво, добиваться адекватных решений, не обращая внимания на давление со стороны УЕФА.

6. Суперлига открыта ко всем организациям и готова искать наиболее подходящие решения для обеспечения устойчивости всей футбольной семьи.

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Клубы-основатели нового турнира продолжают гнуть свою линию. И если стороны не найдут компромисс, то уже в следующем сезоне Лиги чемпионов мы не увидим ни «Барселону» с Месси (если он, конечно, останется), ни «Ювентус» с Роналду, ни «Реал» Зидана.