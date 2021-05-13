«Полковнику плохо!..» Последний матч в жизни великого тренера СССР и Украины Лобановского

Время летит быстро, и сегодня уже девятнадцатая годовщина смерти Валерия Лобановского. Тренер, который говорил, что без дела умрёт, работал до последнего дня своей жизни, даже совмещать клуб и сборную прекратил меньше, чем за полгода до ухода. По случаю печальной даты вспоминаем последний матч великого советского и украинского мастера. Сгорел на работе — это 100% о нём.

Крадущийся «Металлург», затаившийся «Шахтёр»

Сезон-2001/02 «Динамо» проводило без особого блеска. Второй подряд групповой этап ЛЧ принёс лишь последнее место, да и в чемпионате задача по выигрышу десятого подряд чемпионского титула из будничной внезапно превратилась в сложную и требующую полной самоотдачи. Всё сильнее становился «Шахтёр», который шёл с минимальным отставанием от киевлян.

Календарь в мае 2002-го у динамовцев был напряжённым: второго числа команда сыграла полуфинал Кубка с донецким «Металлургом», седьмого должна была играть в чемпионате в Запорожье, а уже двенадцатого — с «Таврией». Поэтому на матч с «Металлургом» киевляне, во-первых, прибыли в день игры, а во-вторых, добирались на самолёте. Планировали сыграть и уехать, но потом случилось ЧП, из-за которого о рядовом, в общем-то, матче узнал весь мир.

Как сложился легендарный дуэт Шевченко — Ребров. Бывший СССР болел за них, как за своих Последняя великая команда Лобановского: громили «Барсу», выносили «Реал».

Переживавшая лучший сезон в своей истории (закончили чемпионат на четвёртом месте) запорожская команда оказала очень достойное сопротивление фавориту. На быстрый гол Черната ответил экс-игрок ЦСКА и «Аякса» Андрей Демченко, и до второго тайма счёт был равным – только после перерыва Гавранчич и Белькевич после штрафных забили по голу. Ассистенты главного тренера Демьяненко и Михайличенко вместе с вице-президентом «Динамо» Игорем Суркисом бушевали и активно жестикулировали на скамейке, тогда как сам ВВЛ выглядел безучастным даже по сравнению с самим собой обычным…

Букет Лобановского: гипертония, проблемы с сердцем, лишний вес на фоне изматывающего графика

Проблемы со здоровьем у Лобановского проявились задолго до Запорожья: достаточно сказать, что ещё в 1988 году (!) его после домашнего поражения от «Спартака» забирала скорая. Проблемы с сердцем обострились на Дальнем Востоке: после шести лет работы в сборных ОАЭ и Кувейта тренер вернулся поседевшим, резко набравшим вес.

Конечно же, надо помнить о колоссальных нагрузках, которые сопровождали Лобановского большую часть жизни. 33 года он тренировал без перерывов, с нередкими совмещениями должностей в клубе и сборной, с практически неизменной задачей — выигрывать все турниры, в которых участвует.

С возрастом у Валерия Васильевича стала прогрессировать гипертония, а режим тренер суперклуба не соблюдал и не мог. Как следствие, осенью 2001-го тренера настиг инфаркт. Лобановский пропустил все выездные матчи «Динамо» в последнем сезоне ЛЧ – врачи запрещали летать. Но в Запорожье на фоне борьбы за титул тренер всё же прилетел…

Последние минуты в Запорожье

Фотокорреспондент матча вспоминал: «Зонтик резервного судьи обычно находится между командами, и я под этот зонтик к нему [Лобановскому] пристроился. Смотрю: у Лобановского пошли пятна по лицу. Ближе всех я оказался к врачу «Динамо», говорю: «Полковнику плохо»». «Полковник» – прозвище, которой получил Валерий Васильевич за соответствующее звание, полученное ещё в СССР…

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Прямо к тренерской скамейке приехала «Скорая помощь», но Лобановский отказывался ехать в больницу. Опять таки из-за напряжённого графика, решающих матчей сезона тренер хотел лететь с командой в Киев. Только уговоры областного главврача, спустившейся с трибуны стадиона и просившей Лобановского заехать в больницу «до утра», побудили тренера всё-таки послушаться медиков. В машину Валерий Васильевич зашёл на своих ногах.

Администратор «Динамо» Александр Чубаров рассказывал: «В больнице Лобановский звал: «Вася, Вася» – хотя среди нас ни одного Василия не было. И Игорь говорит: «Ну, иди ты». Я подошёл: «Ну, что там твой Гавранчич?» Я говорю: «Подождите, он же второй гол забил?» А он мне: «Это всё относительно нормально! Объём работы – ноль, КПД – маленькое, много брака очень…» Мне врач показывает – уйдите, не надо, чтобы он с вами разговаривал, он должен заснуть».

Лобановского срубил тот же недуг, что недавно едва не стоил жизни Фергюсону. Гемаррогический инсульт – нарушение мозгового кровообращения. При нём у человека разрывается сосуд в головном мозге, обескровливается его часть. Большой проблемой стало то, что удар настиг тренера именно в провинции. Стараниями Игоря Суркиса в Запорожье чартерным рейсом прибыли ведущие специалисты Украины: нейрохирурги, кардиологи, невропатологи, которые оказывали легенде помощь на месте.

Тем не менее вскоре у Лобановского случился ещё один инсульт, после которого шансов спасти мэтра не было совсем. В это трудно поверить, но он умер ровно в день 75-летия киевского «Динамо»…

Последствия: «Динамо» остаётся без титулов

Невозможно представить, насколько шокирующей для всех в клубе стала смерть главного тренера в его по нынешним меркам даже не пенсионные 63 года. В современном футболе нет ни одного примера такого же влияния на клуб и команду одного тренера. Абсолютно любой игрок не то что «Динамо», а даже «Динамо-3» попадал в команду после одобрения Лобановского, играл и тренировался, исходя из его требований и, если прощался с командой, тоже не без участия ВВЛ.

В связи с этим проигрыш чемпионства «Шахтёру» не удивляет – скорее странно, что «Динамо» не проиграло до конца сезона все матчи. Команду возглавил Алексей Михайличенко, которого Валерий Васильевич и сам считал своим преемником, но нулевая домашняя ничья с «Таврией» и проигрыш в Донецке позволили «Шахтёру» обойти киевлян на одно очко. Проиграли киевляне и финал Кубка Украины – на «Олимпийском», тому же «Шахтёру».

Так или иначе, Михайличенко получил от руководства «Динамо» полноценный контракт – и провёл два очень хороших последующих сезона. В 2003-м и 2004-м киевляне становились чемпионами, а в еврокубках играли лучше, чем в последние сезоны при Лобановском. Только импульсивное решение уволить Михайличенко после поражения в первом (!) матче квалификации ЛЧ от «Трабзонспора» привело к тому, что «Динамо» свернуло с победного пути…

Память: стадион, турнир и две улицы его имени

Финал Лиги чемпионов-2001/02, который состоялся всего через два дня после смерти Лобановского, начался с минуты молчания в память о тренере. Президент Украины Леонид Кучма посмертно наградил его званием Героя Украины, киевское «Динамо» назвало именем легенды свой стадион.

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Начиная с 2003 года в Киеве ежегодно проходит турнир памяти Валерия Лобановского. В первом розыгрыше приняли участие «Динамо», «Шахтёр», ЦСКА и «Локомотив», победителями стали киевляне. Со временем мемориал эволюционировал в турнир молодёжных сборных: всегда участвуют украинцы, трое соперников которых ротируются. Не проводился турнир только в прошлом году из-за пандемии, в 2021-м украинская молодёжка сыграет с соперниками из Туниса, Азербайджана и Узбекистана.

В 2003 году «Динамо» открыло памятник Лобановскому – у клубного стадиона, в самом центре Киева. В 2015-м имя тренера получил проспект, на котором расположена школа, в которой учился Валерий Лобановский. Это не единственный топоним, носящий фамилию мэтра: по адресу «улица Валерия Лобановского, 21» давно расположен главный стадион Запорожья.