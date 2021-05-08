Финал Лиги чемпионов, скорее всего, перенесут. Англичане уже ведут переговоры с УЕФА

В середине прошлого месяца в Турции произошёл резкий скачок заболеваемости COVID-19 — суточный прирост составил в среднем почти 60 тысяч случаев заражения. С 29 апреля в стране ввели жёсткий локдаун — закрыты рестораны и кафе, действует комендантский час в ночное время и выходные дни. Вчера ограничения ужесточили ещё больше — в магазинах разрешено продавать только основные продукты питания и средства гигиены. Причём для иностранных туристов многие ограничения не действуют. Турецкий турбизнес потерял миллиарды евро из-за пандемии, но власти делают всё возможное, чтобы уже в июне открыть основной сезон для иностранцев.

Несмотря на то что отмечается положительная динамика на фоне ограничений (4 мая в стране зафиксировано 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом), Россия, например, не спешит открывать авиасообщение с Турцией (его ограничили 15 апреля). И даже если туристические рейсы откроют — никто не гарантирует, что крах прошлого года не повторится. Анталью, к примеру, прошлым летом посетили только три миллиона туристов из ожидаемых 15.

Фото: Hakan Akgun/Getty Images

К тому же Турция — настоящий рассадник мутаций коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что из 10 тысяч образцов COVID-19, завезённых в Россию из-за границы, выделено 193 мутаций — преимущественно из Турции и Танзании.



Под угрозой оказался не только туристический сезон, но и финал Лиги чемпионов, который должен был состояться на Олимпийском стадионе в Стамбуле ещё в прошлом году. Тогда матч перенесли в Португалию. Турции оставили право проведения финала ЛЧ в новом сезоне (если помните, финал-2020/21 должен был состояться в Санкт-Петербурге), но коронавирус вновь срывает все планы.

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Великобритания уже внесла Турцию в «красный список» стран — это означает, что люди, приехавшие из Турции, должны отсидеть на карантине 10 дней. Без каких-либо исключений и послаблений. Ограничения начнут действовать с 17 мая (сам финал состоится 29 мая). При этом УЕФА позавчера опубликовала следующее заявление: «Финал состоится в Стамбуле с ограниченным количеством зрителей, и мы уверены, что временная изоляция, действующая до 17 мая, не повлияет на ход событий».



Ассоциация планировала предоставить болельщикам «Манчестер Сити» и «Челси» 8000 билетов. Но свежее решение британских властей с внесением Турции в «ковидный» список открыто противоречит намерениям УЕФА.

Что теперь?

ESPN уже опубликовал информацию о том, что между Англией и УЕФА идут переговоры по переносу финала из Стамбула на какой-нибудь из английских стадионов. Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что несколько клубов выразили готовность принять главный матч сезона. В частности, Sky Sports пишет про «Вилла Парк» — «Астон Вилла» уже обратилась к ФА и УЕФА с предложением о проведении финала в Бирмингеме.

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Английские болельщики тоже настроены решительно. Фанаты «Челси» заявили о готовности переговорить с Александером Чеферином: «Турция была добавлена в красный список, и поэтому сторонники «Челси» не смогут поехать на финал. Встретимся с президентом УЕФА и попросим о переносе матча в Великобританию».

Английские фанаты не хотят сталкиваться с карантинными мерами. Если, скажем, в России людей, прибывших из-за границы, отправляли на домашний карантин (хотя иногда были случаи, когда туристов свозили в отдельное место — к примеру, в 2020-м из китайского Уханя людей отправили в санаторий под Тюменью), то в Великобритании немного другая система. «Возвращенцы» должны отбывать карантин в специально одобренных гостиницах — причём за свой счет. Государство никак не оплачивает «отсидку».



В случае если финал всё-таки состоится в Стамбуле (к примеру, если для игроков и персонала «Челси» и «Манчестер Сити» сделают исключение по карантинным мерам), то высока вероятность, что он пройдёт без зрителей. Англия же заявила о готовности провести матч с болельщиками с учётом планов УЕФА по продаже билетов. В течение следующей недели состоятся переговоры, по итогам которых будет принято окончательное решение.