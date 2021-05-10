В истории Бакаева много странного. «Спартак» близок к потере очередного воспитанника

В ближайшие дни мы ещё не раз прочитаем дипломатичные заявления «Спартака» о том, что судьба Бакаева решится только после прихода нового главного тренера. В них непременно окажется доля истины, но слишком сложно не обращать внимание на многочисленные факторы, трубящие о разладе в отношениях между игроком и клубом и намекающие на его стремительно приближающийся уход из родной команды.

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Бакаев больше не звезда «Спартака», а невостребованный игрок с сомнительным статусом. Он уже полтора года не играет в адекватный футбол, в последние дни зимнего окна его могли продать в «Динамо» — сам Зелимхан и его представители были не против такого варианта развития событий. За весеннюю часть сезона Бакаев провёл 15 минут, его выпускали исключительно в концовках, в том числе в матчах, когда «Спартак» рано добивался комфортного перевеса в счёте.

Бакаев чужой в команде, сам прекрасно чувствует это – и поэтому странно ожидать, что на его настрой может сильно повлиять приход нового тренера.

1. С чем связан настолько сильный игровой регресс Бакаева?

Правильный ответ на этот вопрос важен с точки зрения прогнозирования будущего. Ни в коем случае не собираюсь спорить с тем, что Бакаев образца лета и осени 2020 года – катастрофически слабая версия футболиста, некогда делавшего разницу на поле. Зелимхан растерял почти все ключевые качества, вместе с ними ушли конкретика и уверенность в своих силах.

В сезоне-2019/2020 Бакаев во всех турнирах набрал «10+12» — это отличные цифры, которые важно не забывать. Зелимхан был лидером команды по передачам под удар (2,12 за 90 минут в среднем) и передачам в штрафную (5,54), давал крутой объём дриблинга и самостоятельных продвижений с мячом (7,54 + 3,21). Он смотрелся достойно как на флангах при Кононове, так и в центре при Тедеско.

Что случилось дальше? Версий может быть несколько. Во-первых, игрок переболел коронавирусом – этим фактором спад Бакаева объяснял в том числе Тедеско. Хотя болезнь – временное явление, а вот смена стилистики «Спартака» повлияла на футболиста гораздо сильнее. С лета Тедеско стал наигрывать позиционную структуру, команда ушла от большого числа быстрых атак и попыталась выстраивать доминирующий футбол. Тогда-то Бакаев и поплыл – выяснилось, что на месте «десятки» ему не хватает пространства, плюс он сам по себе не самый стабильный на мяче в сжатых пространствах.

Был одним из лидеров «Спартака», а теперь прочно осел в запасе. Что случилось с Бакаевым Будет ли лучше после ухода Тедеско?

Произошло ровно то, что можно было предсказать в самом начале экспериментов Тедеско: позиция в центре поля оголила недостатки игрока (отсутствие системности, большое количество потерь, нестабильная оборона) и скрыла большинство его сильных сторон. Он здорово работал в переходах и быстрых выпадах, но их число резко снизилось. Когда зимой 2021-го Тедеско пробовал наиграть 4-2-3-1, Бакаев был воодушевлён, подчёркивал в интервью, что «вот, наконец-то, меня вернули на место», однако история быстро завершилась: Зелимхан так и не вышел на фланге в официальных матчах, а немецкий тренер быстро вернулся к старой схеме.

Фактор смены позиции в спаде Бакаева – один из ключевых. Хотя, конечно же, не единственный.

2. Почему в какой-то момент «Спартак» откровенно перестал цепляться за своего воспитанника?

Может, я и ошибаюсь, но в какой-то момент стал чувствовать почти наплевательское отношение «Спартака» к некогда важному игроку для команды. Ему перестали помогать в трудный момент и бросили плыть по течению.

В переговорах с «Динамо» зимой руководство назвало конкретную сумму. С одной стороны, по собственным признаниям – завышенную, с другой, чёткого посыла «игрок не продаётся ни при каких обстоятельствах» не было – и Бакаеву ясно дали понять, что теоретически он может уйти.

Весной Зелимхан настолько глубоко сел на замену, что растерял остатки уверенности. Покупка Промеса стала крайне болезненным, унизительным событием для него, ведь он сам когда-то грозился заменить Квинси, а теперь вынужден уступить ему место на поле – и спрятаться в тени. Ещё год назад Зелимхан был лидером, а теперь его статус растворился.

3. Разве Промес играет на позиции «десятки» лучше?

На этот вопрос у меня нет чёткого ответа – сложно сказать, кто из атакующих футболистов справляется со специфичными функциями эффективнее. Промес, как и некогда Бакаев, тоже испытывает массу сложностей, особенно в последних матчах. Он выпадает из структуры, допускает много брака, решает минимум эпизодов. Допускаю, что у него есть положительная для команды энергетика, но что должен сейчас думать Бакаев, глядя на всё это со стороны?

Его не просто сделали запасным, а отправили в глухой, почти беспросветный резерв. А потом выяснилось, что приехавшая звезда смотрится ничем не лучше. Но Бакаев прекрасно понимает, что даже если Промес провалится четыре раза подряд, на скамейку его никто не посадит.

Квинси Промес Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

4. Связано ли похолодание в отношениях игрока и клуба с фактором агента и представителей?

На этот вопрос очень хочется получить ответ «Спартака», потому что, повторю, клуб слишком легко отказывается от собственного воспитанника и в какой-то момент совсем перестал за него бороться. Допускаю, что поведение агентов и представителей футболиста повлияло на взаимоотношения Бакаева с клубом – если это так, тогда хотя бы будет меньше домыслов и недосказанности.

5. Разве 4,5 млн евро – адекватная цена за российского игрока с уникальными качествами?

Именно такие цифры фигурируют в СМИ, которые пишут о скором трансфере Бакаева в «Динамо». Зимой бело-голубые хотели купить его за 5 млн, а «Спартак» выставил 8.

На мой взгляд, 4,5 млн – это не очень адекватная сумма для игрока: а) с российским паспортом в условиях нашего лимита; б) в возрасте, подразумевающем дальнейший трансферный потенциал; в) представителя национальной сборной; г) яркого, сильного индивидуально, обладающего уникальными для РПЛ качествами. Пусть даже и не беспроблемного и находящегося на спаде. Тем более потенциальные покупатели – прямые конкуренты.

Но есть факторы, усугубляющие ситуацию: а) Бакаев вообще не играет и становится токсичным активом; б) до конца контракта остаётся год, в декабре его можно будет взять бесплатно; в) его резкое удешевление уже произошло – и сам «Спартак» виноват, что не смог его предотвратить или хотя бы затормозить.

Поэтому в вопросе ценообразования на футболиста «Спартак» будет ограничен.

6. Не пожалеет ли «Спартак» в дальнейшем?

Очень велика вероятность, что пожалеет. В клубе за последние годы и так было слишком мало ярких воспитанников (давайте даже скажем прямо – их фактически нет), а сейчас «Спартак» упускает игрока с редкими для российского футбола умениями, вокруг которого ещё пару лет назад хотел строить команду.

Но ситуация слишком сложная. Самому Бакаеву, видимо, лучше уйти – заиграть в новом клубе у него будет куда больше шансов, чем в родном.