Неудавшаяся репетиция финала ЛЧ. «Челси» отложил чемпионство «Манчестер Сити»

Гвардиола и Тухель предсказуемо перетряхнули составы, предоставив отдых многим основным игрокам. Поэтому проводить параллели с финалом Лиги чемпионов, который состоится 29 мая, вряд ли уместно. В этом смысле репетиция финала не удалась. Из стартового состава «Челси», если взять победную игру с «Реалом», на поле вышли только Менди, Кристенсен, Аспиликуэта, Рюдигер, Канте и Вернер. У «Манчестер Сити» по сравнению с матчем против «ПСЖ» в основе вообще остались только Эдерсон и Диаш. Очевидно, что в решающей встрече ЛЧ составы команд буду выглядеть совсем по-другому.

Финал Лиги чемпионов, скорее всего, перенесут. Англичане уже ведут переговоры с УЕФА Стамбул снова оставят без главного матча сезона?

«Сити» вышел по схеме с тремя центральными защитниками (Аке – Лапорт – Диаш) с Менди и Канселу по флангам (при этом Менди в атакующих фазах располагался гораздо выше). Пару форвардов составили Жезус и Агуэро, а центральную гибридную тройку – Родри, Торрес и Стерлинг.



Для «Челси» модуль с тремя ЦЗ является привычным при Тухеле, поэтому команда ожидаемо расставилась следующим образом: центральная тройка защитников Аспиликуэта – Кристенсен – Рюдигер, Джеймс и Алонсо по флангам, связка Канте – Гилмор в центре поля, Вернер – в качестве чистого форварда, Пулишич и Зиеш в роли номинальных вингеров.

Фото: Телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Структурно «Сити» большую часть первого тайма уступал «Челси» (на отдельных отрезках гости даже превосходили соперника по xThreat, ожидаемой опасности от передач), но команде Тухеля явно не хватало резкости в выходе из обороны в атаку. В первую очередь, это было связано с отсутствием Маунта (активно работает без мяча и диктует темп) и Жоржиньо (быстро принимает решения с мячом в ногах и раздаёт вертикальные передачи).



Забросы под забеги Вернера работали с переменным успехом, тем более немец раз за разом упорно лез в офсайд, а из опасных моментов можно было выделить только дальние удары Джеймса (однажды Вернер подправил мяч в ворота, но из откровенного положения вне игры), Зиеша и Рюдигера.

«Сити» без Де Брёйне тоже явно проседал в атакующей динамике, но у футболистов Гвардиолы независимо от сочетания на поле всегда есть понимание, как прессинговать. Это и стало проблемой для «Челси» в концовке первого тайма. Сначала Кристенсен не справился с давлением Жезуса и привёз голевую атаку на ворота Менди (вдобавок получил травму в этом эпизоде) – её завершил Стерлинг.

Затем «Челси» моментально потерялся после очередной интенсивной вспышки «Сити», и Гилмор толкнул Жезуса в штрафной.

Интригу мог убить Агуэро, но в «лучших традициях» Лукмана и Смолова форвард исполнил «паненку» прямо в руки вратарю. Это, кстати, уже девятый пенальти, который не реализовали игроки «Сити» в нынешнем сезоне АПЛ. Девять ударов с «точки» – это столько, сколько заработали, например, в кампании-2020/2021 на двоих «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Впрочем, игроки «Челси» при Тухеле тоже далеко не дилетанты в прессинге – на отрезке после ухода Лэмпарда они третьи в АПЛ по PPDA после «Лидса» и «Лестера» с результатом 8,30 допущенных передач на одно оборонительное действие. После перерыва давление «Челси» быстро принесло результат. Зиеш спровоцировал Родриго на потерю мяча, а затем завершил быстро развернувшуюся атаку «Челси» плотным ударом с левой ноги.

Кстати, голевую передачу на Зиеша отдал Аспиликуэта. Теперь испанец – лучший ассистент среди защитников «Челси» за всю историю АПЛ. На его счету уже 33 голевые передачи.



Собственно, даже по общим цифрам матча прессинг «Челси» и «Манчестер Сити» вполне сопоставим – особенно хорошо команде Тухеля удавались оборонительные действия на чужой половине поля именно во втором тайме:

Фото: Телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Ещё одна причина возрождения «Челси» после перерыва – резкое оживление Зиеша и Пулишича. В первом тайме оба вязли в единоборствах и редко обостряли, но потом прибавили как в прессинге, так и в создании атак на скорости. Особенно комфортным положение Зиеша с Пулишичем стало после выхода Жоржиньо вместо Канте: «Челси» вернул себе привычную быстроту и вертикальность атак. Как они работают – все видели в матче с «Реалом». Аке старательно вычищал за Менди (шесть возвратов мяча за игру), но «Челси» в целом во второй половине был быстрее. В голевых эпизодах команда Тухеля оба раза пользовалась свободными зонами, в которые не успевали перемещаться игроки «Сити».

По традиции отдельный абзац нужно посвятить Вернеру. Немец как обычно выполнил огромный объем работы, совершил массу спринтов, залезал в офсайды и пару раз в фирменном стиле жахнул мимо ворот. Но всё равно отметился результативным действием – отдал голевую передачу на Алонсо. Это уже восьмой ассист Вернера в сезоне: по этому показателю он лучший в «Челси» (у Маунта и Чилуэлла по пять голевых передач). Тимо ещё и забил два раза, правда, из положения вне игры. Одним голом из офсайда отметился и вышедший вместо Зиеша Хадсон-Одои.

Фото: Martin Rickett/Getty Images

Победа «Челси» в этом матче выглядит закономерной по нескольким причинам. Первая – Тухель, несмотря на изменения в стартовом составе, сохранил структуру атакующей игры, которая и принесла результат после перерыва. Вторая – «Челси» способен изматывать «Сити» ответным прессингом. Третья – у лидера АПЛ было слишком много перестановок в составе, которые напрямую повлияли на структуру его игры.

Все самые опасные моменты были созданы после индивидуальных ошибок игроков «Челси», когда давление «Сити» выглядело ситуативным и даже, можно сказать, не вытекало из логики матча (хотя вытекало из логики футбола Гвардиолы).

Фото: Телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Цифры xG могут обмануть. По данным Understat, «Манчестер Сити» создал 1,79 xG против 0,62 у «Челси» (Opta по графику выше предлагает 1,88 против 0,87). Но из этих 1,79 момента 0,76 забирает нереализованный пенальти Агуэро. Плюс голевой удар Стерлинга весом в 0,44 после индивидуальной ошибки Кристенсена. В остатке – всего 0,59 xG. Это не очень много. Получилась не самая интенсивная в плане создания голевых моментов игра с результативным возрождением «Челси» во втором тайме.

«Челси» — машина прессинга. А лучше всех в атаке сыграл Канте Таким беспомощным мы «Реал» давно не видели.

Понятно, что в финале ЛЧ Гвардиола выставит оптимальный состав, но «Челси» Тухеля – крайне неудобный для испанца соперник. «Сити» необходимо подготовиться к прессингу и быстрым вертикальным атакам синих. Для «Челси» же очень важно будет сохранять концентрацию: в финале ЛЧ такие «заплывы» вроде того, что случился в конце первого тайма, могут стоить очень дорого.