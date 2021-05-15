«Такая болезнь, что он даже не мог тренироваться». Трагичная судьба Гулиева в «Спартаке»

В начале недели «Чемпионат» сообщил о расторжении контракта между «Спартаком» и полузащитником Аязом Гулиевым: наш источник заявил, что условия прекращения отношений устроили обе стороны. Позже эту информацию подтвердили и в клубе. Новость об уходе Гулиева спартаковские болельщики встретили позитивно: в официальных матчах полузащитник не играл с ноября 2019 года, пользы команде не приносил, зато зарплату в один миллион и 380 тысяч евро в сезон получал исправно. Но негативное отношение к Гулиеву было не только из-за его бесполезности для команды, просто Аяз стал человеком, к которому притягивались неприятные истории (вернее, он притягивал их к себе сам).

Скандалы Гулиева

Своего воспитанника «Спартак» вернул из «Ростова» зимой 2019-го года за один миллион евро (продавали его за 500 тысяч). Тогда этот трансфер выглядел логично: «свой», не очень дорогой, с нужным паспортом, да ещё и в «Ростове» Аяз действительно смотрелся здорово. Но в «Спартаке» не пошло: в первом сезоне он провёл 10 матчей и забил один гол, во втором — всего 11 игр (и без результативных действий). Зато за это время успел угодить в два скандала.

В апреле 2019-го Гулиев мог оказаться в тюрьме: на Краснопрудной улице в Москве на своём «Мерседесе» он проехал на красный свет и задел мужчину, переходившего улицу. Потом экс-спартаковец выскочил из машины, и, по словам очевидцев, погнался за пострадавшим, после чего началась драка. Пешеходом оказался американец по имени Майкл Коу Джон Эли. После этого приехали скорая помощь и полиция. Но с пострадавшим Гулиеву повезло — тот отказался от претензий в обмен на денежную компенсацию.

Чуть больше, чем через год с Гулиевым произошёл новый скандал, после которого за «Спартак» Аяз так и не сыграл. В мае 2020-го полузащитник на теоретическом занятии поспорил с тренером «Спартака» (причём своё недовольство игровым временем он высказал несколько раз) и был переведён во вторую команду. В начале сезона Тедеско признавался, что возвращать в основу его не планировал. А дальше с Гулиевым случилось ещё одно несчастье — тяжёлая болезнь.

Проблемы Гулиева с лёгкими — он не мог нормально тренироваться

Летом прошлого года Гулиев перестал тренироваться совсем — он не мог нормально дышать при нагрузках. Проблема была в лёгких (и это не коронавирус). Неизвестно, откуда взялся редкий недуг, но «Спартак» тогда всерьёз рассчитывал продать полузащитника и даже просто расторгнуть с ним контракт.

«Разрыв контракта был вопросом времени, — рассказал «Чемпионату» источник, близкий клубу. Такая болезнь, что он даже не мог тренироваться. Непонятно, откуда берётся. У него возникли проблемы с лёгкими».

«Спартак» заплатил 18 млн за игроков, но теперь они во второй команде. Как так получилось? Не все отправлялись в ФНЛ без скандала.

Сначала Аяз вообще ничего не говорил о недомогании, так как хотел доказать всем свою необходимость. А после просто не мог ничего делать — даже играть за «Спартак-2», только восстанавливался. «Спартак» дал возможность полузащитнику поправиться: клуб контролировал лечение и оплачивал персональные занятия с физиотерапевтом.

Любопытно, что Тедеско в начале сентября заявлял, что готов вернуть Гулиева в основу: «Гулиев работает со второй командой, — говорил главный тренер «Спартака». — И если мы получим сигнал от тренеров «Спартака-2», что его следует вернуть в основу, мы так и сделаем». Но сигнал Тедеско, конечно, не получил. Уже осенью о продаже Гулиева заговорили открыто:

«Я часто вижу Гулиева на тренировочном поле и в гостинице, где живу, – рассказывал бывший гендиректор клуба Шамиль Газизов в интервью «Чемпионату». — Он работает со «Спартаком-2», возвращается после определённых ситуаций. Болел? Не буду вдаваться в подробности. Если футболист пропал — было что-то связанное с его здоровьем. Аяза не будет в «Спартаке» при Тедеско? Я слышал, что была какая-то неприятная ситуация, но в ней не участвовал. Надеюсь, всё будет хорошо. Гулиев — ценный актив, футболист хорошего уровня. Он выше классом, чем «Спартак»-2, но для возвращения к прежним кондициям ему нужно через многое пройти. Ташаев тоже набирает кондиции в «Спартаке-2», скоро будет выглядеть неплохо. Может, и в основе будет играть. Если они не пробьются в основу до зимы? «Спартак» должен развиваться, как и его игроки. Если они не играют, то должны уйти, как это было с Ломовицким и Рассказовым».

Газизов в итоге из клуба ушёл, а Гулиев продолжал восстанавливаться. На публике Аяза могли видеть на матчах «Спартака-2» и на сборах команды в Дубае: туда он приезжал играть в футбол с Хабибом. А на видео с этой товарищеской игры заметен лишний вес футболиста

Но такая физическая форма — результат не лени или отсутствия мотивации Аяза. Просто для борьбы с болезнью лёгких Гулиеву было необходимо принимать препараты, способствующие набору веса. Зимой Аяз уже занимался с физиотерапевтом, а в клубе говорили, что судьбу полузащитника решит новый тренер. Но Аяз его не дождался. А вот «Спартак», не договорившись о расторжении контракта ещё прошлым летом, потерял лишние деньги.

Сейчас будущее Гулиева под вопросом — о завершении карьеры речи нет, но в футбол (не считая матча против команды Хабиба) полузащитник не играл уже полтора года. По сообщению «РБ Спорт», Гулиев может продолжить карьеру в «Ростове». А его судьба в «Спартаке» вышла трагичной, и уходит он из него абсолютно бесславно.