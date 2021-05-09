Российский вратарь пропустил с центра поля. Васютин не считает этот гол ошибкой

Ещё несколько месяцев назад Александр Васютин конкурировал с Михаилом Кержаковым и Андреем Лунёвым за место в стартовом составе «Зенита». Когда вратарь понял, что соперничать с такими фигурами тяжело, отправился в аренду в Швецию получать игровую практику. В «Юргордене» россиянин провёл девять матчей, четыре из которых сыграл на ноль, правда, сегодня пропустил нелепый гол «за шиворот».

Как Васютин пропустил с центра поля

Одержавший четыре победы на старте чемпионата «Юргорден» играл на выезде с «Дегерфорсом», который стартовал с трёх поражений при одной победе. Ожидалось, что команда Васютина спокойно выиграет, тем не менее случилась сенсация. «Юргорден» владел преимуществом, атаковал опаснее и чаще бил в сторону и в створ ворот. Но исход матча решил нападающий хозяев Виктор Эдвардсен, оформивший дубль. На 85-й минуте шведский форвард, наколотивший в прошлом году 16 голов, быстро обротал мяч, который отскочил от соперника, и недолго думая пульнул по воротам с центра поля. Российский голкипер не успел вернуться на «ленточку». Вот как это было:

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«Нам сегодня не повезло. Мы имели хорошие моменты, но не забили. Потом пропустили сумасшедший гол. Это был хороший выстрел. Оказался ли я в неправильном положении? Нет, я находился в хорошем положении. Но всё произошло быстро. Это был идеальный финал для соперника. Ждал ли я этот удар? Я был готов. Как вы видели, был близок к тому, чтобы достать мяч. Ещё несколько сантиметров и я бы достал его. Всегда неприятно пропускать с центра поля, но такое случается», – сказал российский вратарь после матча.

У «Зенита» девять собственных воспитанников в составе. Такого не было очень давно! «Зенит» не только выигрывает всё в России, но и делает команду по-настоящему петербургской.

Как Васютин дебютировал в РПЛ в 25 лет

Васютин – воспитанник «Зенита», однако за первую команду сыграл всего три раза. В июле 2020-го он в возрасте 25 лет дебютировал в РПЛ во встрече 29-го тура «Зенит» – «Оренбург» (4:1). В тот день Александр не смог отыграть на ноль, пропустив после удара головой.

«Я не стремлюсь специально выходить за пределы штрафной, просто если игровой эпизод к этому располагает, то почему нет», – рассуждал после своего дебюта в РПЛ Васютин.

Видимо, в матче с «Дегефорсом» развитие эпизода позволяло Александру выйти далеко от ворот. Остаётся надеяться, что этот гол не станет поводом посадить российского голкипера на скамейку, ведь статистика показывает, что почти каждую вторую игру «Юргорден» с Васютиным не пропускает. После первых четырёх матчей чемпионата россиянина очень хвалили. Процент отражённых им ударов достигал 86% – один из лучших результатов в лиге.

Вратаря высоко ценят в Швеции, особенно спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерссон.

«Не секрет, что у нас с «Зенитом» давно шёл диалог по поводу Александра. Были положительные переговоры, и для нас было важно, что мы можем арендовать его на весь сезон. При этом у нас также есть возможность выкупа, если всё пойдёт хорошо…

Мы наблюдали за Васютиным ещё несколько лет назад, следили за его развитием. Когда осенью узнали о возможном уходе нашего вратаря, вариант с Александром стал для нас приоритетным. Мы видели, как Алекс играл в «Сарпсборге» и «Лахти», и оценили его статус в «Зените», где довольно много вратарей. Это современный голкипер, который произвёл на нас очень сильное впечатление. Лучший выбор для нас. Очень надеемся, что он преуспеет в «Юргордене», – говорил Андерссон после трансфера Васютина.

«За продуктами гоняем в Швецию». Единственный россиянин в чемпионате Норвегии Воспитанник «Зенита» синхронно с родным клубом выступит в плей-офф Лиги Европы.

Швеция – четвёртая страна, в которой выступал и пропускал воспитанник «Зенита». Ранее он играл в России, Финляндии и Норвегии.