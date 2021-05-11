Вот состав сборной России на чемпионат Европы. Какие могут быть вопросы к Черчесову?

Стали известны имена футболистов, которые вызваны в сборную России. Есть два списка: основной (30 человек) и резервный (7 человек). Тут важно понимать, что на чемпионат Европы поедут лишь 26 футболистов. Раньше заявка формировалась из 23 человек, но из-за пандемийного сезона УЕФА расширил её до 26 игроков.

Дедлайн от УЕФА: 1 июня (10 дней до старта турнира). В этот день нужно объявить список из 26 игроков. Затем менять их можно только при проблемах со здоровьем.

Основной список (30 человек):

Резервный список (7 человек):

• Александр Максименко («Спартак»)

• Игорь Смольников («Краснодар»)

• Дмитрий Чистяков («Зенит»)

• Юрий Газинский («Краснодар»)

• Даниил Лесовой («Динамо»)

• Резиуан Мирзов («Химки»)

• Фёдор Смолов («Локомотив»)

На вторник у Станислава Черчесова запланирована пресс-конференция. Наверняка будет много вопросов по конкретным игрокам. Например, почему штаб сборной не видит Максименко и Гильерме в топ-4 вратарей с паспортом РФ по состоянию на сегодня?

Оба голкипера выглядели неплохо в этом сезоне. Гильерме недавно выдал и вовсе шикарный матч против «Спартака», правда, случились и 1:6 от «Зенита». Ну а Максименко является лучшим вратарём лиги по оценкам нашего колумниста Владимира Габулова. Казалось, что мнение этого человека для Черчесова может иметь значение.

Была информация, что между Гильерме и Черчесовым возникло недопонимание после 0:5 от сербов. В интервью «Чемпионату» Черчесов опроверг информацию о конфликте с голкипером «Локо». В нём же тренер подтвердил, что Шунин остаётся первым номером сборной. На днях он получил травму и не сыграл против «Локомотива», но, видимо, повреждение незначительное, и Шунин скоро вернётся.

А ещё, конечно, хотелось бы понять, как работает запасной список. Тут ведь и из 30 человек нужно вычеркнуть четверых. Если эти 30 человек – самые-самые по состоянию на сегодня, то какова вероятность попадания в сборную кого-то из второго списка? Или это просто для того, чтобы несколько человек, улетев на Мальдивы, не выключали телефон, а продолжали бегать по утрам? Вдруг сразу несколько человек одной позиции выпадут из-за травмы или короновируса?

Сбор в Австрии пройдёт с 22 по 31 мая, а затем уже состоятся товарищеские матчи (1 июня – с Польшей, 5 июня – с Болгарией). Так что финальный список Черчесову предстоит назвать до спаррингов.