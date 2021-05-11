Читатели «Чемпионата» и главный тренер сборной России разошлись во мнении всего по трём позициям.

Черчесов на одной волне с болельщиками! Итоги голосования по составу сборной на Евро

Во вторник утром «Чемпионат» предложил читателям определить состав сборной России на Евро-2020. В голосовании приняло участие более 10 000 человек. Подводим итоги опроса и сравниваем, насколько коллективное болельщицкое мнение болельщиков совпадает (или не совпадает) с выбором Черчесова.

Почувствуй себя Черчесовым — выбери состав сборной России на Евро-2020! Народное голосование читателей «Чемпионата».

Вратари

Выбор Черчесова: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Выбор читателей: Юрий Дюпин («Рубин»), Маринато Гильерме («Локомотив»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Довольно сильно разошлись мнения болельщиков и главного тренера сборной по голкиперам. Дюпин с Сафоновым попали в оба списка, а вот две другие вратарских позиции не совпали. Черчесов сделал выбор в пользу Лунёва и Шунина, в то время как читатели нашего сайта проголосовали за Максименко и Гильерме (оба набрали по 19% голосов). Для сравнения: лидер голосования Дюпин получил 21% голосов.

Гильерме, который ещё недавно был первым номером сборной, похоже, пролетает мимо Евро. Максименко же попал в резервный список и ещё имеет призрачные шансы на поездку на чемпионат Европы.

«Я был недостоин сборной России». Гильерме – герой дерби «Локомотив» – «Спартак» Натурализованный бразилец мечтает о возвращении в нашу национальную команду и верит, что сможет убедить Черчесова.

Правые защитники

Выбор Черчесова: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»).

Выбор читателей: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»).

Здесь мнения читателей «Чемпионата» и Станислава Черчесова полностью совпадают. Фернандес выиграл голосование с огромным отрывом, набрав 84% голосов. На втором месте Караваев (12%), в резервный список попал Смольников (2%).

Центральные защитники

Выбор Черчесова: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Андрей Семёнов («Ахмат»).

Выбор читателей: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Андрей Семёнов («Ахмат»).



Здесь также без расхождений. Капитан «Спартака» Джикия набрал 78% голосов, следом за ним Дивеев (12%), Евгеньев (4%) и Семёнов (2%). Поровну с защитником «Ахмата» голосов у Кутепова, но Черчесов его не включил даже в резервный список — зато там есть Чистяков из «Зенита».

Левые защитники

Выбор Черчесова: Юрий Жирков («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Выбор читателей: Юрий Жирков («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

Голосование на этой позиции получилось напряжённым. Лидером по количеству голосов стал Жирков (34%). С небольшим отрывом Самошников опередил Кудряшова (28% и 23% соответственно). Тикнизян из ЦСКА, несмотря на 15% голосов, на Евро не поедет.

Центральные полузащитники

Выбор Черчесова: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Мухин («Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»).

Выбор читателей: Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»), Даниил Фомин («Динамо»), Максим Мухин («Локомотив»).

Мнения болельщиков и главного сборной России разошлись лишь по одной кандидатуре: равное количество голосов (3%) набрали Мухин, Юсупов и Обляков. Выбор Черчесова пал на молодого хавбека «Локомотива». В остальном же заявка сборной на Евро, если говорить о позиции в центре поля, вопросов не вызывает. Газинский (2%) остался в резервном списке.

Правые полузащитники

Выбор Черчесова: Денис Макаров («Рубин»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»).

Выбор читателей: Денис Макаров («Рубин»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Алексей Ионов («Краснодар»).



И тут тренерский выбор полностью совпадает с мнением болельщиков. Игроков правого фланга полузащиты у нас не так много — есть ощущение, что Черчесов взял всех сильнейших: Макарова (37%), Жемалетдинова (29%) и Ионова (24%). Кучаев набрал 10% — его нет даже в резервном списке Черчесова.

Левые полузащитники

Выбор Черчесова: Денис Черышев («Валенсия»), Андрей Мостовой («Зенит»).

Выбор читателей: Денис Черышев («Валенсия»), Андрей Мостовой («Зенит»).

Черышев забрал больше половины голосов читателей в своей номинации (51%). Черчесов просто не мог «прокатить» мимо Евро одного из главных героев ЧМ-2018. На вторую позицию слева в полузащите претендовали Мостовой (23%), Лесовой (19%) и Мирзов (7%). В итоге Лесовой и Мирзов остались в резервном списке, а Мостовой попал в список расширенный.

Атакующие полузащитники

Выбор Черчесова: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Динамо»).

Выбор читателей: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Динамо»).



Кандидатуры Головина и Миранчука практически не вызывали вопросов. При этом Алексей набрал всего 13% голосов, тогда как Александр — 82%. Получил шанс проявить себя и юный Захарян (5%). А второй Миранчук — нет.

Миранчуки плотно присели на лавку. Они не могут друг без друга? Братья одновременно выпали из состава в двух разных командах. Такое у них впервые.

Нападающие

Выбор Черчесова: Артём Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Антон Заболотный («Сочи»).

Выбор читателей: Александр Соболев («Спартак»), Артём Дзюба («Зенит»), Фёдор Смолов («Локомотив»).



Спартаковец Соболев набрал больше голосов, чем капитан сборной Дзюба (42% и 33% соответственно). А вот Смолов, за которого проголосовали 13% читателей «Чемпионата», остался в резервном списке. Вместо него Черчесов взял Антона Заболотного (4%). Также по 4% голосов набрали молодые нападающие Чалов и Тюкавин.