«Они не ставят на меня, но я… их». Что хотел сказать своим постом Смолов?

Финал Кубка России в этом году получился ярким. «Крылья Советов» играли задорно и имели шансы на успех, но сказались качество и опыт футболистов «Локо». Расчёт взял верх над романтизмом.

Кубковый финал – супер! «Крылья» сыграли красиво, «Локомотив» – на результат Первый трофей Марко Николича в России.

Одним из тех, кто обеспечил результат железнодорожникам, стал Фёдор Смолов. В начале второго тайма он заработал пенальти и сам же его реализовал. А после игры Смолов опубликовал фото в своём «Инстаграме», которое вызвало много вопросов. Точнее, не столько фото, сколько подпись к нему: «Они не ставят на меня, но я… их».

Откуда эти слова

Нападающий «Локо» процитировал российского рэп-исполнителя Obladaet. В его треке под названием «Poslevkusie» есть следующие слова:

«Они не ставят на меня, но я… их.

Я выхожу на поле, вижу: там все slime'ы.

Я не устал в дороге, слышь, какой тайм-аут?

Мне нужно взять тот перстень, детка, это final».

Здесь можно найти отсылку к решающему матчу Кубка России. Возможно, Фёдор слушал эту песню в дороге или перед тем, как выйти на поле стадиона в Нижнем Новгороде. Obladaet, кстати, уже отреагировал на пост Смолова в «Инстаграме». Он написал «Gang!» [Банда], на что Фёдор ответил рэперу: «Нужен был перстень, ведь это final».

Назар Вотяков (настоящее имя Obladaet) в юности занимался футболом. Известно, что он является болельщиком «Барселоны», в его треках нередко встречаются отсылки к футболу и спорту в целом. Но что же связывает с рэпом Смолова?

Фёдор очень любит рэп. Среди его друзей — Pharaoh и L'One

Смолов однажды признался, что с ранних лет слушал Басту, группы Centr, Каста и Marselle. С участниками последней группы — Nel и L'One — он знаком лично. «Мы с ними постоянно на связи. L’One, когда был на концерте в Краснодаре, говорил, что ему очень симпатичен «Краснодар», — сказал Фёдор, когда ещё выступал за «быков». При этом L'One — давний болельщик «Локомотива», где сейчас и играет Смолов.

В интервью сайту The Flow от 2017 года Фёдор назвал список зарубежных артистов, которых он слушает. Среди них были Lil Uzi Vert, J.Cole, Post Malone и Gucci Mane. Также Смолов следит за творчеством A$AP Rocky — с ним у футболиста даже есть совместное фото.

Фото: instagram.com/smolovfedor_10

Пару лет назад Смолов снялся в клипе российской рэп-группы «Каспийский груз»:

Фёдор Смолов Нападающий «Локомотива» «Я через «Инстаграм» познакомился с их концертным директором. Начали общаться, в Москве уже познакомились лично. У ребят к тому времени как раз вышел альбом, а к лету они хотели сделать клип на «18+». Мне предложили сняться — я сразу согласился. Тем более, что песня самая знаковая с альбома. У меня тогда всё удачно совпало с отпуском, и в самый первый день я полетел на съёмки в Питер».

Смолов лично знаком с Pharaoh'ом. Когда Фёдор выступал за «Динамо», начальником команды был Геннадий Голубин — отец рэпера. Глеб (настоящее имя Pharaoh), по словам Фёдора, подавал им мячи, обучаясь в динамовской школе. А в 2018 году Смолов, отмечая своё 28-летие, пригласил Глеба на вечеринку — там они вместе пели треки Pharaoh'а. Также на дне рождении Фёдора присутствовали L'One, Jah Khalib и Элджей.

Одно из последних фото Смолова в «Инстаграме» — с молодым рэп-исполнителем OG Buda:

Так что же всё-таки хотел сказать Смолов?

Пользователи соцсетей расценили пост Фёдора как скрытый саркастичный «мессэдж» Станиславу Черчесову, который днём ранее не включил его в расширенный список сборной России на Евро-2020. Но точно так же он может адресоваться хейтерам, списавшим Фёдора со счетов.

Более точно на этот вопрос сможет ответить только сам Смолов (если захочет). А пока стоит признать, что Фёдор набрал отличную форму, и его невызов в сборную выглядит как минимум странно.