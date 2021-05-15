Тест. Что вы знаете о Кубке Англии?

Кубок Англии — самый старый футбольный турнир. Вообще история этого вида спорта начиналась с договорённости английских команд определять сильнейшую в состязании на вылет. Финалы этого турнира посещали короли и королевы, про лучшие матчи позже выходили книги, а сенсационные победы слабых над сильными становились не меньшей историей английского футбола, чем победители чемпионатов. Очень долго именно Кубок, а не чемпионат считался самым престижным трофеем сезона в Англии.
В день, когда «Челси» и «Лестер» закончат очередной сезон турнира, мы решили задать вам десять вопросов о его богатейшей истории. Постарайтесь рассуждать логически – тогда вы сможете ответить на многие вопросы, даже не зная ответов на них.
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