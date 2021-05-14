«Царь сделал гол сам». Головин в шаге от первого трофея во Франции

Александр Головин проводит неплохой сезон в чемпионате Франции, однако пропустил немало матчей из-за травм. В последней встрече россиянин не принимал участия из-за коронавируса. «Мы будем идти шаг за шагом, как делали с начала сезона. Нет смысла заставлять Александра играть все 90 минут после отдыха. В последнем матче он провёл на поле 10–15 минут. Скоро у него будет чуть больше игрового времени, и если медицинский штаб скажет, что риска нет, он может сыграть 90 минут. Я не разочарован его сезоном. Сначала он четыре месяца восстанавливался после травмы, потом заразился коронавирусом. В 2021 году он провёл отличный отрезок, а в матче с «Лорьяном» смог переломить ход встречи. Он забивал и делал передачи. Оцениваю его выступления в сезоне положительно. Я жалею лишь о том, что Головин не был в моём распоряжении с самого начала сезона», – оценил игру россиянина главный тренер «Монако» Нико Ковач.

«Монако» Головина бьётся за титул во Франции. Все расклады в борьбе за золото в Лиге 1 Команда сохраняет шансы на титул, а её российский легионер — на индивидуальный приз.

До кубкового матча Александр провёл 22 игры во всех турнирах и набрал 12 (4+8) очков по системе «гол плюс пас». В последнее время результативных действий стало меньше, однако у полузащитника появилась прекрасная возможность улучшить ситуацию в полуфинале Кубка Франции.

Разгром с участием Головина

«Румийи Вальер» – клуб из четвёртого по значимости французского дивизиона. Хозяева неожиданно для многих открыли счёт в матче с «Монако» стараниями Пегё. Впрочем, ликование аутсайдера продлилось недолго. Уже спустя семь минут монегаски восстановили равновесие – помог автогол Бозона. Чуть позже Чуаэми вывел гостей вперёд после передачи Фабрегаса.

До перерыва хозяева не отсиживались в обороне, но во втором тайме класс «Монако» сыграл немаловажную роль. Бен-Йеддер забил ещё один мяч, а Сеск записал на свой счёт вторую голевую передачу. Затем испанец нанёс точный удар со штрафного, а точку в матче на 82-й минуте поставил Головин. Этот гол стал для россиянина первым в Кубке Франции. Александр обокрал соперника и хладнокровно переиграл вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в аккаунте «Матч ТВ» в «Твиттере».

К слову, болельщики монегасков обрадовались возвращению Головина. «Головин принимает участие в вечеринке», – написал один из фанатов в соцсетях.

«Головин — это грустно». Россиянин выдал достойный матч, а французы всё равно недовольны Полузащитник сборной России помог «Монако» приблизиться к золоту Лиги 1.

Реакция фанатов «Монако» на гол Головина

А вот эмоции болельщиков «Монако» после гола россиянина.

«Головин. Сын. Сын. 5:1».

«Честно говоря, Головин бесит, я поставил на 4:1 в игре».

«Царь сделал гол сам».

«Думаю, мы мало говорим о Головине в Лиге 1».

Теперь «Монако» ждёт финал Кубка Франции с «Пари Сен-Жермен», который состоится 19 мая. Последний раз монегаски поднимали трофей над головой в сезоне-1990/1991, и теперь у них есть прекрасная возможность повторить успех тридцатилетней давности.