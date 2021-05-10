«Спартак» в ЛЧ, ЦСКА — мимо Европы? Кому что нужно в последнем туре РПЛ

Сезон РПЛ близок к завершению. В воскресенье пройдёт последний тур, в котором сразу несколько команд будут решать турнирные задачи. Рассказываем о раскладах в борьбе за еврокубки и выживание.
Борьба за еврокубки
На участие в еврокубках претендуют пять команд.
«Спартак»: красно-белые практически обеспечили себе место в квалификации Лиги чемпионов. Им достаточно сыграть вничью с «Ахматом» в Грозном. По очным встречам «Спартак» уступает «Локомотиву».
«Локомотив»: железнодорожники находятся в более сложном положении. Для попадания в ЛЧ команде Марко Николича требуются поражение «Спартака» и собственная победа над «Уралом». До этого в случае выигрыша Кубка России «Локо» гарантирует себе место в Лиге Европы. Если же трофей завоевать не получится, а «Спартак» возьмёт очки в Грозном, железнодорожники, скорее всего, отправятся в Лигу конференций. Хотя ничья с «Уралом» может вообще оставить их без еврокубков.
«Рубин»: команда Леонида Слуцкого сегодня потеряла шансы на Лигу чемпионов, но победа над «Ротором» в 30-м туре позволит казанцам сыграть в Лиге конференций.
«Сочи»: южане тоже претендуют на участие в новом турнире. Для этого им нужно обыграть в гостях «Химки» (возможно, устроит и ничья) и надеяться на осечку «Рубина» или победу «Локо» в Кубке России.
ЦСКА: армейцы зависят от результатов «Рубина» и «Сочи». Если оба конкурента проиграют, а команда Ивицы Олича победит на выезде «Динамо», то ЦСКА будет в Лиге конференций. По очным встречам красно-синие уступают и казанцам, и сочинцам.
Борьба за выживание
Здесь всё проще. «Арсенал», «Уфа» и «Ротор» будут бороться за то, чтобы не вылететь напрямую.
«Арсенал»: команды Дмитрия Парфёнова и Алексея Стукалова сыграют в последнем туре между собой. Для участия в стыковых матчах «Арсеналу» хватит ничьей.
«Уфа»: уфимцам нужна домашняя победа над «Арсеналом». В противном случае останется надеяться на то, что «Ротор» не наберёт больше очков в 30-м туре.
«Ротор»: Волгоградцы в самом затруднительном положении — им необходимо побеждать «Рубин». Если «Ротор» сыграет вничью с командой Слуцкого, то его спасёт только поражение «Уфы». По очным встречам команда Юрия Батуренко обойдёт уфимцев.
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