«Безбородов спас Ларссона от ненужного удаления». Обзор судейства 29-го тура РПЛ

В предпоследнем – 29-м туре РПЛ, как и почти в любом туре нашего чемпионата до этого, снова активно спорили и обсуждали тему судейства. Работой арбитров остались недовольны в Туле – там местный «Арсенал» уступил «Рубину», а руководитель клуба после матча заявил, что судья «планомерно решал свою задачу». Возмущался судейством и Брайн Идову – ему не понравился пенальти, с помощью которого «Спартак» сравнял счёт в матче с «Химками». Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал работу судей в каждом матче и сделал обнадёживающие для болельщиков выводы.

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Слово Федотову.

«Ахмат» – «Тамбов» — 3:1

Хорошая работа Матюнина после травмы. Была непростая игра, хотя никому из команд ничего не надо. Но Васильев вот недавно открутил голову «Ахмату» в матче с «Ротором», а здесь Матюнин старался доказать, что после травмы он по-прежнему является и судьёй РПЛ, и судьёй ФИФА. Оценка 8,3, так как были пропуски фолов.

«Сочи» – «Ротор» — 2:1

В очередной раз Карасёв, который раньше больше полагался на VAR, очень хорошо отработал. Офсайд на восьмой минуте при голе «Сочи» – это не его проблема. Игрок хозяев не успел выйти из офсайда, помощник не увидел момент или решил ждать до конца – не знаю. Это бригада, которая едет на Евро – там надо ждать завершения эпизода, но даже после этого флаг он не поднял. А VAR сработал хорошо. Отметил бы ещё момент с принципом преимущества, который Карасёв дал с моментом фола Жигулёва. Оценка у судьи 8,4.

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«Уфа» – «Зенит» — 0:0

Москалёв тоже работал хорошо. Сложный момент был на 46-й минуте с 11-метровым в ворота «Уфы» – не знаю, разглядел бы я руку у защитника «Уфы», но Москалёв с его позиции мог разобрать детали эпизода. Был фол по неосторожности – игрок хозяев пытался вступить в единоборство, но попал ладонью по мячу, следовало назначить 11-метровый без показа жёлтой карточки. Так как момент исправил только VAR, то оценка у Москалёва снижается – 7,9.

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«Локомотив» – «Динамо» — 0:0

Кукуян принял правильное решение показать жёлтую карточку за симуляцию Тюкавину на 15-й минуте. На 41-й минуте была атака «Локо», игрок «Динамо» был первым на мяче, а Камано схватил его за плечо, сфолил и забил гол. Проблема Кукуяна в том, что он взятие ворот засчитал, а в момент нарушения был в 27 метрах от игроков и эпизода не видел. Кукуян должен был лететь к игрокам на всех порах, но он не прочитал, куда пойдёт пас, и притормозил. VAR в лице Шидиханова правильно вмешался и исправил ошибку.

Также Кукуян не показал жёлтую Грулёву на 52-й минуте – игрок «Локо» играл в мяч, а соперник наступил ему на ногу. На 85-й минуте был пас Смолову, он подыграл рукой, и прозвучал свисток о нарушении. Смолов, несмотря на это, ударил по воротам. Это могло привести к конфликту, никто не любит такие моменты, по совокупности можно было показать Фёдору жёлтую карточку за неспортивное поведение. Оценка 7,7, но в целом Кукуян стал спокойнее, перестал на всех орать и включил голову.

«Арсенал» – «Рубин» — 2:4

В моменте с назначенным пенальти в ворота «Арсенала» Левников ошибся из-за неправильно выбранной позиции: он не мог видеть, был там контакт или нет. Да, игрок «Рубина» махнул мимо мяча и сам ударился о газон, но ошибку Левникова, который назначил 11-метровый, исправил VAR.

Что касается 11-метрового в ворота «Арсенала», о котором говорил Аджоев, то его Левников видеть не мог: обзор ему закрывали трое, поэтому продолжил игру. После просмотра VAR он вмешался и увидел, что футболиста «Рубина» держали за майку. Карточка здесь за срыв перспективной атаки.

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Какие могут быть вопросы к Левникову? Да, он ошибался, но все его ошибки исправил VAR. В матче он судил нормально. Я не видел, чтобы у него были «перекосы» в чью-то сторону. Вот если бы он после просмотра VAR не отменил свой первый 11-метровый, то могли возникнуть вопросы. Но этого нет, как не было и предвзятости со стороны Левникова. У него сейчас не та ситуация, чтобы кого-то тащить. Оценка у него 7,4.

ЦСКА — «Краснодар» — 3:1

Мешков провёл хороший матч. Отметил бы момент на 60-й минуте – мяч попал в руку игроку «Краснодара». Но судьи уже не в первый раз трактуют такие эпизоды одинаково и не свистят нарушение – мяч попал от своего к своему, это не ошибка. Оценка Мешкова 8,4.

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«Урал» — «Ростов» — 1:0

Работа Шидиханова мне не понравилась. Он пропускал простые моменты: на 26-й минуте Погребняк наступал на ногу игроку «Ростова», а судья продолжил матч. На 55-й фолили уже на футболисте хозяев, был риск травмы, но снова свисток Шидиханова промолчал. Человек не должен так судить, тем более матч, который ничего не решал. Надо было доказывать, что ему не просто так дали судить игры РПЛ. А вот эпизод с голом «Урала» на 84-й минуте он разглядел, правда, я не знаю как. Игрок «Урала» перед голевым пасом толкал соперника. Оценка 8,2, но к работе судьи есть вопросы.

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«Спартак» – «Химки» — 2:1

В моменте с голом «Химок» многим показалось, что Идову подыграл себе рукой, но это не так. Футболист пытался сыграть в мяч, гол засчитан правильно. На 23-й минуте игроки «Спартака» просили показать вторую жёлтую Себаи, но Безбородов правильно эти просьбы проигнорировал – фол не тянул на карточку, грубости там не было. Удаление Глушенкова правильно, тут вопросов быть не может.

На 58-й минуте жёлтую следовало показать Ларссону за применение локтей в верховой борьбе. А вот 11-метровый в ворота «Химок» назначен по делу – по правилам была игра рукой. Безбородов же не показал жёлтую, так как решил, что это был не удар по воротам со стороны Ларссона, а прострел.

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Отметил бы ещё два момента: на 70-й минуте Себаи уходил с поля на замену и снял щитки. По букве закона – это жёлтая, но Безбородов её показывать не стал (а она могла бы стать второй для игрока «Химок»). Но такой же момент случился и на 95-й минуте – здесь Безбородов спас Ларссона от раннего отпуска и ненужного удаления: тот тоже, имея жёлтую, снял щитки – за это судья мог показать ему вторую жёлтую, и с «Ахматом» бы Джордан не сыграл. Два эти эпизода говорят в первую очередь о мудром судействе Безбородова, он не просто «буквоед». Оценка же у него 7,9, но я выставлял её, пропустив фол Ларссона на 58-й минуте. Менять оценку, как это делают инспектора, я не буду, но при подведении итогов сезона обязательно об этом вспомню.



Глобально можно сказать, что тактика Хачатурянца работает. Судьи считали его дураком, обманывали его, а он лишь копил информацию. И сейчас она у него есть – вот и пошли отстранения Казарцева, Васильева, казнь Вилкова. Не удивлюсь, если летом Васильев и Казарцев вообще пропадут из судейства. Судьи не знали своего нового начальника, а зря. Зато теперь они испугались и включились как следует.