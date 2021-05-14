«Ливерпуль» уже списали, а он не сдаётся! Команда Клоппа продолжает борьбу за место в ЛЧ

Этот текст вы могли прочитать 2 мая. Но вместо игроков на «Олд Траффорд» в тот день вышли болельщики «Манчестер Юнайтед» и показали владельцам, кто настоящий хозяин клуба. Встреча с «Ливерпулем» не состоялась из-за массовых протестов, игру перенесли на 11 дней.

С одной стороны, болельщики вынудили клуб выйти из состава Суперлиги, но одновременно усложнили жизнь игрокам. Дикий график с четырьмя матчами за неделю привёл к поражению от «Лестера», где команда играла вторым составом и заведомо тусклые шансы перед игрой с «Ливерпулем», ведь парни Клоппа могли лучше подготовиться. Болельщики «МЮ» попытались сорвать уже перенесённый матч, заблокировав движение автобуса соперника. Но, во-первых, полиция оказалась готова. А во-вторых, для команд выработали специальную стратегию: хозяева добирались на своих личных авто, а гости – на двух замаскированных транспортных средствах без опознавательных знаков.



Так что протестующие всю игру свободно кричали гадости в адрес семьи Глейзеров у стадиона, а в это время «Ливерпуль» в том числе и за счёт свежести стремился забрать победу внутри чаши арены.

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Обе команды пусть и не смогли в 2021 году конкурировать с «Манчестер Сити», но имели хорошую статистику перед очной встречей. «Ливерпуль» не проигрывал шесть матчей подряд, а у «МЮ» – одно поражение в последних десяти встречах. Но если хозяева уже не вылетят из зоны Лиги чемпионов, так ещё и могут взять трофей Лиги Европы, то команда Клоппа вынуждена грызться за каждый балл, чтобы сохранить шансы сыграть в главном еврокубковом турнире. Пока все ждали стартового свистка над стадионом закружил полицейский вертолет, привлекая внимание игроков и тренеров. Британским медиа было наплевать на происходящее на поле: говорили в основном о Глейзерах.



К десятой минуте счёт мог стать 1;1, но сначала судья Энтони Тейлор не назначил пенальти в ворота «МЮ», а потом Эдисон Кавани не воспользовался очередной нелепой ошибкой Алисона. «Ливерпуль» выглядел агрессивнее, но первыми забили хозяева: Бруну Фернандеш с помощью рикошета положил 18 гол в сезоне.

Это нисколько не смутило соперника. Они продолжили атаковать и даже заработали пенальти, который судья отменил после просмотра VAR. В концовке «Ливерпуль» закономерно додавил – Диогу Жота и Роберто Фирмино закинули команду на пятое место в лайв-таблице.

После перерыва, казалось, действующие чемпионы закопали интригу – вновь отличился Фирмино. Все проблемы в обороне «Ливерпуля» в этот вечер словно забрал соперник. Люк Шоу так нелепо начинал атаку, что состоялся перехват, и бразилец сделал дубль.

«Ливерпуль» уже не мог отпустить победу, хотя в какой-то момент оказался близок к этому: Маркус Рэшфорд на 68 минуте сократил преимущество до минимума, но больше серьёзных моментов хозяева не создали. А в концовке и вовсе тяжело возвращались в оборону. Команда устала, а одно очко или ноль для них принципиально ничего не меняло в таблице АПЛ.

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Клопп же одержал первую победу на «Олд Траффорд» – до этого было четыре ничьи и два поражения. Его команда теперь на пятом месте, но до нужного четвертого ещё четыре очка, но есть игра в запасе. «Ливерпуль» уже списали, а он не сдаётся!



А на «Олд Траффорд» через четыре дня ожидается сюжет поинтереснее: фанов уже пустят на трибуны, и недовольство владельцами заиграет новыми красками.