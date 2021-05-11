Символическая сборная 29-го тура РПЛ. Версия Вадима Евсеева

С 2021 года символическую сборную по итогам каждого тура РПЛ составляет колумнист «Чемпионата», экс-футболист сборной России, многократный чемпион страны Вадим Евсеев. Представляем предпоследнюю в этом сезоне команду лучших игроков.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

У Беленова, на мой взгляд, не было альтернативы в качестве лучшего вратаря 29-го тура. Он отразил пенальти в нужный момент, но дело не только в этом. Весь матч против чемпиона Саша излучал уверенность и спокойствие, партнёрам это передалось. В итоге «Уфа» набрала очко, которое будет иметь огромное значение.

Оборона

Четвёрка защитников будет не совсем привычной — отправлю некоторых игроков на не совсем родные позиции. Но уверен, что и там они тоже сыграли бы на уровне. Для меня именно они проявили себя лучше всего в 29-м туре.

Правый защитник: Марио Фернандес (ЦСКА)

Правый центральный защитник: Игорь Дивеев (ЦСКА)



Сразу назову армейцев Дивеева и Фернандеса. ЦСКА по ходу матча с «Краснодаром» попал в очень непростую ситуацию, команда испытывала огромное психологическое давление. Фернандес был одним из лучших в этой игре: вёл команду за собой, забил, эффективно действовал и в защите, и в атаке. А Дивеев, хоть и совершает ошибки (молодым это свойственно), но прогрессирует. Просчётов с его стороны всё меньше. Во многом благодаря ему ЦСКА отыграл так надёжно.

Левый центральный защитник: Пабло («Локомотив»)

Внимательно смотрел игру «Динамо» и «Локо». Все говорят, что «Динамо» играет ярко, что у них много молодых и быстрых игроков. Но за всю игру чуть ли не 0 ударов в створ ворот Гильерме. При том, что Пабло вышел в паре не с Чорлукой, а с Мурило, который давно не играл. И так сильно они провели матч.

Левый защитник: Виктор Мозес («Спартак»)

Мозеса поставлю левым защитником — в своей символической сборной имею право. Он был очень активен с «Химками», заметен. Это не вспышка, он так играет в последних матчах.

Полузащита

Опорный полузащитник: Дмитрий Баринов («Локомотив»)



В отсутствие Мухина Баринов сыграл на своём лучшем уровне: «цементировал», вспомнил свои функции. Он в последнее время выходил то левее, то правее, а сейчас вернулся на прежнюю позицию — и отыграл сильно.

Центральные полузащитники

Иван Обляков (ЦСКА)

Левее поставлю Облякова. Отмечу ту неуступчивость и уверенность, с которой он сыграл. Я давно не видел его таким наглым на поле. Сейчас он не только в обороне сильно отработал и был распасовщиком, но и хорошо завершал атаки. Огромный объём работы выполнил.

Артур Юсупов («Сочи»)

Видел с трибуны, насколько нервным был матч «Сочи» — «Ротор». Всё шло к ничьей, но мастерство Юсупова помогло южанам завоевать нужные три очка. У команды были сильнейшие эмоции после игры. Гол на последних секундах получился хорошим.

Нападение

Правый вингер: Рамазан Гаджимурадов («Урал»)

Справа в атаке поставлю Гаджимурадова. Шедевр, который он сотворил в матче с «Ростовом», сделал ему имя. Он футболист, который жаждет проявить себя, живёт футболом. Только начал играть в Премьер-Лиге, но я жду от него взлёта. Играет правого хава, его включения в середину неожиданны для защитников.

Гаджимурадов — парень из Хабаровска, пришёл в РПЛ, как и Камилов, на повышение. В СКА работают люди, понимающие футбол, там есть перспектива у игроков. По этому пути пошли Кабутов, Дюпин, Камилов, теперь и Гаджимурадов. Его яркая игра в ФНЛ не осталась незамеченной.

Центральный нападающий: Антон Заболотный («Сочи»)

Он на голову превосходил двух защитников «Ротора»: выиграл всё вверху, внизу цеплялся. Забил, но гол отменили. Объём дал огромный. Неслучайно о нем столько говорят в последнее время.

Заболотный возвращается в ЦСКА. Самый неожиданный переход лета в РПЛ уже состоялся Форвард хочет доказать, что ему зря не дали шанса в родном клубе.

Левый вингер: Чидера Эджуке (ЦСКА)

Слева Эджуке. Забил, был активен, терзал соперника по своему флангу. Становится всё более важной фигурой в атаке ЦСКА — за счёт приходящего понимания тактики команды, партнёров.

Тренер

Ивица Олич (ЦСКА)