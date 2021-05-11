Почувствуй себя Черчесовым — выбери состав сборной России на Евро-2020!

Сегодня тренерский штаб сборной России объявит расширенный состав команды на предстоящий чемпионат Европы. Интриг много, начиная с вратарского вопроса и заканчивая приглашением молодёжи.

В ожидании списка Черчесова предлагаем читателям определить оптимальный состав нашей сборной на данный момент. Итоги голосования подведём апдейтом к этому посту через 5-6 часов после публикации.

Вратари

В последних матчах сборной место в воротах занимал динамовец Антон Шунин. Сейчас он травмирован, но к чемпионату Европы должен восстановиться. Есть шансы на то, что успеет поправиться к Евро и Сослан Джанаев.

В последнее время Черчесов привлекал в сборную Андрея Лунёва и Юрия Дюпина. Давно не было в сборной голкипера «Локо» Маринато Гильерме, но исключать его поездку на чемпионат Европы точно не стоит. Претендуют на попадание в сборную и молодые вратари — Александр Максименко, Матвей Сафонов, а также одно из открытий сезона в РПЛ Илья Лантратов.

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Правые защитники

Чаще всего Черчесов задействовал справа в защите Марио Фернандеса. Иногда его подменял зенитовец Вячеслав Караваев, способный также сыграть слева. Осенью 2020 года получал вызов в сборную Игорь Смольников. Не забудем и про другого представителя «быков» — Сергея Петрова. Он наконец-то полностью восстановился и набрал неплохую форму.

Центральные защитники

Георгий Джикия и Андрей Семёнов сформировали связку центральных защитников, которую смело можно назвать сейчас основной. Получали вызов на последние сборы Нойштедтер и Кутепов, но на поле не выходили. Игрок немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров пока и вовсе не дебютировал в национальной команде. Среди молодых защитников выделяются Игорь Дивеев и Роман Евгеньев. Они, в отличие от Жирова, за сборную уже сыграли. Их поездка на Евро также вполне возможна.

Левые защитники

Очень скудный выбор у нас на левом фланге обороны. Юрию Жиркову летом исполнится 38 лет; и предстоящий чемпионат Европы с высокой степенью вероятности станет для него последним в качестве игрока. Иногда слева действовал номинальный правый защитник Караваев, а Фёдор Кудряшов сейчас чаще действует в центре обороны. Из профильных игроков левого фланга остаются только молодые футболисты — Илья Самошников и Наир Тикнизян.

Центральные полузащитники

В последних матчах место в центре поля занимали Оздоев, Кузяев, Фомин и Ахметов. При этом Кузяев может сработать также на фланге полузащиты. Пропустил мартовские встречи Роман Зобнин, но он почти наверняка поедет на Евро.



Давно на пороге главной сборной находится Иван Обляков. Заслужил своей игрой в этом сезоне приглашения в сборную и Артур Юсупов. Не стоит забывать также про Юрия Газинского, хоть Черчесов и не вызывал его в сборную с октября прошлого года. Восстановился и постепенно набирает форму Дмитрий Баринов.

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Правые полузащитники

У Черчесова две базовые схемы — 4-2-3-1 и 3-4-2-1. В первой из них важна роль крайних полузащитников. Справа могут сыграть Алексей Ионов и Рифат Жемалетдинов, которые успешно проводят весеннюю часть сезона. Из молодых футболистов можно отметить Дениса Макарова и Константина Кучаева.

Левые полузащитники

Неплохо смотрится на левом фланге Андрей Мостовой, признанный лучшим игроком «Зенита» в апреле (четыре матча, три гола). Однако в сборной у него дела пока складываются не лучшим образом: дважды Черчесов выпускал его на поле, но потом менял обратно.

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Давно не было в сборной Дениса Черышева. Получали приглашение Лесовой и Мирзов, но на поле не выходили. Интересно, кого из них возьмёт Черчесов на Евро.

Атакующие полузащитники

Выбор на позицию «десятки» в нашей сборной, пожалуй, один из самых широких. Здесь сразу два легионера — Александр Головин и Алексей Миранчук. Тут же и Антон Миранчук, который набирает форму после травмы. Здорово выглядит в этом сезоне молодой Захарян: за 12 матчей два гола и пять результативных передач. Но рискнёт ли Черчесов взять на Евро юношу (18 лет исполнится 26 мая)?

Нападающие

Серьёзная конкуренция и в атаке. Дзюба — капитан сборной, его поездка на Евро не вызывает сомнений. Наверняка войдёт в обойму Черчесова и Соболев, набравший в весенней части сезона отличную форму.

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Выросли шансы на приглашение в сборную у Смолова. Не будем сбрасывать со счетов также Антона Заболотного и Фёдора Чалова. Из молодёжи неплохо себя проявил Константин Тюкавин — 16 матчей, четыре гола и пять результативных передач.