«Спартак» готов продать Мирзова. Хватит ли «Химкам» денег?

Как стало известно «Чемпионату», в «Спартаке» определились с будущим полузащитников Резиуана Мирзова и Александра Ташаева. В московском клубе не рассчитывают на этих игроков и планируют расстаться с ними по окончании сезона. Причём вне зависимости от фигуры нового главного тренера. Руководство красно-белых хотело бы продать Мирзова, а с Ташаевым в ближайшее время начнут переговоры о расторжении действующего ещё год контракта.

«В ближайшее время продолжится работа по оптимизации численности футболистов во всех командах «Спартака». Что касается игроков, находящихся в аренде, то все решения будут приниматься по согласованию с главным тренером основной команды. Финальных решений ни по кому из них пока нет», – прокомментировал ситуацию для «Чемпионата» директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

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По имеющейся информации, «Спартак» просит за Мирзова порядка 2 млн евро. Это меньше, чем столичный клуб заплатил за Резиуана в июле 2019-го, когда приобретал его у «Ростова» и подписывал до лета 2022-го. Согласно Transfermarkt, атакующий полузащитник обошёлся красно-белым в 4 млн.

Возможно, Мирзов останется в «Химках», за которые выступает на правах аренды с октября 2020-го. Спартаковцу комфортно в команде Игоря Черевченко, он чувствует доверие тренера. У Резиуана многое получается, в том числе и потому, что его частично освобождают от игры в обороне. В «Спартаке» этого не было и не факт, что будет.

Однако для подмосковного клуба трансфер за 2 млн евро – слишком дорогой. Если красно-белые не снизят цену, «Химкам» будет сложно выкупить своего ведущего игрока. По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, «Химки» собираются вести переговоры со «Спартаком», но всё зависит от выбора самого Мирзова.

В нынешнем сезоне Резиуан сыграл 18 матчей за «Химки», забил шесть голов и сделал две голевые передачи. Спад его результативности в последних турах связывают с тем, что игрок держит пост. Мирзов находится не в оптимальном физическом состоянии. Напомним, в марте этого года атакующий полузащитник «Химок» был вызван в сборную России и попал в заявку на матч со Словакией.

Мирзов готов продолжить карьеру в «Химках», но, с другой стороны, у него есть ощущение недосказанности в «Спартаке». Резиуану остаётся надеяться, что новый главный тренер (по всей видимости, Руй Витория) захочет познакомиться с ним поближе и убедит руководство клуба дать ещё один шанс кандидату в национальную команду. В этом случае или по причине затянувшихся переговоров о трансфере в другой клуб Мирзов может отправиться на первый летний сбор «Спартака».

Агент игрока Александр Клюев не подтвердил информацию об уходе полузащитника из «Спартака».

«Эта информация не соответствует действительности. Можно назвать её бредом. У Резиуана действующий контракт со «Спартаком». По окончании чемпионата Мирзов вернётся в клуб и поедет со «Спартаком» на сбор, где будет работать под руководством нового главного тренера», – сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Между тем, «Спартак» встретится с «Химками» в понедельник, 10 мая в 29-м туре РПЛ. Красно-белых ждёт ключевой матч в борьбе за Лигу чемпионов.