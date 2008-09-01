Первый трофей Николича в России
Кто ещё у нас стартовал так круто?
Артур Жорже, Португалия (ЦСКА)
Обладатель Суперкубка России — 2004.
Зико, Бразилия (ЦСКА)
Обладатель Суперкубка и Кубка России сезона-2008/09.
Лучано Спаллетти, Италия («Зенит»)
Чемпион-2010 и обладатель Кубка России сезона-2009/10.
Мирча Луческу, Румыния («Зенит»)
Обладатель Суперкубка России сезона-2016/17.
Массимо Каррера, Италия («Спартак»)
Чемпион России в сезоне-2016/17.
Марко Николич, Сербия («Локомотив»)
Обладатель Кубка России сезона-2020/21.
Первый трофей Николича в России
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