Тедеско хорошо попрощался с болельщиками «Спартака». Ещё одна волевая победа красно-белых!

«Спартак», победив в последнем домашнем матче сезона «Химки», оторвался на три очка от «Локомотива». Теперь команде Доменико Тедеско достаточно не проиграть в 30-м туре «Ахмату» в Грозном, чтобы получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Главный сюрприз от Тедеско – отсутствие в стартовом составе Квинси Промеса, который начал матч на скамейке запасных. В «Спартаке» объяснили это целями предосторожности, так как у голландца воспались сухожилие. Красно-белые сыграли с тройкой номинальных нападающих, но Джордан Ларссон поддерживал Александра Соболева и Эсекьяля Понсе из глубины. В основе «Химок» вышли два арендованных спартаковца – Резиуан Мирзов и Максим Глушенков.

Первый тайм спартаковцы провели так, словно их только перед матчем разбудили, или только перед матчем им сообщили об уходе Тедеско. Хозяева выглядели сонными и потерянными на футбольном поле. Они не прессинговали по-настоящему, и этим игра напоминала предыдущую домашнюю встречу красно-белых с «Уфой». «Спартак» летел на автопилоте: центрхавы перегружали фланги, Ларссон предлагал себя между линиями и имел возможность для получения мяча, Виктор Мозес пытался один в один разобраться на правом краю с бывшим партнёром по сборной Нигерии Брайном Идову. Но мяч ходил слишком медленно – химчане успешно перекрывали зоны. Почти не было подготовленных кроссов на Александра Соболева, без которых игра команды Тедеско в атаке обедняется.

У «Химок» в центре внимания, конечно же, был Мирзов. В начале матча он создал пару моментов, спровоцировав ошибки Ильи Кутепова, при счёте 0:1 сам едва не забил ударом в дальний угол. В голевой атаке гостей Резиуан тоже поучаствовал. Пожалуй, судья Владислав Безбородов и его коллеги на VAR приняли верное решение, засчитав этот гол, так как мяч оказался в сетке ворот Александра Максименко не сразу после игры рукой со стороны Идову.

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Другой экс-спартаковец Глушенков стал и героем, и антигероем первого тайма. Максим открыл счёт (после чего жестом извинился перед болельщиками красно-белых за свой гол), но перед перерывом поддался эмоциям. Его реакция на жёсткую игру со стороны бывшего одноклубника Айртона, безусловно, заслуживала красной. Безбородов был скор на расправу: без «суда и следствия», не обращая внимания на доводы «свидетелей и адвокатов», вынес высшую меру наказания – удаление с поля.

Арбитр Федотов: Идову пытался сыграть в мяч, гол засчитан верно

А вот реакция Тедеско в перерыве на происходящее – адекватная. Тренер «Спартака» сделал двойную замену, бросив в бой даже Промеса. Понсе не использовал шанс: 19 касаний мяча за 45 минут, всего один удар, да и тот неточный.

Немец разбудил команду в раздевалке! Уже на 51-й минуте «Спартак» заработал пенальти, назначение которого точно оспорить невозможно. Рука Егора Данилкина прервала полёт мяча в штрафной «Химок». Соболев забил с «точки» и довольно провокационно отпраздновал, что-то крича при этом голкиперу Илье Лантратову. Центрфорварду сборной России нужно научиться контролировать эмоции – другой судья мог бы и «горчичник» выписать за недисциплинированное поведение.

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У второго тайма был простой сюжет: «Химки» сидели вдесятером на своей половине поля и удерживали ничью, а «Спартак» всеми силами давил. Иногда даже Георгий Джикия и Павел Маслов превращались чуть ли не в нападающих. Вот только интересных идей у штрафной, нестандартных ходов красно-белым недоставало. Даже от Промеса.

«Спартак» нанёс в общей сумме 24 удара, в створ – восемь (химчане – пять, в створ – два). Количества хватило бы на несколько голов, но качество спартаковских ударов страдало. «Химки» были близки к ничьей, а если бы Мохамед Конате реализовал очередной созданный Мирзовым момент, то, возможно, и победили бы. Но хозяева всё же дожали гостей. Свой 15-й гол в чемпионате забил лучший бомбардир красно-белых Ларссон.

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Прощание Тедеско с болельщиками «Спартака» получилось тёплым, ведь его команда стала ближе к Лиге чемпионов.