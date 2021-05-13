АПЛ получит 5 млрд за 3 года. Разрыв с другими лигами вырастет ещё больше

Главная новость дня: АПЛ обошлась без тендера на продажу телеправ. Вместо этого три главные телекомпании, Sky Sports, BT Sport, Amazon, просто продлили действующее соглашение и сохранили текущую цену и текущие квоты на количество матчей, а BBC Sport сохранила права на хайлайты. То есть действующий договор продлевается на три года, с 2022-го по 2025-й, на прежних условиях.

Вообще-то должен был состояться тендер, но совету директоров АПЛ удалось заручиться поддержкой правительства Англии. Правительство гарантировало, что отсутствие тендера не нарушит закон о свободной конкуренции, а недовольство компании DAZN, которая рассчитывала принять участие в тендере, не будет иметь последствий. В заявлении АПЛ сказано, что исключение из правил сделано в связи с разрушительными последствиями пандемии.



Новость громкая хотя бы из-за цифры – в футболе редко случаются сделки на пять млрд. Но она важна не только этим.



Когда речь идёт о больших деньгах, законом о конкуренции можно и пренебречь. В Великобритании у этого закона несколько функций, одна из них – антимонопольная, чтобы не допустить картельного сговора при разделе рынка и ценообразовании.



Пандемия вызвала экономический кризис по всему миру, в том числе, в Великобритании. ВВП страны в 2020 году упал на 10% и в первом квартале 2021 года продолжил снижаться. Конечно, стоимость трансляций для потребителей тоже должна была снизиться – но благодаря отмене тендера компаниям-держателям рынка удалось сохранить докризисные условия.



Можно удивляться тому, как виртуозно правительству удалось не заметить в этой ситуации признаков сговора, но надо признать, что оно защищает продукт. Да, за счёт конечного пользователя, но АПЛ – одно из достояний страны, уникально благополучная лига с точки зрения спортивных достижений, популярности во всём мире и технологий, и всё это обеспечено финансовой стабильностью.

АПЛ потеряла кучу денег из-за пандемии. Но топ-клубы этого почти не ощутили Как такое может быть?

Можно вспомнить, как совсем недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял активное участие в разрушении Суперлиги (кстати, о независимости футбольных властей), так что при желании можно принять решение по тендеру за ответную услугу: клубам не дали заработать в новой организации, но сохранили максимальный доход в чемпионате. Но и без конспирологии протекционизм премьер-министра и очевиден, и логичен.

А ещё этот протекционизм увеличивает пропасть между АПЛ и остальными топ-лигами. В Германии пока ещё действует выгодное предыдущее соглашение, сопоставимое с Англией (4,5 млрд евро за три сезона), но уже сейчас говорят о том, что следующий контракт будет скромнее. В Испании тоже есть действующее соглашение (и тоже на 4,5 млрд за три сезона), но оно уже нарушено: одна из компаний, BeIN Sports, которая транслировала матчи в США, вышла из договора. В Италии компания DAZN (та самая, которая хотела побороться за АПЛ) весной выиграла тендер у действующих бродкастеров – предложив 2,5 млрд евро за три сезона, почти в два раза меньше, чем в Англии.



Хуже всего получилось у Франции. Прошлый сезон не доиграли, а посреди нынешнего контракт расторгла компания Mediapro, которая приносила Лиге 1 почти 800 млн евро в год, то есть больше 70% всего дохода.



Можно смеяться над непродуманностью Суперлиги, но не над проблемами, которые клубы так неудачно попытались решить. У «Барселоны» огромный дефицит бюджета, «Интер» не может расплатиться с игроками и за трансферы, валовый долг «Реала» за год вырос на 100 млн евро, «Ювентус» зафиксировал 70 млн убытков по итогам прошлого сезона.

Суперлига развалилась, а проблема никуда не исчезла. В этой ситуации никто не выиграл Единственная хорошая новость: могло быть хуже.

«Баварию» постоянно приводят в пример как образец эффективной финансовой политики, но именно эта политика привела к усилению в виде Сарра и Роки вместо Алькантары и Коутиньо. В решающих матчах команде просто не хватило состава.



Президент «Реала» Флорентино Перес сказал, что «футбол умрёт», если ничего не менять. Звучит слишком мелодраматично, но вот слова гендиректора «Интера» Джузеппе Маротты «согласитесь, странно, когда «Брайтон» зарабатывает больше «Ювентуса» — уже вполне логичны. Текущую модель нельзя полностью списать на невидимую руку рынка – хотя бы потому, что в Англии от тендера отказались, а в Италии провели. Но она в любом случае не работает.

«Без Суперлиги футбол умрёт». Босс «Реала» жёстко ответил УЕФА Кто одержит победу в этом противостоянии?

Футбол, конечно, не умрёт, но нынешняя модель (вылетающая из АПЛ команда получает столько же денег, сколько победитель Лиги чемпионов) от этого не становится адекватнее. Или устойчивее. Это значит, что в ближайшие годы континентальные суперклубы по-прежнему будут искать альтернативные способы заработать. Впереди либо потрясения, либо медленная стагнация клубов из Европы, которые не вытянут финансовую гонку с АПЛ.



А пока АПЛ превращается в Суперлигу. Три финалиста еврокубков из четырёх – из Англии. В 2019 были все четыре. И учитывая новости по продаже телеправ, это не пик доминирования, а скорее начало.