У Турции снова забрали финал ЛЧ! Санкт-Петербургу точно ничего не угрожает?

Зачем УЕФА перенёс финал в Португалию и как это может коснуться России.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 перенесён. Сегодня стало известно, что за две недели до решающего матча турнира УЕФА пошёл на такой беспрецедентный шаг. «Манчестер Сити» и «Челси» разыграют трофей не на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» в Стамбуле, как планировалось ранее, а на «Драгау» в Порту.

Почему финал перенесли из Стамбула в Порту

Стамбул должен был принять финал Лиги чемпионов ещё в прошлом году, но тогда из-за пандемии коронавируса все матчи турнира, начиная со стадии 1/4 финала, перенесли в Португалию. При этом УЕФА оставил за Стамбулом право принять финал Лиги чемпионов на следующий сезон.

Ситуацию в этом году снова осложнил коронавирус. В Турции новая вспышка: в апреле фиксировалось от 30 до 60 тысяч заболевших ежедневно. Сейчас эта цифра куда меньше (около 15 тысяч), однако в УЕФА решили перестраховаться. Для сравнения: в Португалии уже два месяца число заболевших не превышает тысячу человек в день.

В конце апреля Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, ввёл на территории всей страны полный локдаун. Тогда же в УЕФА заверили, что финал Лиги чемпионов непременно пройдёт в Стамбуле. «Финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле 29 мая с ограниченным количеством зрителей. Мы уверены, что временный полный локдаун, который продлится в Турции до 17 мая, не повлияет на ход проведения матча за титул», — говорилось в заявлении организации.

Спустя две недели финал Лиги чемпионов перенесли в Порту.

По информации сразу нескольких источников, УЕФА давно прорабатывал вариант с переносом решающего матча в другую страну, поскольку Турция находится в «красном списке» у британского правительства из-за ситуации с коронавирусом.

New York Times уверял, что чисто английский финал могут провести в Великобритании — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. При этом Стамбул, как и год назад, сохранил бы за собой право на следующий финал Лиги чемпионов. По данным издания, туркам собирались поручить проведение финала 2023 года, который должен пройти в Мюнхене.

Как может пострадать от этого решения Санкт-Петербург

В этой организационной неразберихе пострадать может не только Стамбул, но и Санкт-Петербург — как хозяин финала-2021/2022. «Драгау» же в ранее утверждённом списке стадионов-финалистов не было.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Арены и города, где должны были пройти финалы Лиги чемпионов:

2021 — «Олимпийский стадион имени Ататюрка» (Стамбул, Турция);

2022 — «Газпром Арена» / Стадион «Санкт-Петербург» (Россия);

2023 — «Альянц Арена» / «Арена Мюнхен» (Германия);

2024 — Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия).

УЕФА пока не уточняет, как именно будут перераспределены финалы Лиги чемпионов. Санкт-Петербург должен был принять решающий матч турнира уже в следующем году, но ситуация может измениться в любой момент.

Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге, поспешил успокоить соотечественников, заявив, что перенос игры из Стамбула не повлияет на финал в Санкт-Петербурге. «Он состоится в следующем году, как и планировалось», — сказал Сорокин. Однако УЕФА, как мы убедились на примере Турции, может обещать всё что угодно, а потом перенести финал за две недели до даты матча в другую страну.