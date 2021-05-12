20 причин, почему меня бесит этот сезон АПЛ

Сезон АПЛ ещё не завершён, но уже можно подводить предварительные итоги. На самом деле, всё было неплохо: много борьбы, возвращение «Челси», чемпионство «Сити», бум «Вест Хэма», острый «Лидс» и многое-многое другое. Но есть и отрицательные моменты.

Начнём с них.



1. «Ливерпуль» – травмы, другие проблемы и отдаление от титула. Кто-нибудь вообще помнит момент, когда Клопп играл своими сильнейшими игроками? Сентябрь? Октябрь? Конец осени? Когда?



У «Ливерпуля» в какой-то момент вылетели все три основных центральных защитника – ван Дейк, Гомес и Матип. Здесь мы насмотрелись на изобретательность Клоппа в области передвижения игроков с одной позиции на другую. Получалось странно, иногда – эффективно, иногда – не очень. Плюс на команду навалились другие проблемы.

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В результате ещё в середине февраля Клопп в грустном видео признался, что «Ливерпуль» упустил титул.



2. VAR. Запомните матч «Ливерпуля» и «Ньюкасла» во втором круге. VAR нашёл игру рукой у Каллума Уилсона, отменил его гол и отнял у «Ньюкасла» победу. Потом Стив Брюс говорил, что VAR убивает футбол и зрелище.



В том же туре с помощью системы повторов отменили пенальти «Арсенала» в ворота «Эвертона», потому что локоть Пепе был в офсайде.



И такие вот штуки весь сезон. Бесит? Очень.



3. Обамеянг деградировал. Пьер-Эмерик Обамеянг в прошлом сезоне – 36 матчей, 22 гола. Обамеянг в этом сезоне (на момент написания материала) – 26 матчей, всего 10 голов, целых три новых причёски и один штраф за опоздание на командный сбор.



В сентябре Обамеянг подписал новый контракт с «Арсеналом» с зарплатой в 250 тысяч фунтов в неделю. Больше мы от него прежнего блеска не видели.

4. Лэмпард не справился с «Челси». Романтики говорят, что чай должен быть без сахара, футбол – вне политики, а Фрэнк Лэмпард – выигрывать титулы с «Челси».



Классная история про титулованного тренера-воспитанника разбилась о постковидный сезон. Лэмпард нервничал и не понимал, что делать с дорогой игрушкой. Тухель справляется лучше.



5. Судьи. Тут коротко. Очень спорные решения при почти одинаковых эпизодах.



6. «Арсенал» перестал быть топ-клубом. Гуд ибенинг (или как-то так), это отрывок про клуб с «Эмирейтс». Он внезапно потускнел ещё сильнее и свалился в середину турнирной таблицы. Рядом «Лидс», «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Финал Лиги Европы отобрал тот, над кем в последнее время принято ехидно посмеиваться. Борьба за место в ЛЧ осталась с Арсеном Венгером, чьего ухода фанаты так сильно желали.



А теперь вспоминают и грустят.



7. «Тоттенхэм» снова ничего не выиграл. Ещё одна боль Северного Лондона. Плачущий Сон после проигранного финала Кубка Лиги – отображение всего сезона «Тоттенхэма». Команда при Маурисио Почеттино мощно зарекомендовала себя как топ-клуб, способный решать серьёзные задачи.



За год этот образ испарился. «Тоттенхэм» снова ничего не выиграл. И так уже 13 лет подряд.

Зря убрали Моуринью! «Тоттенхэм» опять остался без трофея Гвардиола взял Кубок лиги в четвёртый раз подряд.

8. Жозе Моуринью. Футбол меняется. АПЛ меняется. Всё меняется. Но не Жозе Моуринью. Автобус, слабая игра в атаке, грызня с журналистами и давление на игроков за счёт собственного авторитета (= уничтожение атмосферы в раздевалке).

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Жозе не подстраивается под изменчивый мир. Изменчивый мир мешает ему дотянуться до чего-то реально важного в очередном клубе. Сейчас, кажется, в АПЛ он перепробовал все доступные варианты. Может, хоть в Италии получится.



9. Русские снова не приехали. С другой стороны, Зинченко и Ярмоленко тоже не чужие нам люди.



10. Телингатер снова не отрастит бороду в виде обезьяньего хвоста. Для тех, кто не в теме (наверное, почти для всех): коллега по «Чемпионату» Гриша Телингатер пообещал, что решится на это, если «Вест Бром» останется в АПЛ.



Ну спасибо. Если что, включайте видео с 10:23.

11. Гарри Кейн снова ничего не выиграл. Простите, болельщики «Тоттенхэма», но это реально личная боль. После завершения карьеры Кейн напишет книгу: «Как быть и счастливым, и несчастным одновременно».

12. Скотт Паркер не спас «Фулхэм». А ведь это абсолютно киношная история: Паркер становится тренером «Фулхэма», в котором закончил карьеру, в очень сложный момент. Дальше – преодоление коронавирусных преград, возвращение в АПЛ, куча респектов от сильных коллег (Гвардиола, Бьелса и т.д. – приятное о Паркере говорили многие).



Дальше в цепочке должно быть планомерное развитие. Но «Фулхэм» свалился в Чемпионшип.



13. Чудо «Шеффилда» не повторилось. Признайтесь: вы обалдели, когда в первый сезон после Чемпионшипа «Шеффилд» забрался на девятую строчку. Статус новичка-маньяка рассыпался во втором сезоне. Этот «Шеффилда» – ленивая, малорезультативная и на полной скорости вылетающая из АПЛ имитация прошлогодней команды.



14. Ужасная, чёрт побери, реализация «Брайтона». Здесь всё просто: «Брайтон» большую часть сезона тащится возле зоны вылета. Хотя каждый матч = куча моментов и мало голов. За сезон «Брайтон» лишь дважды забил больше двух мячей.



15. «Сити» затянул с чемпионством. Конкретно этот пункт написан 9 мая, когда «Сити» отложил чемпионство из-за поражения от «Челси». Ну ёлки-палки, как так? Взять золото на «Этихаде» – это было бы так красиво.

Неудавшаяся репетиция финала ЛЧ. «Челси» отложил чемпионство «Манчестер Сити» Три отменённых гола, рекорд Аспиликуэты и эффектная развязка.

16. Серхио Агуэро попал в странный кризис. Травмы, возраст, уход из «Ман Сити» и худшая результативность в АПЛ с момента появления там. Закрепил это все Серхио странной «паненкой» в руки Менди в матче с «Челси».

Фото: Getty Images

Ну, хоть чемпионство напоследок выиграл.



17. «Эвертон» снова нестабилен. А помните, как мы радовались за «Эвертон» и Анчелотти на старте сезона? Тогда эта компания прибила «Вест Бромвич», «Тоттенхэм», сгоняла ничью с «Ливерпулем». Потом была серия с победами над «Арсеналом», «Челси» и «Лестером».

Но большое приятное впечатление смыто какими-то непонятными спадами. Потенциальный претендент на ЛЧ по ходу сезона превратился в команду, которая борется за зону ЛЕ. Печаль.



18. Три замены, когда весь мир понял: нужно пять!



19. «Вулверхэмтон». Вторая половина таблицы при таком составе? Серьёзно?



20. Сэм Эллардайс перестал быть антикризисным менеджером. Если бы популярный сериал снимали в Англии, то это был бы «Просто позвоните Сэму». Проблемы? Команда идёт в зоне вылета? Не беда, Эллардайс подправит положение.



В этот раз не получилось. В середине декабря Эллардайс пришёл, когда у «Вест Бромвича» была предпоследняя строчка и семь очков. К середине мая балловая ситуация не сильно поменялась. Эллардайс же сохранил предпоследнее место в таблице АПЛ.