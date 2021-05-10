«Спартак» впервые провожает тренера как положено». Федун и Тедеско расстанутся друзьями

Немецкий тренер простился с болельщиками на русском языке. Это было трогательно!

Матч с «Химками» стал последним для Доменико Тедеско на домашнем стадионе «Спартака» в качестве главного тренера команды. И эта встреча получилась максимально эмоциональной. Всю игру Тедеско выплёскивал эмоции в свойственной себе манере. А когда Ларссон забил победный гол, совершил свой уже знаменитый забег вдоль скамейки запасных, обнимая всех подряд. После финального свистка Доменико рухнул на колени и затряс руками в воздухе. Было видно, насколько для него было важно победить в последнем домашнем матче. Не только потому, что победа требовалась с турнирной точки зрения. Но ещё и потому, что немцу очень хотелось уйти красиво.

Тедеско хорошо попрощался с болельщиками «Спартака». Ещё одна волевая победа красно-белых! До Лиги чемпионов — всего шаг!

Сначала после матча игроки «Спартака» поблагодарили болельщиков, растянув баннер со словами «Спасибо, вы лучшие».

После этого команда традиционно собралась в круг, где Тедеско говорил очередные важные слова.

Следом настала пора прощальных слов. Первым микрофон взял Леонид Федун. А спартаковская трибуна всё это время громко скандировала: «Тедеско! Тедеско!»

«Сегодня большой день. Мы впервые провожаем тренера так, как это положено. За долгие годы. Вашими аплодисментами. Наша команда прошла через многое: победы, поражения. Но в итоге она всё сделала. Это большая заслуга Тедеско. Это его решение покинуть команду, к сожалению. Но он останется в наших сердцах. Мы не говорим ему прощай, мы говорим до свидания!»

После этого настала очередь Тедеско, и он был менее многословен, но эмоционален.

«Спасибо за всё! Люблю «Спартак» навсегда. Я люблю наш штаб. Я буду скучать по вам всем!» – сказал немец на русском языке.

Фото: spartak.com

Вот так попрощался главный тренер «Спартака», а черту подвёл Леонид Федун.

«Сезон не закончился. Кровь из носу нужна победа в Грозном. «Спартак», вперёд!»

После этого Доменико и штабу вручили памятные сувениры в виде футболок, была сделана общая фотография. Затем Тедеско со своим штабом совершили круг почёта, размахивая шарфом и пританцовывая.

Эра Тедеско в «Спартаке» подходит к завершению. Фанаты будут искренне по нему скучать.