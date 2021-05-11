«Говорил с Акинфеевым. Он не готов нам помочь». Черчесов — о составе сборной России

После объявления расширенного состава команды для подготовки к Евро главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов.

Антитела, Смолов, Антон Миранчук

— При формировании состава учитывали, у кого в сборной есть антитела?

— На этот вопрос лучше ответит Эдуард Безуглов. При формировании состава мы это не учитывали. Прививаться сейчас тоже поздно. Из этого состава уже многие переболели. Это позитивный момент. Мы надеемся, что болезнь пройдёт мимо нас. Сталкивались с этим уже несколько раз. Это неприятный момент.

— Насколько расширение заявки до 26 человек упростит подготовку?

— Ситуация такая, какая есть. Когда мы играли отборочные матчи и Лигу наций — каждая команда сталкивалась с этим, поэтому УЕФА дал дополнительную квоту игроков. Ведь если кто-то выбывает, то заменить невозможно. В плане тренировок будет немного некомфортно, потому что игроков на поле много, но это необходимость. Из 26 игроков трое начнут заниматься в Австрии 25-го числа. Речь о Головине, Черышеве и Миранчуке, потому что 23-го числа у них последний тур. Планы составлены, будем давать им нагрузку и индивидуальные тренировки.

— Не возникнут ли с ними проблемы, которые были совсем недавно из-за перелетов и карантинов?

— Это рабочие моменты, которые нужно оговаривать с клубами. Чемпионаты уже закончатся, они вольны лететь тем или иным рейсом. Понятно, куда и когда все прилетают, всё расписано. Уверен, что таких вопросов у нас не будет. Тем более они все переболели. Головин — совсем недавно.

— Почему Смолов попал лишь в резервный список?

— Мы смотрим теми же глазами, что и все остальные. После рестарта чемпионата у Фёдора были классные голы, когда он выходил на замену. Последние игры он проводит не так ярко. У нас три игрока — Дзюба, Заболотный и Соболев, они тоже играют и приносят пользу. Всё это время ребята были у нас в обойме, в этом плане мы не хотим ничего менять. Многие говорят, что они однотипны, но это не так. У них разные функции. Федя в резерве, если, не дай бог, что случится, он к нам присоединится. К тому же у нас есть Ионов, Черышев, Мостовой и Жемалетдинов, которые могут сыграть на нескольких позициях, в том числе и второго нападающего.

— Антон Миранчук тоже не вызван.

— Он почти весь второй круг не играл, выходил на замену. Поэтому оказался в такой ситуации, что не попал в заявку.

Вратарская ситуация, Акинфеев

— Гильерме не заслужил вызов?

— Гильерме был в сборной, все это знают. Можно сказать, что играл не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, но предпоследний матч с «Зенитом» он провёл не так хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче он не дал результата. Лунёв, Дюпин и Шунин были на последом сборе, у них хорошая конкурентная среда, они дополняют друг друга. Плюс возвращается Сафонов, который выбывал из-за травмы. Сейчас у нас будут длинные сборы. Хочется оценить и протестировать Сафонова, как и других игроков молодёжки. Сделать так, чтобы они чувствовали себя лучше. Чтобы вы понимали, о чём я: Самошников приезжал на сбор, сначала восстановление, потом ещё тренировка и потом чуть-чуть приболел. До конца мы его так и не узнали. Два-три дня — этого мало для того, чтобы игрок себя проявил, и у нас должно быть время, чтобы его оценить и принимать объективное решение.

— Если бы не матч в Питере, Гильерме был бы в составе?

— Не факт. Всё-таки мы смотрим общую картину, а не то, что поймал он или не поймал.

— У Сафонова тоже была травма, но он в составе. Его уровень настолько выше, чем у Максименко?

— Сафонов провёл отборочный цикл молодёжного чемпионата Европы. К сожалению, не выступил там. Также он был у нас, сейчас начал играть. Да, у него были просчёты, но это касается всех вратарей, в том числе и Максименко. Другое дело, что есть определённый цикл, который мы должны пройти. Он последовательный, у нас нет пристрастий и предубеждений. Чтобы понять игрока, тем более на этой позиции, нужно время. Повторюсь, мы знаем, как нам поступать.

— У вас был финальный разговор с Акинфеевым на тему возвращения?

— Да. Он был после последнего матча, 9 мая мы созвонились. День икс должен был наступать по объявлению. На сегодня Игорь не готов нам помочь, ситуация закрыта. У нас с ним никогда не было шероховатостей, есть абсолютно чёткое понимание. Никакого двойного дна в этой ситуации нет.

— Четвёртая позиция вратаря как-то рассматривается?

— Нет, заявка — 23 игрока и три вратаря.

— Семь человек из резерва будут тренироваться отдельно?

— Тренироваться они не будут. Когда-то мы сами были в шкуре игроков, они должны сразу понимать, зачем это делается. Если вдруг кто-то заболеет, другой игрок должен быть готов. Возможно, для них это неприятная ситуация, но сегодня это касается их, а потом коснётся других. Это профессиональный разговор и профессиональное отношение к ситуации. Даже когда ты в отпуске, ты должен понимать, что у тебя должен быть какой-то ручник.

Черышев, Головин, Захарян

— Черышев долго не играл, у штаба есть понимание его состояния?

— С Денисом я разговаривал, мы на связи. Он вышел на последнюю игру и отдал голевую, он постоянно в тренировочном процессе. Для нас это очень важно. Мы знаем его организм, знаем, как его готовить. Такие игроки должны быть постоянно в процессе. Пару матчей до этого он играл, потому что поменяли систему. Если в команде происходят турбулентные процессы — это может коснуться игрока. Повторюсь, главное, что Денис тренируется, и он в хорошем настроении. Ждём его на сборе.

— Можете оценить ситуации Миранчука и Головина?

— Головин всегда играл до болезни, пропустил матчи только из-за неё. Сейчас вышел на замену. Нам приятно, что его болезнь протекала без симптомов. Что касается Лёши, то он был на прошлом сборе.

Лучшее, что с Миранчуком могло случиться – это переход в «Аталанту».

Чтобы он всё понял изнутри, что для него это правильный шаг, и мы видим, что он меняется. Меняется в хорошую сторону. До этого не было плохой стороны, но он становится более зрелым игроком. Миранчук выходит и приносит пользу. Лёша стал лучше ценить время, которое ему даётся, это важно. Сейчас он будет на сборе, и мы с ним побольше поработаем. Наша задача — использовать его лучшие качества в игре. Он играет на разных позициях, что важно для нас на таких турнирах и с такой заявкой. Когда корабль в плавании, с берега никого не возьмёшь.

— Вызов Захаряна — это признание таланта?

— Мы не смотрим на возраст, мы видим, как он играет и развивается. Опять же, он играет на нескольких позициях. У нас есть возможность пригласить игрока, чтобы познакомиться, но это не значит, что мы вызываем его только для этого. Ещё и для того, чтобы принять правильные решения по поводу окончательного состава. Арсен играл очень хорошо, на молодёжном чемпионате Европы себя проявил отлично. Мы делаем сейчас те шаги, которые наметили изначально для себя.

— Как ваше личное состояние, ощущаете ли волнение?

— У нас уже третий крупный турнир, мы проходим это состояние по третьему кругу. Сейчас вот объявили состав, и поменялась ситуация. Если вчера думал еще о чём-то, то сейчас думаю уже об этих футболистах. У нас соткан план, мы идем по нему. В последний тур поеду на матч «Динамо» и ЦСКА, там больше кандидатов в сборную, чем в других матчах. На финал Кубка не смогу приехать из-за организационных моментов.

— «Зенит» берёт третье чемпионство подряд. Это хороший знак? Насколько важна конкуренция в РПЛ для сборной?

— Кто какое место занял, мы знаем. Мы идём на матч смотреть на тех футболистов, которые играют и как они это делают. Конкуренция в любом случае есть, но мы говорим о третьем подряд чемпионстве «Зенита». В Германии девять раз подряд стала чемпионом «Бавария», в Италии прервали гегемонию «Ювентуса», «ПСЖ» тоже четыре раза брал чемпионат Франции. Это не только нашей страны касается. Скажу так, все вопросы к тем, кто преследует «Зенит» (улыбается). Нам комфортно и важно, чтобы игроки из того или иного клуба приходили готовые. Стараемся быть равноудалёнными.

— Был ли уже кто-то в Нойштифте, всё ли там готово к приезду сборной?

— Я там был, но в этот раз не полетел, потому что никогда не знаешь, где сейчас тебя схватит что-то. Здесь тест может быть отрицательным, а там — другим. Только что мне прислали фотографии: поле готовят; если три недели назад оно ещё было не в состоянии, то сейчас и с каждым днём оно будет всё лучше и лучше. К приезду газон будет идеальным. Шатёр тоже будет готов. Все организационные вопросы решаются.

— Связывались ли с Кокориным?

— С Кокориным не связывался, но желаем ему, чтобы он вышел на тот уровень, который у него был. Он наш игрок.

— Чем обусловлен невызов Жирова и Нойштедтера?

— Жиров провёл не весь последний сбор. Мы посчитали нужным вызвать тех, кто выглядит соответствующе, плюс смотрим на перспективы. Подчеркну, мы авансы не раздаем, но нам нужно решать задачу. Посчитали нужным сделать так. С Нойштедтером такая же ситуация. Игроки понимают, что если мы что-то делаем, то мы это просчитываем.

— Как оцените Польшу и Болгарию? На кого из наших соперников они похожи?

— Поляки последнее время играют как нам нужно — в пять защитников. Финны и Бельгия — тоже в пять. Это уровень соперника, который нам позволит себя показать. Болгары нам подходят для последнего контрольного матча. Мы и сами выбираем, и нас выбирают, нюансов много. Уровень поляков сопоставим с одними из лучших команд, их игроки выступают в топ-клубах.

— Главная цель сборной на Евро-2020?

— Сегодня мы одну из задач решили, объявили состав. Теперь, нужно чтобы все были здоровы, потом контрольные матчи и так далее по списку. Мы знаем, с кем играем, и как они играют. Наша задача — максимально подготовиться. Есть первый барьер — группа, а там есть подбарьеры в виде Финляндии, Дании и Бельгии. Философски отвечу: мы и на чемпионате мира не были фаворитами, но никто не отменял день икс, когда две команды друг напротив друга на футбольном поле.