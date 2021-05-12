Чемпионы мира упустили талантливого защитника. Теперь Лапорт сыграет на Евро за Испанию?

Франции и Испании давно пора сделать что-то вроде мультигражданства. Это упростило бы жизнь почти 500 тысячам человек. Ведь более 200 тысяч испанцев живёт во Франции и примерно столько же французов в Испании. Такой национальный парадокс – следствие бесконечного исторического деления территорий и двух больших войн. Поэтому неудивительно, что 26 лет назад в Ажене (самый интересный факт про город: это побратим Туапсе) родился будущий защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт. Там он получил французский паспорт, поиграл за местные команды, потом перешёл в «Атлетик», а недавно выиграл третий чемпионский титул с «Сити».



Во вторник официально объявили о том, что Лапорт теперь гражданин Испании и будет вызван в сборную на Евро-2020.

Но ведь он родился во Франции. Почему Испания?

У Лапорта нет прямых испанских корней. Его прабабушка и прадедушка были гражданами Басконии – автономной республики на территории Испании. Именно этот фактор и позволил игроку в 2011-м году перейти в «Атлетик». Но, несмотря на бесконечные попытки Страны Басков отделиться от Испании, футбольная команда – часть местного чемпионата. А значит, футболисты, играющие за неё, работают на территории Испании. На этом и сыграли в местной федерации футбола. Лапорт восемь лет выступал за «Атлетик», а по правилам ФИФА, достаточно прожить в стране пять лет, после чего ты можешь получить паспорт. Marca пишет, что игрок сам попросил Испанию изучить возможность приглашения в сборную, в международной федерации футбола не нашли причин возразить, поэтому Серхио Рамос, Пау Торрес, Иниго Мартинес получат мощную конкуренцию перед Евро.



С Францией тоже нет никакого конфликта: Эмерик из-за странного стечения обстоятельств и высокой конкуренции не провёл за первую сборную ни одного официального матча. При этом у него 51 игра за четыре возраста – от U17 до U21. А также четыре приглашения от Дидье Дешама – последний в августе 2019-го. Но здесь, кажется, уже сам Лапорт не особо захотел ехать, сославшись на травму.

Самая мощная пара защитников в АПЛ. Просто монстры! С такой обороной можно и нужно бороться за титул. И, может быть, даже не за один.

Недопонимание между Дешамом и Лапортом случилось в 2018-м. Сначала Дидье не включил игрока в заявку на ЧМ-2018, после турнира не вызывал на матчи отбора (хотя сам Лапорт публично повторял, что хочет играть за сборную), но к концу года терпение защитника лопнуло. Он дал мощное интервью, где обвинил тренера в непрофессиональной оценке его качеств.

«Не думаю, что не вызов меня в сборную как-то связан со спортом. Вам стоит спросить тренера. Ничего против него не имею, но если у кого-то и есть проблема, то не у меня.

Я мог бы быть чемпионом мира. Но решения принимает тренер. Думаю, он не вызывает меня по личным причинам, но это его право.



Я не собираюсь ему звонить. Зачем? Наезжать на него? Нет, точно нет. Я работаю в клубе, играю на самом высоком уровне. Единственный человек, который может что-то решить, – это тренер», – сказал Лапорт EiTB.

Дешам быстро отреагировал. В то время он отдавал предпочтение бывшему защитнику «Сочи» Адилю Рами.



«Не понимаю, почему Лапорт сделал эти заявления. У меня нет проблем ни с кем. Я могу только сказать ему, чтобы он продолжал выступать так же хорошо, как в последнее время.

Если вы скажете мне, что он должен быть на месте Адиля Рами, тогда я остановлю вас прямо сейчас. Извините, но два левоногих центральных защитника в стартовом составе на международном уровне… У нас есть много левшей, но очень мало правоногих центральных защитников», – сказал Дешам RMC Sport.



С того момента тренер только раз позвал игрока в сборную.

Что Лапорт говорил об Испании?

В Испании присматривались к Лапорту, когда ему было уже 21, но приглашали в первую сборную Франции. Висенте Дель Боске перед уходом советовал федерации обратить внимание на юного баска. Следующий тренер Хулен Лопетеги консультировался о возможном получении гражданство для игрока. Сам Лапорт был корректен и в то время повторял, что всего его мысли связаны с Францией.

Однако отсутствие место в заявке на Евро-2016 и ЧМ-2018, вызовы в сборную ради того, чтобы посмотреть футбол со скамейки, все больше напрягали футболиста. Сейчас он, судя по всему, окончательно повзрослел и понимает: нет смысла ждать призрачного шанса от Дешама, когда другая топ-сборная сама открывает перед тобой двери. В итоге чемпионы мира упустили талантливого защитника.

«Ман Сити» потратил 300 млн на защитников за 3 года. Как это произошло? Безумные цифры.

«Я доволен клубной карьерой, но мне не хватает сборной. Я уже давно туда не вызываюсь, это большое разочарование. Особенно после того, как провёл больше пяти лет в молодёжных сборных Франции», – говорил он в недавнем интервью.



Теперь такая возможность представится. Правда, места в стартовом составе сборной Испании ему также никто не гарантирует. Ведь для начала не плохо было бы стать основным в «Манчестер Сити», где Пеп Гвардиола нередко до сих выбирает пару Диаш — Стоунз.