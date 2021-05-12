Денег на реконструкцию – жалко, шесть очков «Зениту» – бред. Интервью с главой «Оренбурга»

«Оренбург» не получил лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон. О проблемах клуба известно давно: главная претензия – его стадион вмещает лишь 7500 мест при минимально необходимых 10 тысячах. Но шанс на путёвку в элиту у команды остаётся – исполком РФС ещё может сделать для «Оренбурга» исключение.

«Крылья» пустили в РПЛ, «Оренбург» – нет! Но шансы у клуба «Газпрома» всё равно остаются Как может выглядеть элита нашего футбола в следующем сезоне и кто поможет «Оренбургу»?

Но вопросы к «Оренбургу» у болельщиков и экспертов возникли не только из-за вместимости стадиона. Некоторые связывают клуб с «Зенитом» из-за общего спонсора — «Газпрома». Есть мнение, что на арене есть проблемы не только с местами, но и с раздевалками и светом. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопросы «Чемпионата» и о процедуре лицензирования, и о 12 очках «Зениту», и о необходимости менять регламент лицензирования в принципе.



— Конечно, к решению апелляционного комитета я отнёсся негативно, – говорит Еремякин, – но я его понимаю. Есть регламент, для комитета это закон. Там прописано, что стадион должен вмещать десять тысяч человек. Раз нет – устраняйте, а пока играйте в ФНЛ.



– Других претензий к «Оренбургу» нет?

– Сейчас нет. Нас просили предоставить документы, подтверждающие финансовые гарантии на следующий сезон. Мы предоставили письмо от спонсора – и на вторую половину этого года, и на первую следующего. С финансами у нас всё в порядке, этот вопрос комиссией был снят.



– Почему клуб не озаботился проблемой вместимости арены раньше?

– Вы когда-нибудь делали у себя ремонт в квартире?



– Это ведь совсем разные вещи.

– Ну вот представьте: вы сделали ремонт, а через пять лет нужно делать всё заново. Нужен проект, экспертиза, спонсоры.



– Клубу не хватило времени?

– Я могу говорить лишь про период, который работаю в «Оренбурге». До этого варианты не увенчались успехом, были сложности с финансированием, другие проблемы. Я же пришёл в клуб в мае прошлого года – и мы сразу стали заниматься этой темой. Даже клубные деньги отдали на то, чтобы проект реконструкции не стоял, а двигался. Сделали, что смогли: проект готов, нашли источники финансирования – это большое дело. В июне мы начнём работы. Реконструкция – это не так просто, ведь это объект массового посещения.



– Что помешало сделать всё раньше и быстрее?

– Я не просто так спросил вас про ремонт. Это не дело на пять минут, тем более когда речь идёт о стадионе. Наложился и локдаун с коронавирусом – это серьёзное препятствие. Всё, что могли – мы сделали, осталось лишь провести работы.

«Какое клубам РПЛ до нас дело?»

– Клубы РПЛ высказались против исключений для «Оренбурга». Почему они не пошли навстречу?

– Может, я чего-то не понимаю, но какое клубам РПЛ до нас дело? Это вопрос РПЛ и РФС. Надо строить лигу – пусть клубы займутся строительством.



– Было обидно, когда узнали итоги голосования?

– Нет, я же понимаю: все решают свои задачи. Это же просто их мнение. Но у меня другой вопрос: зачем Оренбургу стадион на десять тысяч человек?



– Это уже другой вопрос.

– Да, и я хотел бы его поднять. Не подвергаю сомнению решение РФС, но чисто обывательски – а нужна ли нам эта реконструкция? У меня есть статистика – Оренбургу арена на десять тысяч не нужна. Средняя посещаемость у нас меньше. Но из-за регламента будут страдать болельщики.

«Люди не должны переодеваться в собачатнях и мыться ржавой водой». Колонка Червиченко Бывший босс «Спартака» — об «Оренбурге» и коррупции в росфутболе.

«Мне не нравятся разговоры об особых отношениях «Оренбурга» и «Зенита»

– Кстати о болельщиках: перед началом прошлого сезона они называли «Уфу» и «Химки» фарм-клубами «Спартака». Сейчас говорят об особых отношениях «Оренбурга» и «Зенита».

– Я военный человек и мне такие разговоры не нравятся. Есть спорт – всё надо доказывать на поле, а не рассуждать, кто кому чего сдаст.



– Разговоры про шесть очков, которые «Оренбург» отдаст «Зениту» – бред?

– Конечно. Нафантазировать можно всё, что угодно. Эти разговоры вообще необоснованные.



– Шансы на РПЛ у клуба остаются?

– Надежда умирает последней. Чёткого мнения, что делать дальше, у меня пока нет – надо понять, как работает регламент, кто может вывести опрос на обсуждение исполкома РФС. Мы общаемся с юристом на эту тему. Пока непонятно, как достучаться до наших футбольных властей.

«Мне лично жалко этих денег на реконструкцию!»

– Вы не думали лично пообщаться с Дюковым?

– Где я и где Дюков. Надо понять процедуру, в принципе наш юрист этим вопросом занимается. Плюс мы рассматриваем вариант апелляции в CAS. Я ещё раз хочу сказать: у нас хороший европейский стадион. У нас тренер играл в Европе: знает стадионы в Польше, Австрии. В Испании стадионы есть и меньше нашего – даже в Европе недоумевают из-за нашего недопуска в РПЛ. Задача иметь стадион в десять тысяч никем не просчитана! Пусть те, кто принял это решение, расскажут, чем они руководствовались. Пусть расскажут, как это решение повлияло на развитие российского футбола.

Требования РПЛ завышены? В ведущих лигах Европы есть стадионы меньше, чем у «Оренбурга» Лицензирование в России прямо сейчас не прошёл бы даже «Реал»!

– Но сейчас не выполнить его нельзя.

– Мы его обязательно выполним до июня следующего года, я не отказываюсь от закона. Но нам вообще важнее манеж и развитие академии: в феврале и декабре у нас днём -18 или -20. Я бы лучше деньги вложил в эту инфраструктуру. Говорю вам от чистого сердца: мне лично жалко этих денег на реконструкцию! И если бы эти нормы из регламента убрали, то я бы подошёл к собственнику, упал на колени и сказал: давайте заберём эти деньги, их можно потратить на что-то полезное! У нас есть лицензия европейского футбольного союза, поле соответствует критериям, раздевалки соответствуют, даже писуары! В Европе играть можно, а в РПЛ – нельзя, вот такой нонсенс.