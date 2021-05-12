Пирло столкнулся в «Ювентусе» со множеством проблем. И не решил ни одну из них

После разгрома от «Милана» Андреа Пирло уничтожают не только болельщики, но и, например, фигуры масштаба Фабио Капелло. Тренер, который выигрывал чемпионат Италии с «Миланом», «Ювентусом» и «Ромой», назвал игру туринцев в этом матче стыдной, сравнил их с «Удинезе» (из-за цвета формы) и пошутил насчёт уровня Суперлиги.

Возразить нечего. «Ювентус» действительно удивил отсутствием идей. В ключевом матче за Лигу чемпионов и с первых минут, и в последние полчаса, когда нужно было спасать игру, хозяева не смогли предложить в атаке ничего, кроме навесов. Навесов получилось действительно много (16 за полчаса), но они были явно неэффективны. Самый опасный удар головой нанёс Кьеллини после углового ещё в первом тайме. Роналду за весь матч головой так ни разу и не пробил, Мората — тоже. На кого же были все эти навесы?

Команда так играла не потому, что навесы лучше всего работали против «Милана», а от беспомощности. «Ювентус» даже не смог как следует забрать мяч: 58% владения во втором тайме, то есть уже когда надо было отыгрываться. Поэтому все упрёки в адрес Пирло по делу.

Но чтобы критика не превращалась в эмоциональный хейт, нужно проговорить проблемы, с которыми он столкнулся в команде. И оценить, насколько хорошо/плохо Пирло с ними справился.

Пирло принял команду неожиданно не только для игроков, но и для самого себя – и даже для руководства «Ювентуса». Его сделали главным тренером через неделю после того, как он официально возглавил молодёжку. Не похоже на план. Кажется, к кандидатуре Пирло обратились вынужденно после эмоционального решения убрать Маурицио Сарри.

Назначение Пирло похоже на панику. Увольнение Сарри не планировалось «Ювентус» слишком рискует.

Отсутствие химии между Сарри и Роналду (и многими другими игроками) действительно бросалось в глаза. Характерно, что в комментариях к тексту – реакции на эту тренерскую перестановку большой популярностью пользовались мысли о том, что Пирло улучшит атмосферу, а Роналду достаточно «просто не мешать».

Но что именно Пирло унаследовал от Сарри? И какова вообще зона ответственности тренера в настолько сложном и противоречивом проекте?

Не секрет, что Андреа Аньелли ждёт от команды зрелищного современного футбола. Именно поэтому он приглашал Сарри. И за этим пригласил Пирло, который скромно назвал свою дипломную работу «Мой футбол» и собирался ставить тотальный прессинг. Так что задача номер один – стиль.

Не секрет, что цель «Ювентуса» — Лига чемпионов. В отсутствие минимальной конкуренции клуб привык к доминированию в Италии, а последняя победа в Лиге чемпионов была ещё в XX веке. Сарри не просто вылетел, а вылетел от «Лиона» — неприемлемо.

И последнее, хотя не по значимости. Наличие в клубе звезды масштаба Роналду – это не только +30 голов за сезон, но и сразу +50 к сложности выстраивания отношений в коллективе. Несколько лет назад на эту тему откровенно высказался Серхио Рамос, который прокомментировал новость об отставке Рафы Бенитеса словами «тактика – это ещё не всё».

Поставить зрелищный современный футбол, добиться максимальных спортивных результатов и наладить «химию» с Роналду – вот список задач для тренера «Ювентуса». Очень сложный, потому что некоторые из этих задач противоречат друг другу.

Задачи «Ювентуса» противоречат друг другу. Так же, как и год назад

Зинедина Зидана даже на фоне постоянных побед в Лиге чемпионов упрекали в примитивной игре через навесы. Но когда Роналду оказался в «Ювентусе», то уже Массимилиано Аллегри перешёл на примитивную игру в навесы, хотя сезоном ранее у него блистал Пауло Дибала, игравший между линиями. Тогда «Ювентус» был на 18-м месте в Серии А по количеству навесов, а в первый же сезон с Роналду стал вторым. Конечно, это не совпадение.

Пауло Дибала Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Проблема не только в навесах. Современный футбол предполагает налаженный коллективный прессинг. Если посмотреть на лучшие тренерские команды, то в них нет исключений ни для кого. У Пепа Гвардиолы нет суперзвёзд, а форварды вроде Жезуса в прессинге проявляют себя лучше, чем в реализации. Ханс-Дитер Флик превратил «Баварию» в машину высокого прессинга, в котором участвовала вся команда. Даже Джан Пьеро Гасперини избавился от своей главной звезды, Гомеса, из-за нежелания того отрабатывать на фланге.

Так вот, какие бы ни были у Пирло идеи насчёт командного прессинга, в них приходится задействовать 9 человек, а не 10. Потому что Роналду включается ситуативно и хаотично – в его действиях нет системы или согласованности с действиями партнёров по команде.

Ещё одно стилистическое противоречие между Роналду и современным позиционным футболом – в структуре розыгрыша. Независимо от конкретных идей владения есть базовые принципы заполнения зон. В частности, нельзя хаотично перемещаться по всему полю, чтобы оказываться ближе к мячу и чаще получать пас. Но на трёх игроков это не распространяется: Месси, Неймар и Роналду, конечно, двигаются, как хотят. Это не хейт в их адрес, а особенность, которую обязательно нужно учитывать.

Что делают идейные тренеры, когда сталкиваются с невозможностью включить одного из игроков в систему? Они идут на компромисс. Жертвуют целостностью системы ради игрока, который должен давать результат. Поэтому их команды часто называют безыдейными, что абсолютно неверно. Они скорее жертвы противоречия разных идей. Именно это и произошло с командой Пирло. А в августе то же самое случилось с командой Сарри.

Большой текст о том, почему Сарри не подходит «Ювентусу» В самой важной игре сезона «Ювентус» не был командой Сарри.

Как Пирло (не) решил противоречия

Пирло пожертвовал структурой розыгрыша, но попытался замаскировать её гибридной схемой. В зависимости от фазы игры «Ювентус» играет с тройкой либо четвёркой защитников. Ключевую роль в смене схемы играет Данило. Недооценённый герой этого неудачного сезона, который отвечает за первый пас, закрывает оба фланга и контролирует две позиции сразу.

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Сложная схема должна была улучшить заполнение зон. Адаптационный период затянулся на пару месяцев, а потом «Ювентус» улучшил качество контроля и в какой-то момент даже выглядел многообещающе – казалось, команда и тренер смогут прогрессировать вместе и дальше. Но этого не произошло – и похоже, что из-за Пирло.

Даже через полгода игры по одной и той же гибридной схеме игроки «Ювентуса» путаются при передаче игроков в прессинге. Из матча с «Миланом» — Кьеза и Мората формировали первую линию прессинга, а Маккенни и Куадрадо не всегда понимали, кто из них и когда должен выдвигаться третьим. Мало того что в прессинге не участвовал Роналду, так и остальная тройка действовала несинхронно.

Другая проблема касается розыгрыша. Роналду постоянно стягивается к мячу. Значит, для качественного продвижения его зону впереди должен кто-то заполнять. А поскольку Роналду играет по всей ширине поля, то меняться с ним местами должен не один игрок, а любой, оказавшийся поблизости. Это необходимо, чтобы не отбирать пространство у самих себя – в таком случае сопернику сразу проще защищаться. Но в том же матче с «Миланом» мы этого не увидели.

«Ювентусу» категорически не хватает скорости командного движения. Это, кстати, тоже проявилось ещё в прошлом сезоне, когда Сарри пришлось строить прессинг с тихоходами вроде Матюиди и Хедиры. Пирло получил резкого Маккенни, оценил его качества, и тот почти сразу стал основным, но этого не хватило. Владение осталось однообразным, любые творческие перемещения требуют времени, чтобы партнёры смогли подстроиться, а это замедляет скорость паса. В итоге «Ювентус» просто медленно катает мяч с фланга на фланг в ожидании момента для подачи.

«Ювентус» начал революцию и застрял. Что там случилось? Уже и Пирло нервничает.

Результативность Роналду маскирует все структурные недостатки. Например, в прошлом туре с «Удинезе» он сделал дубль и принёс команду волевую победу в концовке (забил на 83-й и 89-й минутах) – и никто не говорил о том, как ужасно весь «Ювентус» двигался весь матч или как тот же Роналду пару раз бил из совершенно неопасных позиций. Но это именно маскировка проблемы, а не решение. К тому же она срабатывает не всегда.

Роналду остаётся великолепным форвардом штрафной, но это уже не совсем та машина, которая забивала по 50 голов за сезон. Например, дубль в ворота «Удинезе» — это его единственные голы в пяти последних матчах. В начале сезона он забивал значительно стабильнее, чем сейчас: 12 голов в 10 стартовых турах Серии А, 7 голов в последних на данный момент 10 турах.

Фото: Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images

«Ювентус» медленно катает мяч, потому что вынужден подстраивать под Роналду структуру владения, а потом навешивает в штрафную. Игра навесами удобна Роналду, но таким образом команда критически зависит от того, хороший ли у него день. С «Миланом» Криштиану не забил – «Ювентус» проиграл. С «Фиорентиной» и «Беневенто» тоже не забил – и в этих матчах у туринцев ничья и поражение. Ответный матч с «Порту» — один из худших для Криштиану в этом сезоне, но команда продолжала шаблонно играть на него навесами. Всего их набралось 55 за 130 минут – абсурдная цифра, но и 38 за 90 минут основного времени – это безумно много, особенно, если учесть, что «Порту» изначально защищался компактным низким блоком и не возражал против навесов.

После вылета из Лиги чемпионов «Ювентус» провёл уже 10 матчей в чемпионате и выиграл только пять из них. График набора очков – худший за сезон. Это не может быть случайностью, скорее, это реакция на поражение от «Порту».

Суммируя всё в нескольких словах: Пирло не смог поставить тот футбол, который хотел. Не улучшил результаты (и даже не сохранил те, которые были до него) и не справился с эмоциями команды после вылета из Лиги чемпионов.

У Пирло хорошие отношения с Роналду. Для «Ювентуса» это важнее результатов У «Ювентуса» особенный подход к тому, как устроен топ-клуб.

У него действительно было очень много проблем. Однако, несмотря на хороший отрезок зимой, к концу сезона он не решил ни одну из них. Возможно, только отношения с Роналду в порядке, но тоже не факт: португалец ничего не выиграет по итогам сезона, забьёт меньше, чем раньше, и, конечно, будет недоволен.

На этом фоне Павел Недвед сказал, что и Пирло, и Роналду останутся на следующий сезон. Максимально неожиданное заявление, если, конечно, оно искреннее. На самом деле, позиции самого Недведа, как и генерального директора Фабио Паратичи, тоже под вопросом. И это, пожалуй, хорошо.

Смена тренера назрела. Но перечисление трудностей, с которыми столкнулся Пирло, показывает, что проблемы «Ювентус» нельзя решить только сменой тренера. Год назад те же трудности были у Сарри. Через год они будут у кого-то еще – если не поменять курс развития. Можно делать ставку на Роналду, можно ставить позиционный футбол, в котором участвует вся команда, можно приглашать тренера с идеями – но не всё это одновременно. Нужно выбрать что-то одно.

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