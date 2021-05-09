У Черышева первое результативное действие в 2021 году! Ждём в сборной?

В этом сезоне Денис Черышев в силу разных обстоятельств не является стабильным игроком стартового состава «Валенсии». Дела у нашего полузащитника в Испании складываются не лучшим образом, что породило слухи о его возможном отъезде в Россию. В текущем чемпионате Черышев выходил в 19 матчах, пропустив немало игр из-за мышечных травм и коронавируса.
Сегодня полузащитник сборной России провёл десятый матч в 2021 году – сыграл 13 минут. «Валенсия» принимала «Вальядолид» и в первый час игры успешно разобралась с аутсайдером Примеры усилиями Макси Гомеса, оформившего дубль. Черышев первые два гола увидел со скамейки запасных, зато в концовке помог Тьерри Коррея довести дело до разгрома, отдав ему голевую передачу. Денис сделал рывок в штрафную, после чего мягко набросил мяч от лицевой под удар головой. «Валенсия» переиграла «Вальядолид» с крупным счётом, а российский полузащитник выполнил третий ассист в сезоне (и первый — в этом году).
Три месяца назад испанское издание Deporto Valenciano называло Черышева «футболистом, обременённым травмами», но теперь россиянин, кажется, готов доказать свою состоятельность и вернуться на ведущие роли в клубе. Контракт Дениса рассчитан до лета 2022 года. Неизвестно, будет ли он продлён, но пока у россиянина другие цели – показать себя в оставшихся матчах сезона и попасть на Евро-2020. Уже на следующей неделе мы узнаем имена 26 игроков, которые выступят на предстоящем чемпионате Европы.
Стоит отметить, что Черышев за национальную команду играет намного успешнее, чем за клуб. Об этом говорит и статистика. Денис забил четыре гола на ЧМ-2018, сыграв в пяти матчах. Затем игрок «Валенсии» отметился тремя забитыми мячами в шести встречах Лиги наций. Ключевую роль Черышев исполнил и в квалификации Евро-2020: забил Бельгии, сделал дубли в ворота Казахстана и Кипра, а также стал автором двух голевых передач в матче с Кипром и одной – с Казахстаном. 5+3 в пяти встречах – отличный результат.
Станислав Черчесов уже говорил, что следит за всеми игроками, а персонально Черышеву пожелал правильно использовать предоставляемое время.
«Что касается Черышева и «Валенсии», то мы ничего не рекомендуем. Только одно – чтобы он принял ситуацию, как она есть. Те 20–30 минут, которые ему дают играть в клубе, он использует. Главное для него, чтобы он всегда был в тренировочном режиме, в тонусе, чтобы не было травм. Мы со своей стороны делаем максимум для того, чтобы они все чувствовали себя комфортно», – сказал главный тренер сборной России в прошлом году.
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