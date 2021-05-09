«Судья решал свою задачу». Новый скандал в РПЛ

В этом сезоне судейство в РПЛ обсуждают чуть ли не чаще, чем собственно футбол. Очередной скандал разгорелся после матча «Арсенал» — «Рубин» (2:4). Туляки остались крайне недовольны работой бригады Кирилла Левникова.

Что случилось по ходу матча

В первом тайме «Арсенал», который продолжает борьбу за выживание, уверенно вёл в счёте. При этом Левников как минимум дважды вставал на сторону хозяев, не указав на «точку» в спорных ситуациях: сначала он назначил пенальти, потом его отменил, а также не расценил попадание мяча в руку защитнику «Арсенала» как нарушение, которое тянуло бы на одиннадцатиметровый удар. Уже после этого туляки забили два мяча и ушли на перерыв при счёте 2:0 в свою пользу.

Едва команды вышли на поле из раздевалок, как Левников назначил пенальти в пользу «Рубина». За фол на Старфельте вторую жёлтую карточку получил Сергей Ткачёв. В меньшинстве туляки расклеились и в течение 15 минут получили ещё два мяча. Закончилось всё поражением туляков — 2:4.

Что говорят о судействе Левникова

После игры по поводу судейства высказались главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов и президент тульского клуба Гурам Аджоев.

«Сейчас кто-то подумает, что мы ищем оправдания, но есть объективные вещи, которые реально повлияли на результат, — заявил Парфёнов. — Мы правильно играли, забили прекрасные голы, ещё имели возможность. В один момент всё перевернулось непонятными решениями. Вернее, для меня понятными, потому что я понимал всё с первых минут. Я играл в футбол и знаю, о чём говорю».

При этом главный тренер туляков обратил внимание на двойные стандарты в российском футболе. Касалось это одного из игровых моментов, где судья якобы не зафиксировал фол в пользу «Арсенала». «На Беляеве было нарушение. С ЦСКА у нас было удаление игрока в таком эпизоде, мы играли вдесятером. Мне кажется, все моменты видны на ладони», — добавил Парфёнов.

Президент туляков Гурам Аджоев был ещё менее дипломатичен в оценке действий Левникова.

Гурам Аджоев Президент ФК «Арсенал» (Тула) «Настрой на определённую задачу у рефери сегодня присутствовал с первых минут. Он её в итоге и выполнил. Это нужно сказать прямо. Началось всё с пенальти в наши ворота, сперва назначенного, а потом отменённого. Как в той ситуации можно было увидеть нарушение, когда сразу было чётко видно, что игрок «Рубина» зацепился за газон и просто эффектно упал, выпрашивая пенальти? Вообще это неспортивное поведение — симуляция, которая наказывается жёлтой карточкой. Здесь предупреждение вынесено не было. Зато в начале второго тайма Левников пенальти назначил и моментально показал жёлтую карточку нашему игроку, которая стала для него второй и превратилась в удаление. Где последовательность? Повторю, последовательность на протяжении всей игры прослеживались только в том, что судья планомерно решал свою задачу. Молодец, хорошо отработал».

Сегодня стало известно, что «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку работе Кирилла Левникова и его бригады.

Стоит отметить, что Левникова уже отстраняли, причём совсем недавно — после скандального матча «Локомотив» — «Спартак».

«Спартак» дурят. Папа Левникова в комиссии не просто так сидит». Разбор судейства тура ЭСК признал работу арбитра матча «Спартака» и «Локомотива» безошибочной. Игорь Федотов разобрал это решение и другие матчи тура.

Правда ли ошибся Левников

Работу Левникова оценил арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал.

— В первом моменте Левников ошибся из-за неправильно выбранной позиции: он не мог видеть, был там контакт или нет. Да, игрок «Рубина» махнул мимо мяча и сам ударился о газон, но ошибку Левникова, который назначил 11-метровый, исправил VAR.

Что касается второго момента, о котором говорит Аджоев, то его Левников видеть не мог: обзор ему закрывали трое, поэтому продолжил игру. После просмотра VAR он вмешался и увидел, что футболиста «Рубина» держали за майку. Карточка здесь за срыв перспективной атаки.

Какие могут быть вопросы к Левникову? Да, он ошибался, но все его ошибки исправил VAR. В матче он судил нормально. Я не видел, чтобы у него были «перекосы» в чью-то сторону. Вот если бы он после просмотра VAR не отменил свой первый 11-метровый, то могли возникнуть вопросы. Но этого нет, как не было и предвзятости со стороны Левникова. У него сейчас не та ситуация, чтобы кого-то тащить.

За тур до конца чемпионата России «Рубин» на одно очко отстаёт от «Локомотива» и «Спартака», сохраняя шансы на выход в Лигу чемпионов.