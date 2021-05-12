«Жир, ну так нельзя!» Жирков припомнил разнос от Слуцкого в раздевалке сборной

Юрий Жирков опубликовал в своём «Инстаграме» архивное видео, которое тут же стало вирусным в соцсетях. На этом видео Леонид Слуцкий устраивает самому яркому универсалу нашего футбола разнос в раздевалке. При этом главный тренер активно использует ненормативную лексику.

«Ну так нельзя, Жир, ну так нельзя, – повторяет раздражённый Слуцкий. – Как ты играешь – так играть нельзя. Ты встал сейчас в зону. Окей, но зона тоже сама мяч не отберёт. В зоне игрок отбирает мяч! Ты просто встал в зону: ни вправо, ни влево, ни в одно единоборство никуда. Три раза в аут, угловой… Тебе ведь не 18 лет. Я бы это понял, если бы тебе 18 лет было. Но когда разваливается игрок – один из самых опытных: ни в одно единоборство никуда, ни в атаку. Как оно идёт, так оно идёт».



Этот спич Слуцкого – из марта 2016-го. Сборная России в рамках подготовки к Евро-2016 играла товарищеский матч с Францией в Париже. К перерыву наша национальная команда уступала со счётом 0:2, пропустив от Н’Голо Канте на 8-й минуте и Андре-Пьера Жиньяка на 38-й. По видимому, главный тренер считал Жиркова слабейшим звеном команды в первом тайме, поэтому в перерыве устроил Юрию разнос в раздевалке. В какой-то степени крепкие слова Слуцкого помогли. Во втором тайме сборная России дважды сокращала отставание, причём на 68-й минуте при счёте 1:3 забил сам Жирков. Развил атаку по левому флангу, ворвался в штрафную соперника и точно пробил в касание с правой ноги после передачи Олега Шатова. Юрий очень спокойно отреагировал на свой мяч, возможно, как раз из-за того, что ещё не отошёл от критики Слуцкого. Тем не менее наша команда уступила – 2:4. Жирков же был заменён всего через минуту после своего гола.



Это видео – часть документального фильма Ильи Казакова «Обратная сторона медали». Сам Слуцкий и тогдашний президент РФС Виталий Мутко были заинтересованы в этом проекте и разрешили снимать команду во время сборов и на Евро-2016. То есть тренер знал, что его речь записывают на видео, однако не сдержался на эмоциях.



Беседа в раздевалке (точнее, монолог) получила продолжение после матча с Францией. Слуцкий с Жирковым откровенно поговорили у автобуса национальной команды, после чего было принято решение, что Юрий не едет на Евро-2016. По официальной версии, он остался за бортом сборной России из-за травмы ахилла.

Кстати, ещё в апреле 2016-го в интервью для «Чемпионата» зенитовец подтвердил факт непростого разговора со Слуцким, но не захотел вдаваться в подробности:



— Герман Ткаченко сказал, что матч с Францией мог стать для вас последним в сборной.



— Давайте отложим эту тему немного.



— Но всё-таки новость уже ушла и здесь важно уточнение. Разные люди рассказывают, что Леонид Слуцкий высказал претензии. Вы возмутились, что достаётся только вам. Произошёл конфликт.



— Конфликта как такового не было. Но разговор действительно состоялся. Но хотел бы эту тему отложить до того момента, когда будет назван состав на Евро-2016. Надеюсь, вы меня поймёте.

«Красич сказал: «У меня для тебя череп Гитлера» Самая закрытая звезда российского футбола даёт большое интервью «Чемпионату» — о «Зените», ЦСКА, Кокорине, Гинере, фанатах и многом другом.

И вот теперь, спустя пять с лишним лет, Жирков по каким-то причинам вспомнил ту историю. Это не похоже на намёк на его ситуацию в сборной России перед новым Евро. Отношения Юрия с нынешним главным тренером национальной команды кажутся идеальными. Станислав Черчесов включил универсала в расширенный состав на Евро-2020 и всячески подчёркивает, что не видит игрока сильнее, чем Жирков, на позиции левого защитника.



«Возраст сказывается на всех. Другое дело, что Жирков нам реально помог со Словенией, даже не до конца готовый – он об этом знает, это объективно. Он понимает свою задачу и отлично её выполняет. Игроки такого уровня даже за пять минут сильно влияют на игру. Пять минут, 20 минут, 60 или 90 минут — всё помогает в решении задачи. Убеждены, к сбору в мае он будет готов. Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам ручка и бумага. Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале», — сказал Черчесов в интервью для «Чемпионата» в апреле 2021-го.

«Дзюба старался, а я даже видео пока не посмотрел». Большое интервью с Черчесовым Главный тренер сборной ответил на 59 вопросов.

Этой весной 37-летний Жирков вышел на четвёртое место по количеству матчей в истории сборной России. Он уже 102 раза выходил в футболке национальной команды. До рекорда Сергея Игнашевича – всего 15 матчей.