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«Валенсия» — «Вильярреал» — 3:0, 9 мая 2021 года, 35-й тур Примеры, Денис Черышев отдал голевую передачу

«Валенсия» — «Вильярреал» — 3:0
Павел Прохоров
У Черышева первое результативное действие в 2021 году! Ждём в сборной?
Денис набирает форму перед Евро-2020.
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

В этом сезоне Денис Черышев в силу разных обстоятельств не является стабильным игроком стартового состава «Валенсии». Дела у нашего полузащитника в Испании складываются не лучшим образом, что породило слухи о его возможном отъезде в Россию. В текущем чемпионате Черышев выходил в 19 матчах, пропустив немало игр из-за мышечных травм и коронавируса.

Испания - Примера. 35-й тур
09 мая 2021, воскресенье. 17:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Гомес – 45+1'   2:0 Гомес – 48'   3:0 Коррея – 89'
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Сегодня полузащитник сборной России провёл десятый матч в 2021 году – сыграл 13 минут. «Валенсия» принимала «Вальядолид» и в первый час игры успешно разобралась с аутсайдером Примеры усилиями Макси Гомеса, оформившего дубль. Черышев первые два гола увидел со скамейки запасных, зато в концовке помог Тьерри Коррея довести дело до разгрома, отдав ему голевую передачу. Денис сделал рывок в штрафную, после чего мягко набросил мяч от лицевой под удар головой. «Валенсия» переиграла «Вальядолид» с крупным счётом, а российский полузащитник выполнил третий ассист в сезоне (и первый — в этом году).

Три месяца назад испанское издание Deporto Valenciano называло Черышева «футболистом, обременённым травмами», но теперь россиянин, кажется, готов доказать свою состоятельность и вернуться на ведущие роли в клубе. Контракт Дениса рассчитан до лета 2022 года. Неизвестно, будет ли он продлён, но пока у россиянина другие цели – показать себя в оставшихся матчах сезона и попасть на Евро-2020. Уже на следующей неделе мы узнаем имена 26 игроков, которые выступят на предстоящем чемпионате Европы.

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Стоит отметить, что Черышев за национальную команду играет намного успешнее, чем за клуб. Об этом говорит и статистика. Денис забил четыре гола на ЧМ-2018, сыграв в пяти матчах. Затем игрок «Валенсии» отметился тремя забитыми мячами в шести встречах Лиги наций. Ключевую роль Черышев исполнил и в квалификации Евро-2020: забил Бельгии, сделал дубли в ворота Казахстана и Кипра, а также стал автором двух голевых передач в матче с Кипром и одной – с Казахстаном. 5+3 в пяти встречах – отличный результат.

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Станислав Черчесов уже говорил, что следит за всеми игроками, а персонально Черышеву пожелал правильно использовать предоставляемое время.

«Что касается Черышева и «Валенсии», то мы ничего не рекомендуем. Только одно – чтобы он принял ситуацию, как она есть. Те 20–30 минут, которые ему дают играть в клубе, он использует. Главное для него, чтобы он всегда был в тренировочном режиме, в тонусе, чтобы не было травм. Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы они все чувствовали себя комфортно», – сказал главный тренер сборной России в прошлом году.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Eric Alonso/Getty Images

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