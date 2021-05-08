«Король Поволжья». Легенда «Крыльев» Корниленко красиво завершил карьеру!

Забил гол через минуту после выхода на замену и вписал своё имя в историю самарского клуба.

«Крылья Советов» досрочно вышли в РПЛ и даже обеспечили себе первое место в ФНЛ по итогам сезона. Но игра 41-го тура с «Краснодаром-2» вызвала ажиотаж на «Солидарность Арене», где прощальный матч проводил легенда самарцев Сергей Корниленко.

Карьера Корниленко в «Крыльях Советов»

Можно с уверенностью сказать, что клуб стал для белорусского нападающего родным, а Самара — любимым городом. Сергей пришёл в «Крылья» в 2011-м и успешно играл в РПЛ, проведя больше 200 матчей. Корниленко оставался с командой даже тогда, когда её преследовали не лучшие времена.

В июле 2019 года белорус объявил, что заканчивает карьеру, чтобы стать тренером первой команды. Сергей вошёл в тренерский штаб Миодрага Божовича и даже попрощался с болельщиками. Корниленко нанёс первый удар по мячу в матче с ЦСКА, а потом отправился на фанатский сектор «Крыльев».

«Могу заявить, что больше за «Крылья» не сыграю. Теперь вхожу в тренерский штаб Миодрага Божовича. На поле смогу появиться только в случае прощального матча… Буду принимать участие в предигровых тренировках и упражнениях», — сказал тогда Корниленко.

Уже летом 2020 года белорусу предложили должность спортивного директора. По его словам, такое предложение было для него неожиданным и приятно его удивило. А в феврале этого года Корниленко подписал новый контракт с «Крыльями» для прощального матча. Вот так забавно пресс-служба самарцев отреагировала на возвращение легенды.

Разгромная победа и долгожданный выход Корниленко на поле

Ещё перед началом игры Сергей вышел на поле под 12-м номером с сыном, который произвёл первый удар по мячу. Трибуны приветствовали Корниленко бурными аплодисментами, а сам футболист отправился на скамейку запасных, где его поджидал лучший бомбардир лиги Иван Сергеев.

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«Крылья» открыли счёт благодаря автоголу защитника «Краснодара-2» Исаенко. А через некоторое время пенальти заработал Антон Зиньковский, который сам же отправился к точке. Однако удар 25-летнего вингера парировал голкипер Агкацев.

Под конец первого тайма «Крылья» активизировались и довели дело до разгрома. Сначала забитым мячом отметился Горшков, а затем Сарвели шикарно замкнул передачу Ефремова.

Во втором тайме самарцы продолжили доминировать, а на поле появился Сергеев. На 65-й минуте «Краснодар-2» снова забил в свои ворота. Защитник «быков» Корнюшин, пытаясь перехватить передачу на Сергеева, срезал мяч в сетку. За десять минут до конца игры Сергеев забил свой 40-й гол в сезоне.

Болельщики «Крыльев» с нетерпением ждали выхода Корниленко на замену. Когда Сергей пошёл разминаться, трибуны вновь встретили белоруса овациями, выкрикивая его имя и фамилию. А перед выходом на замену растянули баннер с надписью «Король Поволжья». На 82-й минуте 37-летний нападающий заменил Ефремова и сразу же получил капитанскую повязку от Полуяхтова.

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В первой же атаке Корниленко удалось забить гол, который стал 99-м для «Крыльев» в сезоне. Сергей с левой ноги прошил вратаря, отличившись вторым касанием в матче.

Таким образом, Сергей стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории. Сергей обогнал Андрея Каряку, у которого было 56 мячей. Игра так и закончилась победой самарцев, а уже после матча игроков и тренерский штаб команды наградили медалями и кубком ФНЛ. Корниленко красиво завершил карьеру игрока и теперь продолжит работать в Самаре на должности спортивного директора клуба.