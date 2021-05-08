Не такого возвращения ждал Гончаренко! ЦСКА смял «Краснодар» во втором тайме

Виктор Гончаренко впервые сыграл с ЦСКА после своего увольнения из московского клуба. Его «Краснодар» уступил армейцам, которые продолжают борьбу за попадание в еврокубки. Красно-синие прервали трёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ.

Команды сыграли без своих самых ярких творцов: полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму, а его коллега по амплуа из «Краснодара» Реми Кабелла заработал дисквалификацию. В то же время в состав армейцев вернулся Марио Фернандес. Защитник сборной России пропустил последние три матча из-за проблем с бедром.

В стартовые шесть-семь минут «Краснодар» ошеломил команду Ивицы Олича прессингом. Гости успешно давили на слабые места хозяев: кому как не Виктору Гончаренко знать, насколько плохо сегодняшний ЦСКА выходит из-под давления? «Быки» задавили армейцев, заработали несколько стандартов, а закончилось всё тем, что Игорь Дивеев на фоне всеобщей паники послал мяч в штангу собственных ворот! Красно-синим повезло.

После этого ЦСКА всё-таки смог выровнять игру. Вряд ли стоило ждать от «Краснодара» такого агрессивного футбола на протяжении 45 или тем более 90 минут. Обе команды стремились по возможности быстро доставлять мяч вперёд за спины защитникам. В какой-то момент, показалось, что они стали настолько похожими друг на друга, как будто ЦСКА Гончаренко играл с «Краснодаром» Гончаренко. К слову, белорусский тренер поприветствовал перед матчем болельщиков армейцев.

Тем не менее прессинг и принёс «быкам» гол. Наиру Тикнизяну минус за грубейшую ошибку, Кристофферу Олссону плюс за перехват. Виктору Классону оставалось только попасть в незащищённую часть ворот, и с этой несложной задачей швед справился, не тратя лишних секунд на размышления.

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Первый тайм остался за «Краснодаром» и по ударам (5:4, в створ – 1:1), и по переходам на половину поля соперника (135:126). Однако армейцы по статистике чаще добирались до чужой трети (87:62) и вообще больше владели мячом (52% на 48%). Что-то противоречивое было в этой игре. На перерыв команды ушли при ничейном счёте, так как ЦСКА тоже забил своим единственным попаданием в створ. Тонко сыграли и Алан Дзагоев, заменявший по позиции Влашича, и Иван Обляков, а защитник «быков» Кайо как обычно «завис», перегревшись в напряжённый момент.

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Турнирная ситуация требовала от ЦСКА рисковать, наступать и забивать. И уже в начале второго тайма Олич добавил к Чалову второго нападающего – Саломона Рондона. Схема армейцев стала похожа на что-то вроде 4-2-2-2 с Дзагоевым и Чидерой Эджуке в роли инсайдов. Оборона краснодарцев оказалась не готова к изменениям в игре армейцев. Всего через три минуты после своего появления на поле венесуэлец вырезал голевую передачу на Чалова, завершив атаку, которая началась с ошибки Юрия Газинского при приёме мяча в центре поля.

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После перерыва ЦСКА был настоящим хозяином своего поля. Команда Олича и хотела больше, и могла. «Краснодар» как будто потерял интерес к футболу под московским дождём. Третий гол – результат круто исполненного стандарта. Армейцы решили, что одна голова на угловом это, конечно, хорошо, но две – лучше: Рондон и Виктор Васин по воздуху доставили мяч до автора гола Фернандеса.

Кстати, до перерыва хозяева мало атаковали через Марио (лишь 30 касаний за 45 минут), несмотря на то, что левый фланг защиты «Краснодара» закрывал переделанный полузащитник Тонни де Вильена. Может, последствия травмы по-прежнему беспокоят защитника сборной России? Но во втором тайме Фернандес всё же сделал разницу.

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Статистика второго тайма – за ЦСКА. Удары по воротам – 7:3 (в створ – 5:1), входы в чужую треть – 86:62. Победил сильнейший, и с этим наверняка не будет спорить даже Гончаренко…

На финише прошлого сезона в Москву на матч с армейцами впервые после ухода из московского клуба приехал Леонид Слуцкий. Тогда тренер насолил своей бывшей команде: отнял очки и лишил путёвки в Лигу чемпионов.

Сегодня в ЦСКА опасались, что история повторится, но этого не случилось. Не такого возвращения ждал Гончаренко. Ему ещё многое нужно поменять в провалившем чемпионат «Краснодаре», а ЦСКА в 30-м туре будет сражаться за Лигу конференций в дерби с «Динамо».