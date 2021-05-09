ЦСКА доказал, что умеет играть и без Влашича. Возможно, получается даже лучше

Один из главных итогов субботнего матча на 3-й Песчаной улице – яркая игра ЦСКА в атаке даже в условиях кадрового голода. Казалось бы, команда осталась без своего ключевого, на 100 процентов незаменимого лидера Влашича, но без него не просто выстрадала победу, а уверенно её добилась, полностью переиграв «Краснодар» в атаке.

Абсолютно согласен с часто встречающимся сейчас тезисом, что без Влашича ЦСКА в чём-то смотрелся даже интереснее и разнообразнее. Не совсем правильно делать глобальные выводы по одной игре, тем более и с хорватом осенью красно-синие часто показывали очень зрелищный футбол, однако сложно поспорить с тем, что в последнее время Влашич становился для команды проблемой.

Не такого возвращения ждал Гончаренко! ЦСКА смял «Краснодар» во втором тайме Волевая победа армейцев. Саломон Рондон поучаствовал в двух голах.

Почему Влашич был проблемой?

Это тот самый случай, когда минусы игрока плавно вытекают из его несомненных плюсов. Мы прекрасно знаем, что главные сильные стороны Влашича – объём в атаке, умение протащить мяч на самостоятельном движении и, конечно же, удар. Никола бьёт со всевозможных дистанций, в текущем сезоне РПЛ в среднем набирает 3,7 попытки за 90 минут (лидер команды). 63% его ударов наносятся из-за штрафной, чаще с дальних расстояний не бьёт никто в чемпионате. При этом конкретно в текущем сезоне карта у Влашича скромная – лишь один гол с дистанции.

То есть необоснованно много владений ЦСКА заканчиваются необязательными дальними ударами – это влияет на эффективность общей атаки, плюс от нехватки мячей в штрафной страдают нападающие. Это первая проблема.

Вторая – текущее состояние Влашича. Если бы его индивидуальные действия заканчивались опасными моментами, если бы он забивал с дистанций, к нему не было бы никаких вопросов. Но весну Никола проводит так себе: в девяти турах он забил трижды, причём два гола – с пенальти. Сейчас его никак не назовёшь игроком, который стабильно делает разницу.

В матче с «Краснодаром» дальние удары исчезли, зато нападающие получили хорошую поддержку

В игре с «Краснодаром» ЦСКА нанёс 10 ударов. Из них три – из-за штрафной (Обляков и дважды Эджуке), причём и они наносились из относительно близких и открытых позиций, а не закрытых, откуда любит пристреливаться Влашич.

Одно из отличий минувшей игры ЦСКА в атаке от предыдущих – качественная поддержка, которую получили нападающие. Мяч часто доставлялся в штрафную, Чалов нанёс три удара и совершил шесть касаний в чужой штрафной. После выхода Рондона прослеживалось качественное взаимодействие между парой форвардов, оно и привело к победному голу, а также ещё нескольким перспективным атакам.

Дзагоев был сверхполезным: отличное движение под мяч, чёткие передачи, участие в первой голевой атаке

Алан в этой игре сменил несколько позиций: начал на правом фланге, но уже к 13-й минуте перешёл на позицию «десятки». Во втором тайме после серии замен снова вернулся направо.

Понятно, что Дзагоева невозможно сравнивать с Влашичем с точки зрения объёма: Никола даже в худшей форме выполняет больше борьбы, чаще и успешнее применяет дриблинг. Но конкретно как атакующий полузащитник Дзагоев в этом матче смотрелся солидно: выполнял качественное движение под мяч, постоянно предлагал себя партнёрам и сам отдавал наиболее перспективные передачи.

Первый гол ЦСКА – супер. Он был забит в ходе позиционной атаки, а не быстрой – и это уже здорово. Расчертили её Дзагоев, Обляков и Эджуке, а наибольший вклад внёс как раз Дзагоев. Алан получил мяч в районе левого полуфланга, развернулся под опекой Газинского, прошёл к углу штрафной – и в момент, когда собрал вокруг себя трёх соперников, покатил на включившегося Облякова. А далее опорник ЦСКА здорово отдал Эджуке.

Если упрощать, то Влашич – это объём, энергетика и заряженность на удар, а Дзагоев – интеллект, осмысленность и рациональная работа с мячом. Было бы здорово совмещать все перечисленные качества в каждом матче, но в последнее время у ЦСКА этого не получалось.

Эджуке становится всё более значимой фигурой

На нигерийца осенью беспрерывно лилась критика, да и сейчас он по-прежнему остаётся для многих болельщиков неоднозначной фигурой. Между тем его позитивное влияние на футбол ЦСКА становится всё заметнее. Он адаптируется к игровой системе, не рушит схему (наоборот, против «Краснодара» здорово освобождал ширину для Тикнизяна), концентрация эпизодов с забавными и бестолковыми обводками становится ниже.

На мой взгляд, Эджуке добился наивысшего прогресса в ЦСКА за период после зимних сборов. У него появилась конкретика, причём есть огромный потенциал для дальнейшего увеличения. В матче с «Краснодаром» Чидера забил сам и отдал предголевую передачу в победной атаке. С «Уфой» неделю назад у него набралось четыре передачи под удар и 0,81 xA – даже странно, что забили с его пасов лишь однажды. С «Локомотивом» как минимум один его прострел также должен был становиться голевым.

— С первого дня я сказал: Эджуке должен и умеет делать разницу на поле, — заявил после матча Олич. — Когда он набирает скорость и идет за спины, он самый сильный и лучший. Когда мяч в ногах, он не так силен. С первых тренировок мы работали и над забеганиями, и над ударами, и над подачами. Но это долгий процесс. У него есть качества.

Это правильный подход – и думаю, есть все шансы увидеть ещё более сильного Эджуке в следующем сезоне.

А что же делать с Влашичем?

Будущее хорватского футболиста ещё не определено – он запросто может уехать летом, если ЦСКА получит хорошее предложение. Но форсировать вопрос искусственно, конечно же, не стоит. Пусть в последнее время Никола выглядит не лучшим образом, однако он всё ещё уникальный игрок для команды с самым высоким уровнем мастерства.

И Оличу попросту нужно встроить его в игру, заставить поверить в партнёров (тогда снизится процент индивидуальных действий) и попытаться извлечь максимум сильных качеств. Ведь на стороне такого игрока в любом случае найти будет чрезвычайно сложно.