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Тест на знание истории Кубка Англии: «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси»

Тест на знание истории Кубка Англии
Виталий Пасичный
Тест. Что вы знаете о Кубке Англии?
Десять вопросов, на которые смогут ответить не все.
Футбол / Англия 0

Кубок Англии — самый старый футбольный турнир. Вообще история этого вида спорта начиналась с договорённости английских команд определять сильнейшую в состязании на вылет. Финалы этого турнира посещали короли и королевы, про лучшие матчи позже выходили книги, а сенсационные победы слабых над сильными становились не меньшей историей английского футбола, чем победители чемпионатов. Очень долго именно Кубок, а не чемпионат считался самым престижным трофеем сезона в Англии.

Что вы знаете о первом сезоне АПЛ? Тест
13 вопросов, на которые смогут ответить только настоящие знатоки!

В день, когда «Челси» и «Лестер» закончат очередной сезон турнира, мы решили задать вам десять вопросов о его богатейшей истории. Постарайтесь рассуждать логически – тогда вы сможете ответить на многие вопросы, даже не зная ответов на них.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.

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