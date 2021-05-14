«Динамо» ждали в раздевалке осетры, а «Зенит» — чай. Первый российский трофей Петербурга

Самый красивый гол Панова и 150-тысячная толпа на Невском – Кубок-1999 в Петербурге помнят до сих пор!

26 мая 1999-го небогатый и совсем не влиятельный «Зенит» выиграл первый трофей в российской истории – Кубок России. Это была команда-выскочка, возглавляемая Анатолием Давыдовым, который за несколько лет до этого завершил карьеру.

Сейчас это прозвучит непривычно, но в том «Зените» на поле выходили свои воспитанники, легионеры из Армении, Украины, Беларуси, а единственным футболистом, бравшим трофей, являлся защитник Александр Бабий (Кубок Украины с «Шахтером»).

Александр Панов, забивший два «Динамо», «сделал карьеру» за две недели. 5 июня, уже после Кубка России, он положил два мяча в ворота сборной Франции на «Стад де Франс» и превратился из заурядного игрока в суперзвезду.

«Я приговорил «Динамо». Как «Зенит» взял первый трофей в России — до миллионных вливаний Это было в день другого легендарного финала — «МЮ» — «Бавария». Вспоминает Александр Панов.

Петербургские болельщики встретили обладателей Кубка так мощно, что на этом фоне празднования третьего чемпионства кажутся совсем незначительным событием.

Фото: fc-zenit.ru

Два стула Бышовца и страх Давыдова

«Зенит» неожиданно мощно начал сезон 1998-го. Шел вторым после первого круга, отставая от «Спартака» на очко. Летом Анатолия Бышовца пригласили в сборную. С каждым месяцем совмещения игра «Зенита» блекла, результаты ухудшались.

В сентябре Бышовец руководил «Зенитом» в первом матче Кубка против «Сокола» в Саратове. Игра 1/16 финала могла стать последней – к 87-й гости проигрывали 0:2. Зенитовцы забили два за три минуты, дотянули до серии пенальти и выиграли – 4:1.

Возможно, подсознательно некоторые игроки «Зенита» хотели вылететь из турнира. Ведь никто и представить не мог, что команда способна не то что выиграть трофей, а дойти до дальних стадий. Лишние игры. Зачем?

«Никто бы не назвал трагедией наш возможный вылет», – сказал Алексей Игонин в интервью «Спорту День за Днём» на 20-летие победы в Кубке.

– Естественно, руководство клуба не ставило задачу выиграть Кубок. У тренеров была своя задача – они выстраивали команду, развивали. Никто бы не назвал трагедией наш возможный вылет. Тем более ходили рассуждения о том, что тяжеловато играть две игры в неделю. Никто не думал о возможности выиграть турнир, – продолжил бывший капитан «Зенита».

Бышовец пропускал тренировки, всё больше сосредотачивался на сборной. Ушёл насовсем в ноябре. «Зенит» занял пятое место, а команду возглавил Анатолий Давыдов, закончивший карьеру в 97-м.

– Это получилось настолько неожиданно! – вспоминал Давыдов своё назначение в интервью пресс-службе «Зенита» в 2017-м. – Виталий Леонтьевич Мутко позвонил вечером, сказал, что нужно приехать на базу. Хотим предложить работу главным тренером. Я спросил: «Подумать-то можно?» — «Не, какое думать? Приезжай!». Было, конечно, страшно.

Бышовец, хоть и выбрал один стул, но не усидел на нём. Его уволили через 149 дней. Сборная проиграла шесть матчей из шести.

Нарды, домино, дартс

Через неделю после окончания чемпионата «Зенит» полетел в Сочи на матч 1/8 финала. Итог – 4:1. И четыре удаления – три у «Жемчужины». Грубость, потасовки, либеральное отношение арбитра к одним, карательное – к другим.

7 апреля 1999-го зенитовцы обыграли «Ростсельмаш» (2:0) в четвертьфинале – матч получился лёгким, несмотря удаление защитника Андрея Кондрашова за удар соперника в первом тайме.

Но это привычно для того «Зенита»: в четырёх из пяти матчей розыгрыша Кубка случались удаления. Накануне полуфинала с ЦСКА – на тот момент команда шла среди лидеров чемпионата под руководством Олега Долматова – игроки «Зенита» вспоминали, что пребывали не в лучшем психологическом состоянии. Усилилось давление, ожидание и внимание к команде. Да ещё и в чемпионате результат не лучший. За несколько дней до полуфинала зенитовцы заперлись на базе и играли в нарды, домино и дартс, чтобы снять напряжение. Ажиотаж был большим – в городе призывали перенести матч на стадион имени Кирова, полагая, что «Петровский» не вместит всех болельщиков. Но вместил. Итог – 1:0.

Игонин вспоминал, что и после победы над ЦСКА в команде не думали о победе в Кубке. Реплика, объясняющая психологию маленькой команды.

– Мы не рассуждали, что Кубок близок, а говорили о выходе в финал. У нас была мечта выйти туда. Даже если ты не выиграешь, то всё равно побывал в финале. В игре с ЦСКА, особенно когда вели в счете, думалось о том, что будем играть в финале, а не о том, что выиграем Кубок, – сказал Алексей.

Фото: fc-zenit.ru

Финал. Осетры и речь Мутко

Не угадаете, что часто вспоминают о тех днях победители турнира. Матч? Победу? Трофей? Голы Панова? Мимо! Гостиницу «Газпрома». Обычно зенитовцы жили в местах попроще.

– Это было одним из самых ярких впечатлений. Мы не то что не жили в таких условиях прежде, мы не знали, что так бывает. Отношение, постояльцы, – рассказывал Игонин.

Вероятно, зенитовцы провели много времени в гостинице. Ведь их не пустили на тренировку в «Лужники». Сослались на плохое состояние газона. Фаворитом финала считали «Динамо». Они шли вторыми в чемпионате, выиграли Кубок в 1995-м. А у «Зенита» – одна победа в восьми матчах. В «Динамо» были уверены в триумфе. В раздевалке их ждали осетры и шампанское. В раздевалке «Зенита» – чай.

В первом тайме у «Зенита» ничего не получалось, на 23-й забил Николай Писарев. «Динамо» могло забить больше. А Владислав Радимов, игравший за москвичей, пытался завести трибуны. Вероятно, завёл зенитовских болельщиков, которые в количестве 7000 человек пробили самый массовый выезд на тот момент. А ещё Радимов устроил пару стычек с футболистами бывшего клуба.

– Настроение было удручающее, – вспомнил финал для зенитовской пресс-службы Вячеслав Малафеев, сидевший на скамейке. – Игра не особо давалась, моментов не создали.

Зенитовцы нервничали, пихали друг другу в раздевалке. Анатолий Давыдов, по воспоминаниям Кондрашова, «уделил минуту» команде.

– Была нервозность: до финала, в первом тайме, а что творилось в раздевалке… Шёл разбор полетов между игроками. Сами завелись. Только в самом конце Анатолий Давыдов нам уделил минуту. Какой смысл что-то говорить, если уже пар идёт из ушей? – вспоминал Кондрашов в 2014-м.

Во втором тайме «Зенит» преобразился. На 55-й забил Панов: после дальнего заброса защитника высокий форвард Геннадий Попович выиграл мяч в воздухе, скинул на Александра. Тот поймал одним касанием, а вторым – забил. Через две минуты Панов убежал от защитников, обвел вратаря Евгения Плотникова и снова забил. Спустя годы Панов назовёт первый гол самым красивым в карьере.

Прославился в «Зените», а топит за «Спартак». Где сейчас Александр Панов Если бы не футбол, он мог очень плохо кончить.

Последний гол зенитовцы забили в концовке. А после игры наматывали круги по «Лужникам», размахивая полотнищем с гербом Петербурга и Кубком России, который тогда внешне был неотличим от трофея Лиги чемпионов.

– Отец приехал на игру в шарфе «Зенита». Потом позвонила мать, сказала: «Ладно, не расстраивайся, хоть Кубок в Питер уедет, – рассказал Владислав Радимов пресс-службе «Зенита» в 2017-м.

В Петербурге «Зениту» устроили приём, которого не ожидали в клубе. Невский превратили в пешеходную зону, забитую людьми с атрибутикой клуба. По разным оценкам, на улицы вышли 150 тысяч человек. Футболистов отвезли на переполненную Дворцовую.

Фото: fc-zenit.ru

Президент «Зенита» Виталий Мутко прокричал толпе:

– Эта наша настоящая звезда – Александр Панов!

И передал ему микрофон.

На Дворцовой встретили Панова овациями. Эти люди не поверили бы, что меньше чем через 20 лет настоящую звезду побьют возле стадиона. А атаковавший их ворота в полуфинале Кубка Сергей Семак выиграет с «Зенитом» очередное чемпионство.