Какие клубы АПЛ тратят деньги эффективнее других. Разбор трансферов

В сезоне-2020/21 трансферные окна смазались из-за пандемии. Сдвинулись не только сроки, но и объёмы покупок. Эти факторы не помешали клубам АПЛ потратить на рынке 1,53 млрд евро и почти вдвое обойти итальянские клубы, ставшие по тратам вторыми (863 млн евро). Английские клубы 10+ лет вкладывают в трансферы больше всех в мире – это хороший повод отследить, что происходило со сделками в АПЛ за это время и определить самых эффективных инвесторов Туманного Альбиона.

Всё началось с перехода Роналду в «Реал» в 2009-м: трансферный рынок изменился

Общий трансферный бум, начавшийся с переходом Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» за 94 млн евро, радикально изменил ценники на игроков. Это привело к повышению затрат клубов на трансферы, а ещё постоянному падению рекордов. После 1 июля 2009 года клубы АПЛ совершили три рекордных английских сделки. Сначала «Реал» взял у «Тоттенхэма» за 101 млн евро Гарета Бэйла, потом «МЮ» вернул из «Ювентуса» Поля Погба за 105. А главный по стоимости трансфер в истории АПЛ совершил «Ливерпуль». Мерсисайдцы сбагрили в «Барселону» Филиппе Коутинью за 135 млн евро, подзакупились игроками и взяли долгожданный чемпионский титул.

В АПЛ серьёзно переплачивают за футболистов. Почему так происходит Выгодно продавать игроков из лиги в разы сложнее.

Если же смотреть только на покупки, то после трансфера Криша в АПЛ пало четыре рекорда. Компанию Погба, который остается лидером уже пять лет, составляют Фернардо Торрес (январь-2011, 58,5 млн евро), Анхель ди Мария (август-2014, 75 млн евро) и Кевин де Брёйне (август-2015, 76 млн евро).



Ещё одно подтверждение резкого возрастания ценников – отсутствие в топ-40 самых дорогих покупок в истории АПЛ трансферов до эпохи Роналду. Рекордсменом из позапрошлого десятилетия остаётся Рио Фердинанд. В сезоне-2002/03 «Манчестер Юнайтед» увел его у «Лидса» за 46 млн евро. Этот же трансфер остается и самой дорогой продажей английских клубов до 2009 года.

Трансферные рекорды всех участников АПЛ-2020/21 поставлены не позднее сезона-2015/16. В тот год самые дорогие сделки провернули «Манчестер Сити» (Кевин де Брёйне) и «Вест Бромвич», урвавший у «Зенита» за 17 млн евро Соломона Рондона. Кстати, сразу у четырех команд рекордная покупка состоялась в постпандемийный сезон. Отличились «Шеффилд» (Райан Брюстер, 26 млн евро), «Вулверхэмптон» (Фабио Силва, 40 млн евро), «Астон Вилла» (Олли Уоткинс, 34 млн евро) и «Лидс» (Родриго, 30 млн евро).

Продажная ретроспектива явно богаче. Самый давний рекорд принадлежит не «Лидсу», а «Арсеналу», отправившему в 2000 году Марка Овермарса в «Барселону» за 50 млн евро. Среди лидеров снова есть Соломон Рондон – венесуэльский страйкер с 15-миллионным переходом в «Ньюкасл» одновременно остаётся и самой дорогой продажей в истории «Вест Бромвича».

«Лестер» и «Арсенал» – гении перепродаж, но лучший – «Ливерпуль»

Очень многое об умении клуба управлять составом говорят перепродажи игроков. Не всегда футболисты способны круто помогать на поле в течение долгого времени и тогда приходится с ними расставаться. Есть и другие причины, почему это происходит: выгодное предложение, смена курса, личная заинтересованность игрока и т.д.



«Арсенал» и «Лестер» перепродают футболистов лучше всех в АПЛ. Оба клуба имеют по 4 представителя в топ-25 игроков, на которых удалось заработать. Лондонцы делали громкие трансферы на выход непостоянно. В сезоне-1999/00 заработали 34,24 млн евро на Николя Анелька, через год – на Марке Овермарсе (32,5). Также в топе сделки по Сеску Фабрегасу в сезоне-2011/12 (30,8 млн прибыли) и Робину ван Перси в 2012/13 (26,2).



У «Лестера» ситуация более очевидная. После внезапного чемпионства в сезоне-2015/16 клуб за несколько лет расстался сразу с тремя лидерами. Н’Голо Канте и Дэнни Дринкуотера подхватили в «Челси», принеся 26,8 и 37 млн евро дохода соответственно, а владельцем Рияда Мареза стал «Манчестер Сити» (+67,3 млн евро). Гарри Магуайр принёс «Лестеру» самый большой профит в истории (+73,3 млн евро от продажи в «МЮ»), но его прикупили спустя два года после чемпионского сезона.



Если говорить о других представителях рейтинга самых заработавших на перепродажах, то бросается в глаза «Ливерпуль», который состриг 122 млн евро на сделке по Филиппе Коутинью. Это рекордная добыча, но ещё девять игроков принесли своим клубам доход в 50 млн евро.

«Сити» – лучший из денежных мешков, «Бёрнли» и «Кристал Пэлас» – топы среди всех остальных

Сравнение клубов исключительно по личным оценкам несёт слишком много субъективизма, поэтому самый эффективный клуб определим простыми расчётами. Для этого отследим трансферные расходы 12 клубов, которые неизменно играли в АПЛ в течение последних пяти сезонов, и сравним их с трансферными вложениями за семь лет. Временная задержка в два года необходима, чтобы точнее учесть затраты на формирование команды, которая явно не собирается к конкретному году. Хотя такие примеры в АПЛ были («Фулхэм»-2018/19 с покупками Сери, Митровича, Ангиссы и ещё почти десятка игроков).

Проведенные расчёты показывают, что самый дешёвый набранный балл в АПЛ за последние пять лет у «Бёрнли» (793 тысячи евро за очко). Клуб потратил на трансферы всего 177,5 млн евро, зато по количеству очков за пять сезонов обошёл вложившихся на большие суммы «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон».

«Кристал Пэлас» из-за небольших трат расположился на втором месте в списке (1,17 млн затрат на балл). Лучшая эффективность тех команд, которые мало тратят, предсказуема из-за низкой базы трансферных расходов. Если же рассмотреть клубы из когорты средних трат (450-850 млн евро за 7 лет), то лучшим окажется «Тоттенхэм». Стоимость одного набранного балла лондонцев – 1,68 млн евро. Чуть менее круты «Лестер» (1,98 млн евро) и «Ливерпуль» (2,01 млн евро). Худшая ситуация по соотношению «очки-затраты на трансферы» у «Эвертона». Клуб в среднем зарабатывает очко в АПЛ за 2,54 млн евро, уступая даже кризисному в последние годы «Арсеналу» (2,35 млн евро на очко).



Наконец, если говорить о тройке клубов, вываливших на рынок за последние семь лет больше миллиарда евро, то распределение среди них следующее. Самый большой растратчик обитает в красной части Манчестера (3,24 млн евро), лучший клуб по эффективности – в синей (2,88 млн евро). «Челси» с тратами в 1,13 млрд евро расположился ровно между ними, получая балл в АПЛ в среднем за 3,12 млн евро.

Как устроены акции английских клубов. Можно ли на них заработать? Попробовать можно, но ждать чуда не стоит.

Если сравнить трансферные вложения только с чистыми победами, то ситуация изменится не сильно. «Бёрнли» и «Кристал Пэлас» останутся самыми эффективными, тогда как «МЮ» и «Челси» будут аутсайдерами. А вот ещё большую расточительность «Эвертона» подтверждает их десятое место по стоимости победы (9,23 млн евро) – ниже «Манчестер Сити», который набил за пять сезонов 138 побед из 186 возможных. Очень крут (нет, не Клопп) по этому показателю и «Ливерпуль». У него 120 побед за пять лет со стоимостью каждой всего в 6,72 млн евро.



Всё это показывает, что обладание громадными финансовыми возможностями ещё не гарантирует успеха на поле. Грамотно распоряжаться деньгами гораздо важнее, чем просто иметь их и бездумно тратить. В АПЛ есть представители обеих философий, и следить за ними одинаково интересно.