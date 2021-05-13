Они случайно попали на Евро — и победили! Где сейчас герои сенсационной сборной Дании-1992

Сборная Дании образца 1992 года — уникальное явление в истории футбола. О своём участии в чемпионате Европы парни Мёллера-Нильсена узнали всего за несколько дней до старта турнира — заняли место снятой по политическим мотивам Югославии. Отсутствие полноценной подготовки не помешало — а может, помогло?! — им устроить настоящий переполох в Швеции и завладеть Кубком Европы. Где теперь главные герои той славной плеяды игроков? Рассказываем.
Петер Шмейхель, 57 лет
Фото: Dan Smith/Ash Donelon/Getty Images
Вратарь «МЮ» пропустил на турнире четыре мяча, потащив в полуфинале со сборной Нидерландов в серии послематчевых пенальти удар Марко ван Бастена. По итогам Евро Шмейхеля признали лучшим вратарём Дании, Европы (по версии УЕФА) и мира (по версии Международной федерации футбольной истории и статистики).
После завершения карьеры Петер начал работать на телевидении, а в 2018 году был раскритикован датскими СМИ за сотрудничество с российским каналом RT. Сейчас легендарный датчанин является послом «Манчестер Юнайтед» и продолжает выступать на ТВ в качестве эксперта. А совсем недавно Шмейхель выпустил автобиографию.
Ларс Ольсен, 60 лет
Фото: Neal Simpson/Getty Images / twitter.com/EsbjergfB
Защитник Ольсен наряду с Кимом Кристофте был одним из самых возрастных футболистов сборной Дании на Евро (31 год). Игрок турецкого «Трабзонспора» провёл на турнире все пять матчей в качестве капитана.
Начав тренерскую карьеру в датских клубах, в 2011-м он возглавил сборную Фарерских островов. Глобальных успехов не добился, но сумел дважды переиграть сборную Греции в отборе к Евро-2016. В 2019 году Ольсен стал главным тренером датского «Эсбьерга», однако уже летом следующего года был уволен из клуба. С тех пор Ларс без работы.
Йон Сивебек, 59 лет
Фото: Neal Simpson/Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Крайний защитник «Монако» тоже принял участие во всех матчах сборной на Евро. После окончания турнира Сивебек поиграл в итальянской «Пескаре», а завершал карьеру уже на родине, в «Вайле» и «Орхусе».
Впоследствии Йон стал известным футбольным агентом, дав дорогу в большой футбол экс-полузащитнику «Эвертона» и «Реала» Томасу Гравесену и бывшему защитнику «Ливерпуля» Даниэлю Аггеру. Позже Йон курировал скаутский отдел «Копенгагена», а сейчас рулит собственным агентством Sivebaek Sports Management.
Хенрик Ларсен, 54 года
Фото: Neal Simpson/Getty Images / facebook.com/go.tv2.dk
На Евро-1992 Ларсен забил важный гол на групповом этапе в ворота Франции (2:1), а также сделал дубль в полуфинале с Нидерландами, став лучшим бомбардиром команды на турнире.
Завершив карьеру, которая после триумфального Евро пошла на спад, работал главным тренером сборной Фарерских островов, а в 2006 году вернулся на родину и практиковал в местных клубах. После увольнения из молодёжки родного «Люнгбю» Ларсен пропал и практически не появляется в медийном пространстве (в «Инстаграме» на него подписаны всего 465 человек). Сейчас Хенрик сосредоточен на деятельности благотворительного фонда, помогающего детям, больным раком.
Ким Вильфорт, 58 лет
Фото: Neal Simpson/Getty Images / Из личного архива Кима Вильфорта
Участие Вильфорта в Евро-1992 до последнего момента было под вопросом. Семилетняя дочь Кима лежала в больнице с лейкемией. Когда состояние девочки улучшилось, игрок всё же решился на поездку в Швецию. При этом во время турнира он отлучался из сборной, чтобы навестить ребёнка. Но именно Лин попросила отца вернуться на Евро. Забив второй гол в ворота Германии в финале, Ким расплакался, зная, что за ним наблюдает дочь. К сожалению, спасти девочку не удалось — спустя шесть недель после триумфа сборной Дании Лин скончалась.
Завершив карьеру в «Брондбю», Ким возглавил академию клуба, где играли его сыновья Миккель и Каспер. С июля 2019 года Вильфорт занимает должность главы отдела по поиску молодых футболистов.
Йон Йенсен, 56 лет
Фото: David Davies/Jan Christensen/Getty Images
Несмотря на ощутимое преимущество немецкой сборной, счёт в финале открыли именно датчане. И сделал это Йенсен, мощным ударом прошивший голкипера Бодо Илльгнера. После победы на Евро датский опорник перешёл в лондонский «Арсенал», с которым выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Кубок кубков, а затем вернулся в родной «Брондбю».
Заканчивал карьеру Йенсен в скромном «Херфёльге», где впоследствии и начал тренерскую практику. Набравшись опыта на родине, Йон поработал ассистентом в «Хетафе» и «Блэкберне», а в 2018 году даже был назначен временным главным тренером сборной Дании из-за конфликта футболистов с национальной федерацией. Правда, провёл он в этой должности всего один матч, проиграв с футзалистами (из-за бойкота матча датскими футболистами и главным тренером Оге Харейде) сборной Словакии с разгромным счётом 0:3. Теперь Йенсен работает скаутом в лондонском «Арсенале».
Бриан Лаудруп, 52 года
Фото: David Davies/Getty Images/instagram.com/brianlaudrupofficial
В отличии от старшего брата Микаэля, Бриан в последний момент всё же согласился представлять сборную Дании на Евро-1992, хотя у него тоже был серьёзный конфликт с тренером Рихардом Мёллером-Нильсеном. В Швеции все матчи Лаудруп-младший отбегал в основном составе.
По окончании карьеры Бриан переквалифицировался в комментатора и эксперта. В 2010 году у него диагностировали раннюю стадию лимфомы, но спустя три месяца лечения ему удалось побороть тяжёлую болезнь. Сейчас Лаудруп продолжает работать экспертом и колумнистом, параллельно исполняя приятные обязанности амбассадора Евро-2020.
- 13 мая 2021
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