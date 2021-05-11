Директора «Спартака» сильно избили, он попал в реанимацию. Что об этом известно?

Игру «Спартака» на стадионе в Тушине впервые в этом году не увидел директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов. Уже после окончания матча c «Химками» стало известно, что Фетисов попал в больницу после избиения. По информации коллег из «СЭ», у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Подробности произошедшего были опубликованы в телеграм-канале Mash. По данным источника, Фетисова избили на Новокосинской улице. Его увезли в реанимацию в понедельник в восемь часов утра. В травмпункт обратился он сам.
«По предварительным данным Антон отдыхал в местном баре, и на выходе у него произошёл конфликт с компанией из пяти человек (три парня и две девушки). В результате Антон был избит.
После избиения Антон смог дойти до дома и вызвать скорую. Врачи диагностировали у него перелом височной кости и ушиб головного мозга лёгкой степени. Сейчас Антон находится в больнице в нейрохирургическом отделении», – сообщил в свою очередь телеграм-канал «Мутко против».
Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал, что сейчас состояние Антона оценивается как стабильное:
«Открыто уголовное дело. Связано ли это с его профессиональной деятельностью пока сказать не можем, детали выясняются. Антон чувствует себя стабильно, мы на связи, много разговаривать ему нельзя.
Насколько известно, это произошло на улице вчера вечером, сегодня я даже ему позвонил. Надеемся, что здоровью ничего не угрожает. Подробности нападения выясняются», — сказал Кулемин.
Фетисов работает в «Спартаке» с июня 2020-го года – на должности директора департамента клуба по связям с общественностью он сменил Антона Лисина. Именно Фетисов – главное лицо клуба в СМИ: от его лица идут клубные заявления, он комментирует трансферы и его команда отвечает за позиционирование «Спартака» в социальных сетях.
«Чемпионат» желает директору департамента красно-белых скорейшего выздоровления!
- 11 мая 2021
-
00:17
-
00:16
-
00:06
- 10 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:10
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:57
-
22:56
-
22:54
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:36
-
22:33
-
22:28
-
22:19
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:41