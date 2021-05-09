ЦСКА доказал, что умеет играть и без Влашича. Возможно, получается даже лучше

Один из главных итогов субботнего матча на 3-й Песчаной улице – яркая игра ЦСКА в атаке даже в условиях кадрового голода. Казалось бы, команда осталась без своего ключевого, на 100 процентов незаменимого лидера Влашича, но без него не просто выстрадала победу, а уверенно её добилась, полностью переиграв «Краснодар» в атаке.
Абсолютно согласен с часто встречающимся сейчас тезисом, что без Влашича ЦСКА в чём-то смотрелся даже интереснее и разнообразнее. Не совсем правильно делать глобальные выводы по одной игре, тем более и с хорватом осенью красно-синие часто показывали очень зрелищный футбол, однако сложно поспорить с тем, что в последнее время Влашич становился для команды проблемой.
Почему Влашич был проблемой?
Это тот самый случай, когда минусы игрока плавно вытекают из его несомненных плюсов. Мы прекрасно знаем, что главные сильные стороны Влашича – объём в атаке, умение протащить мяч на самостоятельном движении и, конечно же, удар. Никола бьёт со всевозможных дистанций, в текущем сезоне РПЛ в среднем набирает 3,7 попытки за 90 минут (лидер команды). 63% его ударов наносятся из-за штрафной, чаще с дальних расстояний не бьёт никто в чемпионате. При этом конкретно в текущем сезоне карта у Влашича скромная – лишь один гол с дистанции.
То есть необоснованно много владений ЦСКА заканчиваются необязательными дальними ударами – это влияет на эффективность общей атаки, плюс от нехватки мячей в штрафной страдают нападающие. Это первая проблема.
Вторая – текущее состояние Влашича. Если бы его индивидуальные действия заканчивались опасными моментами, если бы он забивал с дистанций, к нему не было бы никаких вопросов. Но весну Никола проводит так себе: в девяти турах он забил трижды, причём два гола – с пенальти. Сейчас его никак не назовёшь игроком, который стабильно делает разницу.
В матче с «Краснодаром» дальние удары исчезли, зато нападающие получили хорошую поддержку
В игре с «Краснодаром» ЦСКА нанёс 10 ударов. Из них три – из-за штрафной (Обляков и дважды Эджуке), причём и они наносились из относительно близких и открытых позиций, а не закрытых, откуда любит пристреливаться Влашич.
Одно из отличий минувшей игры ЦСКА в атаке от предыдущих – качественная поддержка, которую получили нападающие. Мяч часто доставлялся в штрафную, Чалов нанёс три удара и совершил шесть касаний в чужой штрафной. После выхода Рондона прослеживалось качественное взаимодействие между парой форвардов, оно и привело к победному голу, а также ещё нескольким перспективным атакам.
Дзагоев был сверхполезным: отличное движение под мяч, чёткие передачи, участие в первой голевой атаке
Алан в этой игре сменил несколько позиций: начал на правом фланге, но уже к 13-й минуте перешёл на позицию «десятки». Во втором тайме после серии замен снова вернулся направо.
Понятно, что Дзагоева невозможно сравнивать с Влашичем с точки зрения объёма: Никола даже в худшей форме выполняет больше борьбы, чаще и успешнее применяет дриблинг. Но конкретно как атакующий полузащитник Дзагоев в этом матче смотрелся солидно: выполнял качественное движение под мяч, постоянно предлагал себя партнёрам и сам отдавал наиболее перспективные передачи.
Первый гол ЦСКА – супер. Он был забит в ходе позиционной атаки, а не быстрой – и это уже здорово. Расчертили её Дзагоев, Обляков и Эджуке, а наибольший вклад внёс как раз Дзагоев. Алан получил мяч в районе левого полуфланга, развернулся под опекой Газинского, прошёл к углу штрафной – и в момент, когда собрал вокруг себя трёх соперников, покатил на включившегося Облякова. А далее опорник ЦСКА здорово отдал Эджуке.
Если упрощать, то Влашич – это объём, энергетика и заряженность на удар, а Дзагоев – интеллект, осмысленность и рациональная работа с мячом. Было бы здорово совмещать все перечисленные качества в каждом матче, но в последнее время у ЦСКА этого не получалось.
Эджуке становится всё более значимой фигурой
На нигерийца осенью беспрерывно лилась критика, да и сейчас он по-прежнему остаётся для многих болельщиков неоднозначной фигурой. Между тем его позитивное влияние на футбол ЦСКА становится всё заметнее. Он адаптируется к игровой системе, не рушит схему (наоборот, против «Краснодара» здорово освобождал ширину для Тикнизяна), концентрация эпизодов с забавными и бестолковыми обводками становится ниже.
На мой взгляд, Эджуке добился наивысшего прогресса в ЦСКА за период после зимних сборов. У него появилась конкретика, причём есть огромный потенциал для дальнейшего увеличения. В матче с «Краснодаром» Чидера забил сам и отдал предголевую передачу в победной атаке. С «Уфой» неделю назад у него набралось четыре передачи под удар и 0,81 xA – даже странно, что забили с его пасов лишь однажды. С «Локомотивом» как минимум один его прострел также должен был становиться голевым.
— С первого дня я сказал: Эджуке должен и умеет делать разницу на поле, — заявил после матча Олич. — Когда он набирает скорость и идет за спины, он самый сильный и лучший. Когда мяч в ногах, он не так силен. С первых тренировок мы работали и над забеганиями, и над ударами, и над подачами. Но это долгий процесс. У него есть качества.
Это правильный подход – и думаю, есть все шансы увидеть ещё более сильного Эджуке в следующем сезоне.
А что же делать с Влашичем?
Будущее хорватского футболиста ещё не определено – он запросто может уехать летом, если ЦСКА получит хорошее предложение. Но форсировать вопрос искусственно, конечно же, не стоит. Пусть в последнее время Никола выглядит не лучшим образом, однако он всё ещё уникальный игрок для команды с самым высоким уровнем мастерства.
И Оличу попросту нужно встроить его в игру, заставить поверить в партнёров (тогда снизится процент индивидуальных действий) и попытаться извлечь максимум сильных качеств. Ведь на стороне такого игрока в любом случае найти будет чрезвычайно сложно.
- 9 мая 2021
-
12:42
-
12:24
-
12:22
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:29
-
11:20
-
11:09
-
10:52
-
10:48
-
10:34
-
10:29
-
10:14
-
10:14
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:20
-
08:23
-
06:46
-
03:31
-
03:08
-
02:31
-
02:16
-
01:29
-
00:59
-
00:56
-
00:47
-
00:38
-
00:28
-
00:26